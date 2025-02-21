Megakent beyaz örtüyle kaplandı! Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm | İstanbul’da yağış kaç gün daha etkili olacak?
Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına aldı. Kar yağışının bugün şiddetini artıracağı ve hafta sonu boyunca yoğun şekilde devam edeceği belirtildi. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarında etkisini artırarak megakenti beyaza bürüdü. Meteoroloji ve uzmanlar tarafından vatandaşlara peş peşe uyarılar geldi.
Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası İstanbul'da başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde kendini gösterdi. Çarşamba günü başlayan kar yağışı, megakenti beyaza bürüdü.
Meteoroloji ve uzmanlar vatandaşlara kar yağışının bugün etkisini artıracağı ve hafta sonu devam edeceği konusunda peş peşe uyarılarda bulundu.
14 İLE UYARI! SARI VE TURUNCU KODLU ALARM!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı illere sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
İşte uyarı verilen o iller:
Balıkesir 🌨️🟡
Bolu 🌨️🟡
Bursa 🌨️🟡
İstanbul 🌨️🟡
Kastamonu 🌨️🟠
Kocaeli 🌨️🟡
Sakarya 🌨️🟠
Samsun 🌨️🟠
Sinop 🌨️🟠
Zonguldak 🌨️🟠
Bartın 🌨️🟠
Yalova 🌨️🟡
Karabük 🌨️🟠
Düzce 🌨️🟠
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE -5°C, 2°C
Çok bulutlu
İSTANBUL -1°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ -3°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
TEKİRDAĞ -3°C, 3°C
Çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -8°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 1°C, 8°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA -3°C, 6°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ve Eskişehir çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA -8°C, -1°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra kuzey ilçeleri hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -6°C, 0°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ -11°C, -3°C
Çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı
KONYA -6°C, -1°C
Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılar ile Düzce ve Bolu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -11°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU -14°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP -2°C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK -3°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyıları ile Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE -2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN -2°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT -6°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON 0°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AĞRI -12°C, -7°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM -16°C, -10°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA -11°C, 0°C
Çok bulutlu
VAN -6°C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -3°C, 5°C
Çok bulutlu
GAZİANTEP -4°C, 5°C
Çok bulutlu
MARDİN -4°C, 3°C
Çok bulutlu
ŞANLIURFA -1°C, 7°C
Çok bulutlu
UYARILAR
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KAR UYARISI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Bingöl, Batman Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Düzce, Bolu, Siirt ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
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