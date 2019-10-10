Paris’te ev sahibi olan Tuba Büyüküstün ile Okan Bayülgen yatırımlarını paraya çevirdi

Paris’te ev sahibi olan isimlerden Tuba Büyüküstün ile Okan Bayülgen, gayrimenkullerini paraya çevirmeyi bildi. Güzel oyuncu, St. Germen’deki; ünlü şovmen de Le Marais’teki evini internet üzerinden kiraya verip servetine servet katıyor.

YENİ GELİR KAPISI

BU yaz Fransa'nın başkenti Paris'ten ev alan Tuba Büyüküstün, yeni gayrimenkulünü gelir kapısı haline getirdi. Ünlü oyuncu, St. Germain bölgesinden 1 milyon euro'ya (6 buçuk milyon lira) satın aldığı bir oda bir salon dairenin dekorasyonu için de 1 milyon lira harcamıştı. Güzel oyuncu, servet değerindeki yatırımını paraya çevirmeyi bildi.



Bayülgen, 2013'te 1 milyon liraya aldığı evini kiraya vererek kazancını katladı.

KİRASI 3 BİN 500 LİRA

Büyüküstün, İstanbul'da olduğu zamanlarda Paris'teki evini 'Airbnb' adlı sistem üzerinden kiraya vermeye başladı. Paris'teki evini gecelik kişi başı ortalama 550 euro'ya yani yaklaşık 3 bin 500 lira kiraya veren oyuncu, ticari zekasını konuşturdu. Paris'in ünlü semti Le Marais'te dairesi olan şovmen Okan Bayülgen de evini geceliği 450 euro'ya (yaklaşık 3 bin liraya) kiraya veriyor...



Büyüküstün, geçtiğimiz yıllarda da babasıyla endüstriyel tartı şirketi kurarak ticarete atılmıştı.

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