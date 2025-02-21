Megakent beyaz örtüyle kaplandı! Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm | İstanbul’da yağış kaç gün daha etkili olacak?

06:06 21 Şubat 2025

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılar ile Düzce ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -11°C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU -14°C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP -2°C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK -3°C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.