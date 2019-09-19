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Kıvanç Tatlıtuğ vergi kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
KIVANÇ TATLITUĞ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan oyuncu hakim karşısına çıktı. Sanık olmasının sebebinin mali müşaviri olduğunu söyleyen Tatlıtuğ, ödediği paraları alan müşavirinin, hem kendisini hem devleti mağrur ettiğini ileri sürdü. Sanatçı dostlarını da bu şekilde mağdur ettiğini söyleyen Tatlıtuğ beraatını istedi.

Vergi müfettişlerinin 2017'de 'bağımsız manken ve modellerin faaliyeti' kapsamında yaptıkları denetimlerde 'un adına 2012-2013 yılları arasında satışa dayanmayan sahte faturalar düzenlendiği tespit edildi. Vergi müfettişleri Kıvanç Tatlıtuğ hakkında, vergi kaçırmak ve sahte fatura düzenlemek suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na ihbarda bulunuldu. Savcılık vergide usulsüzlük suçlaması için Tatlıtuğ hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Kıvanç Tatlıtuğ avukatı ile birlikte katılırken, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığını kurum avukatı temsil etti. 30 bin TL aylık geliri olduğunu belirten Kıvanç Tatlıtuğ'a hakim, 2012-2013 yılları arasında sahte fatura düzenlediği iddiasını sordu.

Kıvanç Tatlıtuğ vergi kaçırdığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı | Video KIVANÇ TATLITUĞ VERGİ KAÇIRDIĞI İDDİASIYLA HAKİM KARŞISINA ÇIKTI | VİDEO

MUHASEBECİSİNİ SUÇLADI
Sanık sandalyesinde olmasının sebebinin mali müşaviri olduğunu belirten Kıvanç Tatlıtuğ, "Mali müşavirim zamanında her ay bana profesyonel hizmet karşılığında fatura kesti. Kendisine banka yoluyla, resmi olarak şu an yargılanmakta olduğunum faturalar miktarının çok üstünde ödeme yaptım. Gelir defterime bu ödemeleri işlememiştir. Kendisinden de dolandırıcılık suçlamasıyla şikayetçi oldum" dedi.

DEVLETİM VE BEN MAĞDUR OLDUK
2017'ye kadar vergi müfettişlerinin denetime gelinceye kadar müşavirinin yaptığı usulsüz işlemlerden haberi olmadığını ileri süren Kıvanç Tatlıtuğ, "Adı Erdal Doğan'dır. Denetlemeye kadar kendisi normal bir hayat yaşıyordu. Bu olay ortaya çıkınca kaçtı ve nerede olduğunu bilmiyorum. Hakkında suç duyurusunda bulundum. Benim gibi sanatçı arkadaşlarımı da bu şekilde mağdur etti. Hem ben hem devletim bu nedenle mağdur olduk" dedi. Suçlamaları kabul etmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, beraatını isteyerek, ceza alması durumunda erteleme verilmemesini istedi.

VERGİ AFFINDAN YARARLANDI
Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı da Çağla Şikel'in de bu mali müşavir tarafından mağdur edildiğini ve onun hakkında da aynı şekilde açılan davadan beraat ettiğini belirtti. Kıvanç Tatlıtuğ'un vergi affından yararlanarak 900 bin TL'nin üzerinde vergi ödediğini belirten avukatı, Maliye Hazinesi'nin de zararının giderildiğini belirtti. Kurum avukatı ise sanığın suç işlediğini, sahte faturalarla KDV indiriminden faydalandığını belirterek cezalandırılmasını istedi.

ERTELENDİ
Mahkeme Kıvanç Tatlıtuğ'un mali müşaviri Erdal Doğan hakkın yürütülen ceza soruşturması veya kovuşturması olup olmadığının araştırılması için davayı Şubat ayına erteledi.

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ALPASLAN ALPASLAN

Varsa bir adaletsizlik HAK ettiği cezayı almalı, almazsa o zaman sorarlar bu ADALET kime var ...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.09.2019 16:28
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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