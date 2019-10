Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu

2018 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Polonyalı yazar Olga Tokarczuk olurken 2019 Nobel Ödülü'nün sahibi Avusturyalı yazar Peter Handke oldu.

Geçtiğimiz sene, İsveç Edebiyat Akademisi'nde yaşanan taciz boyutundaki skandallar nedeniyle edebiyat ödülü verilememişti.

BREAKING NEWS:

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB