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Diriliş Ertuğrul’un yapımcısı Mehmet Bozdağ’ın son filmi ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' merakla bekleniyor!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.09.2019
TÜRKLER GELİYOR: ADALETİN KILICI FİLMİ MERAKLA BEKLENİYOR

’un yapımcısı ve senaristi ’ın son filmi ‘’nın sahneleri heyecan yaratıyor. Filmde; göğsümüzü kabartan Fatih’in Akıncıları’nın hikayesi anlatılıyor...

Diriliş Ertuğrul dizisiyle büyük bir başarı yakalayan ve yeni sezonda atv'de yayınlanacak olan Diriliş Osman ile aynı başarıyı sürdürmeyi hedefleyen yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ'ın, adlı yeni filmi merakla bekleniyor. Proje tasarımı ve senaryosu da Bozdağ'a ait olan film; İstanbul'un Fethi'nin ardından hedefini Roma olarak belirleyen Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişini, Sultan'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri Akıncıların hikayesini anlatıyor. Filmde, dünyanın gördüğü en barbar krallardan ve tarihe Boşnak katliamını başlatan Sırp Kralı olarak geçen Lazar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa'yla ittifaka girince, Fatih'in Akıncıları Lazar'ın planlarını bozmak için harekete geçiyor. Büyük bir emek harcanarak çekilen filmin 2020'de vizyona gireceği konuşuluyor...



Film, ile aynı zamanda uluslararası bir dağıtım ve tanıtım kampanyası ile Avrupa, Latin Amerika, ABD, Orta Doğu ve Asya'da da vizyona girecek.


Mehmet Bozdağ

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