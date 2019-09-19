Türkiye'nin sarsan Dilara Kandak cinayetinde mumya detayı
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
Antalya'da çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü olarak bulunan Dilara Kandak'ın (23) katil zanlısı olduğu iddia edilen eski eşi Ahmet Y'nin yargılanmasına devam edildi. Ahmet Y'nin avukatı, yaptığı savunmasında mumya detayını paylaştı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki Dilara Kandak, 22 Ocak tarihinde ortadan kaybolmuş, 4 Mart'ta ise Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkiinde ormanlık alan içindeki tarlada vücudunun bir bölümü toprağa gömülmüş halde çıplak cesedi bulunmuştu. Otopside boğularak, öldürüldüğü anlaşılan Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, kadının eski eşi Ahmet Y'a ait olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan, 2'nci evliliğini yaptığı öğrenilen Ahmet Y, 17 Nisan'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.
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