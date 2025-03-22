22 Mart 2025, Cumartesi
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Avukat Hadi Dündar: PKK ile İmamoğlu arasındaki bağı kuran isim Azad Barış’tır
Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen terör soruşturmasını A Haber’de değerlendiren avukat Hadi Dündar, “Burada Azad Barış ismine dikkat etmek gerekir. HTS kayıtlarında bunları net şekilde görüyoruz. Bu dosyadaki isimlerin PKK ile sıkı bir ilişki içinde olduğu ve buradan aldığı talimatları İmamoğlu ve ekibine ilettiği ve sıkı bir iletişim kurduğunu söyleyebiliriz. Burada PKK’dan gelen talimat iletiliyor ve İmamoğlu tarafında bunun uygulanması söz konusu.” ifadelerini kullandı.