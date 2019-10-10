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Her şeye duyarlı Cem Yılmaz ve Tarkan millet, vatan, bayrak için tek kelime etmedi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
HER ŞEYE DUYARLI CEM YILMAZ VE TARKAN MİLLET, VATAN, BAYRAK İÇİN TEK KELİME ETMEDİ

Başkan 'ın Mehmetçik'e operasyon emrini vermesinin ardından Fırat’ın doğusuna yönelik düzenlenen dün başladı. Sözde ağaç için Türkiye’yi birbirine katanlar, ortalığı ayağa kaldıran kesim, ’na karşı ise sessizliğini korurken, her şeye duyarlı ve 'ın Barış Pınarı Harekatı için tek bir tweet atmaması dikkat çekti.

Türkiye, çalışmalarına devam ederken; sınırındaki hareketlilik bazı kesimleri rahatsız etti. Türkiye'nin terörle mücadelesini bir ülkeye savaş ilan etmekle bir tutan bazı kesim sanatçılar savaşa hayır çığırtkanlığı yaparken bazıları da 'na karşı kararlı sessizliğini koruyor. Sözde ağaç için Türkiye'yi birbirine katanlar, belediye başkanları için ortalığı ayağa kaldıranlar, Mehmetçik için, vatan için, bayrak için, namus için, millet için ise tek bir kelime etmediler. ve 'ın için tek bir tweet atmaması dikkat çekti.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği Barış Pınarı Harekatı hakkında sosyal medyada paylaşım yapan 'ın 'savaşa hayır' mesajına alkışlanacak cevap. Yeşim Salkım'ın gördüğü tepki sonrası klavye delikanlısı olarak ilan ettiği kişi bölgede bizzat bulunmuş bir astsubay çıktı. Astsubayın Yeşil Salkım'a verdiği fotoğraflı cevap ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Türkiye, güvenli bölge çalışmalarına devam ederken; Suriye sınırındaki hareketlilik bazı kesimleri rahatsız etti.

Onlardan biri de ünlü şarkıcı Yeşim Salkım oldu.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Bıkmadınız, usanmadınız yıkmaktan, sonuna kadar savaşa hayır diyeceğim." şeklinde bir yorum paylaşan Salkım'a, tepki geldi.

SALKIM'A TEPKİ GECİKMEDİ

Salkım'a cevap veren bir kişi, o tweet'in altına, "Savaşa hayır diyorsun da gidip gördün mü orada neler oluyor? Yüzlerce insana zulmedip, çoluk çocuk demeden katleden teröristlerle dolu. Burada bol keseden atmak kolay tabii." ifadelerini yazdı.

"EVİNDE RAHAT UYURKEN, BEN ORADAN GELDİM"

Bunun üzerine sinirlenen Salkım, "Sen gittin herhalde ben teröristlere değil, savaşa hayır dedim." yanıtını verdi. Tepki veren kişiden ise cevap gecikmedi. Aynı takipçi, "Evet gittim, oradaki insanların halini gördüm. Sen evinde rahat uyurken, ben oradan yeni geldim." dedi.

"KLAVYE DELİKANLISI" DEDİ

Yeşim Salkım, bu sözlere de fazlasıyla içerleyerek, "Hadi lan oradan klavye delikanlısı." yazdı. Salkım, ardından da kendisine cevap veren takipçisini engelledi.

ASTSUBAYDAN YEŞİM SALKIM'A MUAZZAM CEVAP

Yeşim Salkım'a cevap veren kişinin, sınırda görevli bir astsubay olduğu ortaya çıktı. Astsubayın sınır bölgesinde çocuklarla yer aldığı fotoğraf ise başka Twitter kullanıcıları tarafından, Yeşim Salkım'a gönderildi.

"Bana klavye delikanlısı deyip engelledi hanımefendi bir fotoğraf bırakıyorum buraya belki utanır o yüz varsa tabi... Suriye'de yaşayan çocuklar bunlar... Her gün başlarına bombalar yağan... Hümanistliğiniz batsın!

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Cellobitto Cellobitto

Arkadaşlar yazıyoruz çiziyoruz ama yine televizyonlarımızda bu utanmazların filmlerini izleyip şarkılarını dinliyoruz. bunlara da dikkat etmemiz lazım. Bunlar gitsin İmamcık ın eteğinin önünde dursun ona yalakalık yapsınlar biz bize yeteriz. Allah yardımcımız olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 10.10.2019 13:50
ALİ SAY ALİ SAY

Onlar sanatçı değil.Ancak: kitleleri yalanları ile kendilerine ve sözde o doğru zannettikleri ideallerine inandırmak.Hizmetleri kesinlikle bu aziz millete değil.Hizmetleri bildiğimiz zalimlerin menfaatlerinedir.Tabii kendi çıkarları da bu yöndedir.(İslam ve Türk düşmanlığını kendine amaç edinmiş bu kenef deliği kişilerin artık şiddetle, acımasızca , acı ve cezaya çarptırılmalarını canı gönülden Muraad ediyoruz.)

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.10.2019 13:24
Ersin Ertaş Ersin Ertaş

Bunlara çölde susuz bir günde görsem, bilsemki bir yudum suya muhtaçlar, elimdeki suyu dökerim bunlara bir damla yine vermem. Ne vatan, ne bayrak sevgisi var bu cahillere.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.10.2019 12:47
can can

bu ikiyüzlü,leri yüce TÜRK MİLLETİ elbette , ibretle takip ediyor !

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 10.10.2019 12:25
Abd&#252;lhamid HAN Abdülhamid HAN

Kalbimiz sizin için atıyor MEHMETÇİK

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.10.2019 12:22
Haberin tüm yorumlarını okuyun (11 yorum)

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