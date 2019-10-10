Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
Nobel Edebiyat Öd��lü bu yıl iki kişiye verildi. 2018 Nobel Edebiyat ödülünün sahibi Polonyalı yazar Olga Tokarczuk olurken 2019 Nobel Ödülü'nün sahibi Avusturyalı yazar Peter Hanke oldu.
2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Polonyalı yazar Olga Tokarczuk olurken 2019 Nobel Ödülü'nün sahibi Avusturyalı yazar Peter Handke oldu.
Geçtiğimiz sene, İsveç Edebiyat Akademisi'nde yaşanan taciz boyutundaki skandallar nedeniyle edebiyat ödülü verilememişti.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2019
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB
OLGA TOKARCZUK KİMDİR?
29 Ocak 1962'de Polonya'nın Sulechov şehrinde doğan Olga Tokarczuk, edebiyat kariyerine başlamadan önce Varşova Üniversitesi'nde psikolog olarak çalışan yazar Carl Jung üzerine çalışmalar yaptı.
Polonya'nın en başarılı yazarlarından biri olarak görülen Tokarczuk eserleri ile bugüne dek Polonya'da ve Polonya dışında birçok ödüle layık görüldü. 2008 yılında Polonya'da verilen en önemli edebiyat ödülü olan Nike'ye sahip olan Tokarczuk, 2004 yılından bu yana Polonya'da Polonya Yeşiller Partisi üyeliğini yapıyor.
PETER HANDKE KİMDİR?
6 Aralık 1942'de Avusturya'nın Griffen şehrinde dünyaya gelen roman ve oyun yazarı 12 yaşına kadar din ağırlıklı eğitim veren bir okulda eğitim aldı. 1961 yılında Graz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi ve öğrencilik yıllarında yazmaya başladı. İlk roman denemesi olan Die Hornissen Suhrkamp Yayınevi tarafından yayınladı. 1971 yılında annesinin intiharının etkisini Mutsuzluğa Doyum adlı romanına konu edindi. 1967'de Hauptmann Ödülü'nü, 1973'te Büchner Ödülü'nü, daha sonra da Kafka Ödülü'nü kazandı.
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