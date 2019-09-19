Kanser uzmanlarından ev yoğurdu açıklaması! Evde yapılan yoğurt...
Giriş Tarihi: 19.09.2019
Kanser uzmanları evde yapılan yoğurt ile fabrika yoğurtları arasındaki farkı değerlendirdi. Ev yapımı yoğurtların kanserle mücadele için önemine değinen kanser uzmanları detaylı açıklama yaptı. Uzmanlar bağırsak sağlığı için en önemli besinlerin probiyotikler olduğunu sık sık dile getiriyor. Bu besinlerden biri de evde yapılan yoğurtlar... Yoğurtla ilgili yapılan dikkat çeken bir araştırmanın sonucu açıklandı. Araştırmada, hassas bağırsak sendromu tanısı konulan 189 hasta incelemeye alınarak, katılımcılardan her birinin her gün 500 ml (yaklaşık 2 fincan) ev yapımı yoğurt tüketmesi sağlandı ve semptomları 6 aylık süre boyunca izlendi. Çıkan sonuç araştırmacılara da şaşırttı.
ABD'de iki ayrı tıp merkezinde yürütülen bilimsel araştırmada, bağırsak mikrobiyomunu düzenlemek için probiyotik bakterilerden özellikle "Lactobacilli" cinsini içeren ev yapımı yoğurdun potansiyeli değerlendirildi.
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