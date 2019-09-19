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Kerimcan Durmaz Acarkent’te oturduğu evden kovuldu
Kerimcan Durmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı skandal videoya tepkiler devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşımla tepki toplayan Kerimcan Durmaz, oturduğu siteden kovuldu. Site sakinlerinin Kerimcan Durmaz'ı istememesi üzerine apar topar taşınan sözde fenomen, "Üniversite eğitimi almaya karar verdim" diyerek Amerika'ya uçtu.
Giriş Tarihi: 19.09.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019 12:14
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