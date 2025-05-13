Sanal kumar tehlikesi bataklığa sürüklüyor! Yasal düzenleme için geri sayım

12:00 13 Mayıs 2025

Protokolde son olarak sözü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz aldı. Yılmaz, hükümetin ve kamu kurumlarının bağımlılıkla mücadelede büyük çaba sarf ettiğini vurguladı ve şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız bağımlılıkla mücadele konusunda makamının dışında şahsi olarak da büyük çaba gösteriyor. Dijital çağın yükselişiyle birlikte davranışsal bağımlılıklarla ilgili böyle bir kongre düzenlenmesini çok yerinde buluyor ve tebrik ediyorum. Özellikle uluslararası iş birliğine ben de buradan vurgu yapmak istiyorum. Özellikle sanal alanda yaptığınız mücadele ulusal düzeyde bir miktar sonuç veriyor. Bunlarla mücadele uluslararası iş birlikleriyle yapıldığında sonuç veriyor. Artık karşımızda fark edilmesi zor ama tehlikeli bir bağımlılık var, o da davranışsal bağımlılıklar. Davranışsal bağımlılık dediğimiz şey; sosyal medya, sanal kumar, oyun, çevrimiçi alışveriş, ekran süresinin uzaması gibi kişinin kendisi istemese bile bu alışkanlıkları sürdürmesidir. Bağımlılıklar esas itibarıyla insanların özgürlüğünü kısıtlıyor. Kendisi tercih ediyor ve yapıyor gibi gözükse de artık tercih yapamıyor duruma geliyorlar. Özgürlük söylemi artında bağımlılıklara teşvik edecek ortamlar yerine insanların özgürlüğü için bu bağımlılıklardan kurtarılması için çağrı yapmamız lazım. Kumar, bilgisayar oyunları, sosyal medyanın kontrolsüz kullanımı gibi konular gençlerimizi ve çocuklarımızı sinsice etkisi altına almaktadır."

"YENİ NESİL KAYGI BOZUKLUKLARI ORTAYA ÇIKTI"

Yılmaz, davranışsal bağımlılıklar sonrası yeni tespitler yapıldığına dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Telefonsuz kalma, internetsiz kalma gibi yeni nesil kaygı bozuklukları da ortaya çıkmış durumda. Bu da sosyal hayatı doğrudan etkiliyor. Dünya genelinde Kadınların yüzde 5,5, erkeklerin 11,9'unun zarar gördüğü ortaya konulmuş durumda. Oyun oynama bozukluğu uluslararası hastalık sınıflandırmasına eklenmiştir. Birçok ülkede yeni kuralların geliştirildiğini, yeni düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Ülkemizde de çocuklara internet kullanımının zarar vermesinin engellenmesi için TBMM Dijital Mecralar Komisyonu çalışmalarını sürdürmektedir. Birçok kurum ortak çalışmadıkça başarı elde edemeyiz. Kurumlar arası çok daha güçlü işbirlikleri yapılması hayatidir."

"SANAL KUMAR İÇİN İÇ VE DIŞ FİNANS BBAĞLANTISINI KESMELİYİZ, MASAK'A ÇOK İŞ DÜŞÜYOR"

Yılmaz ayrıca "2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu oluşturulmuştur. Sadece madde bağımlılığı değil, davranışsal bağımlılıklarla mücadeleyi de devlet politikası haline getirmiş durumdayız. Sanal kumar konusunda bir eylem planı oluşturduk. Sanal kumar konusunda önümüzdeki günlerde yine bir araya gelerek ilave olarak neler yapabileceğimizi görüşeceğiz. İç ve dış finansal hareketleri kontrol edebilirsek, sanal kumarı daha etkili durdurabiliriz. Aksi halde birini kapatıyorsunuz, diğeri açılıyor. Burada MASAK'ın yapacağı çok önemli. Buradaki iş birliği çok önemli." dedi.