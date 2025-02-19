Türkiye'de Altay fırtınası | A Haber ekipleri kar nöbetinde! İstanbul dondu

19:11 19 Şubat 2025

A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca, Halıcıoğlu'ndan trafiğin son durumunu aktardı.

Karaca'nın açıklamaları şöyle; Aslında sabahtan bu yana sahadayız ve trafik felç olmuş durumda. İstanbul için uyarılar yapılmıştı fakat meteoroloji uzmanları tarafından ısı adaları olarak tabir ettiği yerlerde kar yağışının az olması beklenirken, yağış öğle saatlerinde etkisini artırarak daha fazla etkili oldu. Öğle saatlerinde kar gücünü kuvvetlendirdi ve bu saatlerde devam eden kar, megakentin birçok noktasında trafik yoğunluğuna sebep oldu.

Şuan Halıcıoğlu'nda Haliç Köprüsü'ne bakan taraftayız. İstanbul genelinde saat 16:30'dan sonra trafik iyice arttı ve trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar çıktı. İzleyicilerimize trafikte dikkat edilmesi gereken güzergahlara değinmek isterim. Avrupa Yakası'nda şuan Anadolu Yakası'na göre oldukça yoğun trafik görülüyor. Avrupa'dan Anadolu Yakası'na giden sürücüler için FSM Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çağlayan ve Mecidiyeköy güzergahlarında trafik yoğunluğuyla karşılaşacak.

Anadolu Yakası'nda da Ataşehir, Ümraniye, Kavacık bölgelerinde de trafik yoğunluğu oldukça fazla. Sarıyer, Kadıköy, Üsküdar gibi merkezi noktalarda trafik durumu 1 saatin altına düşmediği görüldü. Yağışın durumuna göre trafiğin durumunun değişmesi bekleniyor.