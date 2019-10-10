Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 39. son bölüm tek parça izle! (ATV)

Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 39. son bölüm izleme yolları dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Her hafta Perşembe akşamları izleyenleri ekran başına kilitleyen dizide bu hafta; Züleyha'nın iplerini kopardığı Hünkar, Şermin'İ ifadesini değiştirmesi için tehdit etti. Züleyha ise Yılmaz'a duyduğu aşkı ve Demir arasında yine sıkıştı. Demir'i hapisten kurtarmak için mücadele veren Züleyha, Yılmaz ile Müjgan arasında yaşanacakları da yaptığı hareketle belirledi! İşte, Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm tek parça kesintisiz izleme ekranı!

Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm izle! Züleyha ve Yılmaz aşkında yeni fırtınaların estiği Bir Zamanlar Çukurova 39. son bölüm izle! Heyecan uyandıran sahneleriyle ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm tek parça kesintisiz izleme yolları kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler tarafından sorgulanıyor. Dizide bu hafta; firar eden Demir'in hapse dönmesini sağlayan Züleyha verdiği sözü tutuyor ve evin hanımı oluyor. Aynı zamanda Demir'i hapisten kurtarmak için harekete geçen Züleyha, Yılmaz'ın aşkını gördükçe daha da kahroluyor. Züleyha'nın herkesi şok eden hareketi ise Yılmaz ve Müjgan arasındaki geleceği belirliyor. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm izleme ekranı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. BÖLÜM İZLE! - ATV

Bir Zamanlar Çukurova 39. son bölümü tek parça kesintisiz halde bölümün yayını bittikten sonra haberimizden izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 39. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Demir'e verdiği sözden sonra çiftlikte isyan bayrağını açan Züleyha, Hünkar ile ipleri tamamen koparıyor!

Demir cezaevindeyken gitmeyeceğine söz veren Züleyha, evin hanımı olmaya kararlı. Cezaevine Demir'i ziyarete de gidiyor, Demir'in kurtulması için savcı ile de konuşuyor. Züleyha'ya hiç güvenmese de Hünkar da Demir'in telkiniyle yasakların bir kısmını kaldırıyor. Ama elbette Saniye'nin gözünü Züleyha'dan asla ayırmamasını da tembihliyor.

Fekeli, maalesef İstanbul'dan Adana'ya Prof. Dr. Behzat Hekimoğlu'nun kendini vurduğu haberini vermek zorunda kalıyor. Müjgan ve Yılmaz apar topar İstanbul'a giderler ve dönüşlerinde Behice'yi de yanlarında getirirler.

Hala hanım Behice, yeğeni Müjgan'a Yılmaz'ı çok beğendiğini, Fekeli'yi ise tipik Anadolulu bulduğunu söyler. Ama bu bakış açısı, onu Fekeli ile baş başa sohbetleri sevmesinden alıkoymayacak gibidir!

Şermin'i ifadesini değiştirmesi için Adana ve civarında göz açtırmadan aratan Hünkar, nihayet onu hamam sefası esnasında bulur! Şermin, kendisine yapacakları bir şey kalmadığını ve artık Yamanlardan korkmadığını söylese de Hünkar, içten içe gözünü korkutmayı başarmıştır.

Bir yandan Demir'in yanında yer aldığını gösterse de Züleyha, Yılmaz'ın kendisini hala sevmesinden de çok etkilenmiştir. Şimdi artık Hünkar ona her an kaçacak diye bakarken, aslında Yılmaz ve Müjgan'ın arasında neler olacağına karar verecek kişi de Züleyha'dır!

Züleyha herkesi şaşırtan bir tavır sergiler!