Gazze'de tarihi ateşkes imzalandı! Ateşkes masasının şifreleri A Haber'de deşifre edildi: Hamas, İsrail'e Türkiye üzerinden güvenmek istiyor!

09:00 09 Ekim 2025

Gazze'de aylardır süren soykırımın ardından gelen ateşkes haberi, İsrail'de rehine yakınları tarafından sevinçle karşılandı. Tel Aviv'deki "Kaçırılanlar Meydanı"nda haftalardır nöbet tutan aileler, anlaşma haberiyle rahat bir nefes aldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, o kritik noktadan gelişmeleri aktarırken, ateşkesin perde arkasında Türkiye'nin oynadığı kilit role ve Hamas'ın tek güvendiği ismin neden Ankara olduğuna dikkat çekti.

"İSRAİL SÖZÜNÜ TUTACAK MI?"

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, Tel Aviv'den yaptığı bağlantıda, İsrail'in geçmişte ateşkesleri defalarca ihlal ettiğini hatırlatarak, Hamas'ın bu süreçteki en büyük endişesinin İsrail'in sözünde durup durmayacağı olduğunu belirtti. Bu noktada Türkiye'nin garantör rolünün devreye girdiğini vurguladı.

"Hamas'ın tek bir kaygısı vardı bugüne kadar. İsrail sözünü tutacak mı? Sözünü tutmazsa ne olur? Çünkü katil İsrail'i bugüne kadar bu Ortadoğu coğrafyasında biliyoruz, tanıyoruz, görüyoruz. Lübnan'la ateşkes anlaşması imzalanmıştı ama yaklaşık 500 kez ihlal etmişti. İşte o nedenle de oradan çıkacak sonuçlar oldukça önemli."

MASADAKİ GÜÇ DENGESİ: "EN ÖNEMLİSİ TÜRKİYE'NİN VARLIĞI"

Kurşun, bu kez ateşkes masasının çok daha geniş bir konsorsiyumla kurulduğunu ancak Mısır ve Katar gibi aktörlerin yanı sıra en belirleyici gücün Türkiye olduğunu ifade etti. Bu durumun, anlaşmanın kalıcılığı açısından büyük bir umut yarattığını söyleyerek, "Bu kez tabii ki çok geniş bir organizasyondan, konsorsiyumdan bahsediyoruz. Aralarında Mısır'ın da bulunduğu, Katar'ın da bulunduğu, en önemlisi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bulunduğu bir konsorsiyumdan bahsediyoruz. Biz bir müzakere masasından bahsediyoruz." dedi.

"GAZZE'NİN %83'Ü YOK EDİLDİ!"

İsrail ordusunun çekilmeye başladığı yönündeki haberlere de değinen Ata Gündüz Kurşun, bu çekilmenin detaylarının henüz netleşmediğini belirtti. Ancak geride bırakılan yıkımın boyutunun korkunç olduğunu rakamlarla gözler önüne serdi.

"İsrail ordusundan bir açıklama yapıldı sabah saatlerinde. Çekilmenin başladığı duyuruldu. Ancak bu çekilme tam çekilme mi olacak? Sınırları nasıl olacak? Çünkü belki 20 sefer yer değiştirdi Gazzeliler bugüne kadar. Her bir taraf bombalandı. Ve Gazze'nin de şu an itibarıyla resmi rakamlara göre %83'ü yok edildi. 81.000 bina yok edildi. Hiç şüphesiz önce rehine takası ve insani yardımların oraya girmesi, sonrasıysa artık İsrail'in çekilmesine ve sözlerini tutmasına bağlı olacak."