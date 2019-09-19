20 Eylül 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Türkiye'nin sarsan Dilara Kandak cinayetinde mumya detayı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.09.2019 Güncelleme Tarihi: 19.09.2019
TÜRKİYE'NİN SARSAN CİNAYETTE MUMYA DETAYI

'da çıplak haldeki cesedi battaniyeye sarılı halde toprağa gömülü olarak bulunan 'ın (23) katil zanlısı olduğu iddia edilen eski eşi Y'nin yargılanmasına devam edildi. Ahmet Y'nin avukatı, yaptığı savunmasında mumya detayını paylaştı.

'nın Korkuteli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 23 yaşındaki , 22 Ocak tarihinde ortadan kaybolmuş, 4 Mart'ta ise Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkiinde ormanlık alan içindeki tarlada vücudunun bir bölümü toprağa gömülmüş halde çıplak cesedi bulunmuştu. Otopside boğularak, öldürüldüğü anlaşılan Kandak'ın cesedinin üzerindeki spermlerin, kadının eski eşi Y'a ait olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan, 2'nci evliliğini yaptığı öğrenilen Ahmet Y, 17 Nisan'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN