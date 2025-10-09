Gazze'de tarihi ateşkes imzalandı! Ateşkes masasının şifreleri A Haber'de deşifre edildi: Hamas, İsrail'e Türkiye üzerinden güvenmek istiyor!
İsrail ile Hamas arasında 4 gündür süren müzakereler, Türkiye'nin diplomatik zaferiyle sonuçlandı. Kararı duyuran Trump, "İsrail ve Hamas’ın, Barış Planımızın ilk aşamasını resmen imzaladığını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı. Trump, arabulucu Türkiye'ye de teşekkür etti. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgeden aktardığı son bilgilerde Türkiye'nin garantör rolünün altını çizerek, "Hamas, İsrail'e Türkiye üzerinden güvenmek istiyor" dedi.
İsrail ile Hamas arasında yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerinde gözler Türkiye'ye çevrildi. Mısır ve Katar'ın arabuluculuk çabaları İsrail'in saldırılarıyla gölgede kalırken, hem Filistin halkı hem de Hamas, masadaki tek güvenilir aktörün Türkiye olduğunu vurguluyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgeden aktardığı son bilgilerde Türkiye'nin garantör rolünün altını çizerek, "Hamas, İsrail'e Türkiye üzerinden güvenmek istiyor" dedi.
ATEŞKES SEVİNCİ GAZZE SOKAKLARINDA: GÖZLER ANKARA'DA!
Gazze'de aylardır süren soykırımın ardından gelen ateşkes haberi, İsrail'de rehine yakınları tarafından sevinçle karşılandı. Tel Aviv'deki "Kaçırılanlar Meydanı"nda haftalardır nöbet tutan aileler, anlaşma haberiyle rahat bir nefes aldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, o kritik noktadan gelişmeleri aktarırken, ateşkesin perde arkasında Türkiye'nin oynadığı kilit role ve Hamas'ın tek güvendiği ismin neden Ankara olduğuna dikkat çekti.
"İSRAİL SÖZÜNÜ TUTACAK MI?"
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Tel Aviv'den yaptığı bağlantıda, İsrail'in geçmişte ateşkesleri defalarca ihlal ettiğini hatırlatarak, Hamas'ın bu süreçteki en büyük endişesinin İsrail'in sözünde durup durmayacağı olduğunu belirtti. Bu noktada Türkiye'nin garantör rolünün devreye girdiğini vurguladı.
"Hamas'ın tek bir kaygısı vardı bugüne kadar. İsrail sözünü tutacak mı? Sözünü tutmazsa ne olur? Çünkü katil İsrail'i bugüne kadar bu Ortadoğu coğrafyasında biliyoruz, tanıyoruz, görüyoruz. Lübnan'la ateşkes anlaşması imzalanmıştı ama yaklaşık 500 kez ihlal etmişti. İşte o nedenle de oradan çıkacak sonuçlar oldukça önemli."
MASADAKİ GÜÇ DENGESİ: "EN ÖNEMLİSİ TÜRKİYE'NİN VARLIĞI"
Kurşun, bu kez ateşkes masasının çok daha geniş bir konsorsiyumla kurulduğunu ancak Mısır ve Katar gibi aktörlerin yanı sıra en belirleyici gücün Türkiye olduğunu ifade etti. Bu durumun, anlaşmanın kalıcılığı açısından büyük bir umut yarattığını söyleyerek, "Bu kez tabii ki çok geniş bir organizasyondan, konsorsiyumdan bahsediyoruz. Aralarında Mısır'ın da bulunduğu, Katar'ın da bulunduğu, en önemlisi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bulunduğu bir konsorsiyumdan bahsediyoruz. Biz bir müzakere masasından bahsediyoruz." dedi.
"GAZZE'NİN %83'Ü YOK EDİLDİ!"
İsrail ordusunun çekilmeye başladığı yönündeki haberlere de değinen Ata Gündüz Kurşun, bu çekilmenin detaylarının henüz netleşmediğini belirtti. Ancak geride bırakılan yıkımın boyutunun korkunç olduğunu rakamlarla gözler önüne serdi.
"İsrail ordusundan bir açıklama yapıldı sabah saatlerinde. Çekilmenin başladığı duyuruldu. Ancak bu çekilme tam çekilme mi olacak? Sınırları nasıl olacak? Çünkü belki 20 sefer yer değiştirdi Gazzeliler bugüne kadar. Her bir taraf bombalandı. Ve Gazze'nin de şu an itibarıyla resmi rakamlara göre %83'ü yok edildi. 81.000 bina yok edildi. Hiç şüphesiz önce rehine takası ve insani yardımların oraya girmesi, sonrasıysa artık İsrail'in çekilmesine ve sözlerini tutmasına bağlı olacak."
"TÜRKİYE EN ÖNEMLİ GARANTÖR ÜLKE OLARAK GÖRÜLÜYOR"
A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, ateşkes masasında Türkiye'nin oynadığı kritik role dikkat çekti. Geçmişte verilen sözlerin tutulmadığını hatırlatan Kurşun, bu nedenle Filistin tarafının Türkiye'nin garantörlüğünü istediğini belirtti.
"Hiç kuşkusuz Türkiye'nin rolü oldukça önemli. Zaten Amerikan Başkanı Trump da bu sürecin başından bu yana Başkan Erdoğan'a teşekkür ediyor ve Türkiye'nin de içinde bulunması gerektiğini söylüyordu. Bugüne kadar birçok sözler verilmişti hatırlayalım ama bu sözlerin hiçbirisi tutulmadı. Dolayısıyla Türkiye bu masada, yani bu ateşkes masasında en önemli garantör ülke olarak görülüyor."
"HAMAS, İSRAİL'E TÜRKİYE ÜZERİNDEN GÜVENMEK İSTİYOR"
Mısır'ın sınır kapısındaki tutumu ve Katar'ın İsrail tarafından vurulmasıyla bu iki ülkenin de masada etkinliğini yitirdiğini ifade eden Kurşun, Hamas'ın güvenebileceği tek aktörün Türkiye olduğunu vurguladı. Kurşun, İsrail'in ise güven vermekten uzak bir tavır sergilediğini söyledi:
"Mısır'ın rolü ortada, Katar'ın rolü ortada. Nihayetinde Katar da artık şöyle bir kenara çekilmek zorunda kalmıştı. O nedenle de şu anında Türkiye'nin en iyi garantör ülke olduğunu belirtebiliriz. Artık bu ateşkes masasında Hamas güvenmek istiyor. Hamas, İsrail'e Türkiye üzerinden güvenmek istiyor. Ama İsrail ne kadar güven verir? Sabah saatlerinde İsrail'in bazı noktalardan çekilmeye başladığı duyuruldu ama şimdi bir taraftan Gazze bombalanıyor, bir taraftan yine sabah İsrail ordu sözcüsü, 'Herhangi bir çekilme yok, yerimizde duruyoruz' dedi."
HAMAS'IN KRİTİK TALEBİ: MÜEBBET ALAN ESİRLER SERBEST KALACAK!
Ata Gündüz Kurşun, esir takasıyla ilgili de önemli bilgiler paylaştı. Hamas'ın özellikle müebbet hapis cezası alan ve Gazze'den kaçırılan Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını talep ettiğini belirtti. Kurşun, bu isimlerin bir daha tutuklanmayacağına dair güvence istendiğini de ekleyerek, "İsimler konusunda net bir açıklama yok şu anda. Listenin hazırlandığını biliyoruz sadece ama Hamas özellikle müebbet hapse mahkum olan Filistinli esirleri istiyor ve yine Gazze'de tutuklanan mahkumları istiyor ağırlıklı olarak. Hatta şöyle bir şart da iddia edildi: O isimler bundan sonraki süreçte de hiçbir şekilde tutuklanmayacak, bir soruşturma açıklanmayacak şeklinde." dedi.
"TONY BLAIR'İN YÖNETİMİ, FİLİSTİN'İN DNA'SIYLA OYNAMAKTIR!"
Son olarak Trump'ın önerdiği ve Tony Blair gibi isimlerin yer alacağı bir geçici yönetim modeline de değinen Kurşun, Hamas'ın bu plana şiddetle karşı çıktığını belirtti. Irak'ta bir milyon insanın katili olarak anılan Tony Blair'in Filistin yönetiminde yer almasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Elbette hayır. Yani bu, Filistin'in ve Filistinlilerin DNA'sıyla oynamak gibi bir şey. Şimdi Tony Blair isminden bahsediyoruz. Yani Irak'ta bir milyon kişinin katilinden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir şey çok da mümkün görünmüyor. Zaten Hamas bunu başından bu yana dile getiriyor: 'Biz böyle bir şey istemiyoruz' diyor. Hamas hep şunu söylüyor: Filistin'in kendi kaderini tayin hakkı vardır." ifadelerini kullandı.
