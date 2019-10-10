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Sosyal medya teröristlerinin manipülasyon yaptığı fotoğrafların gerçekleri

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
MANİPÜLASYON YAPILAN FOTOĞRAFLARIN GERÇEKLERİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki 'nı lekelemek için algı operasyonu yapan 78 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Sosyal medyada Türk ordusunun sivilleri ve çocukları öldürdüğü yönünde algı operasyonu yapanların yalanları belgelerle halka aktarıldı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacı taşıyan 'nda düğmeye basılmasıyla, terör örgütüne yakın hesaplar sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon girişimlerine hız verdi.

İdlib'te Rusların hava saldırısı sonucu yüzü kanlar içinde kalmış bir çocuğun yansıdığı Ağustos 2016 tarihli bir fotoğraf karesi, uluslararası camiaya Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi gösterilerek İngilizce altyazıyla paylaşıldı.

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili kara propaganda yapan 78 şahısla ilgili yasal işlem başlatıldı BARIŞ PINARI HAREKATI'YLA İLGİLİ KARA PROPAGANDA YAPAN 78 ŞAHISLA İLGİLİ YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

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Volkan Volkan

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evet0
hayır0
cevapla 10.10.2019 12:57
Uzman. Uzman.

Sosyal medya takibi için 200 kişilik bir istihbarat ekibi kurulsa yeridir. artık savaş orada.

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evet69
hayır0
cevapla 10.10.2019 11:59
Ahmet Ahmet

Apocular ve fetöşler yine rahat durmuyor.

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evet4
hayır0
cevapla 10.10.2019 10:54
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