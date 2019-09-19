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Kerimcan Durmaz Acarkent’te oturduğu evden kovuldu

Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı skandal videoya tepkiler devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşımla tepki toplayan Kerimcan Durmaz, oturduğu siteden kovuldu. Site sakinlerinin Kerimcan Durmaz'ı istememesi üzerine apar topar taşınan sözde fenomen, "Üniversite eğitimi almaya karar verdim" diyerek Amerika'ya uçtu.

Giriş Tarihi: 19.09.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 12:14
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Kerimcan Durmaz Acarkent’te oturduğu evden kovuldu

Sözde fenomen Kerimcan Durmaz, 5 ay önce seyahat ettiği uçağın tuvaletinde çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Skandal görüntünün ardından hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kerimcan Durmaz önceki gün New York'a yerleştiğini açıkladı.

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Kerimcan Durmaz Acarkent’te oturduğu evden kovuldu

Ancak sözde fenomenin New York'a yerleşmesinin nedeni oturduğu siteden kovulmasıydı.

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Kerimcan Durmaz Acarkent’te oturduğu evden kovuldu

Aylık kazancı 500 bin TL'ye yükselen Durmaz, Beykoz Acarkent'te kirası 30 bin TL olan villada oturuyordu. Havuzlu, bahçeli villayı almak üzereydi.

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Kerimcan Durmaz Acarkent’te oturduğu evden kovuldu

'KİMSE ONU BURADA İSTEMİYOR'

Posta'nın haberine göre; skandaldan kısa bir süre sonra Acarkent'in sahibi Erdal Acar, Kerimcan Durmaz'a şöyle bir mesaj iletti: Siteyi terk etsin, kimse onu burada istemiyor.

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Kerimcan Durmaz Acarkent’te oturduğu evden kovuldu

SİTEDEN KOVDU!

Ancak Kerimcan Durmaz evini bırakmak istemedi. Erdal Acar'dan gelen uyarıların ise ardı arkası kesilmedi. İddiaya göre; Erdal Acar sonunda şirketinde çalışan görevliler aracılığıyla Kerimcan Durmaz'ı siteden kovdu!