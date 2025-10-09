09 Ekim 2025, Perşembe

Masadaki tek güvenilir ülke Türkiye! Ateşkesin garantörü Ankara olacak

09.10.2025
İsrail ile Hamas arasında yürütülen ateşkes ve esir takası müzakerelerinde gözler Türkiye'ye çevrildi. Mısır ve Katar'ın arabuluculuk çabaları İsrail'in saldırılarıyla gölgede kalırken, hem Filistin halkı hem de Hamas, masadaki tek güvenilir aktörün Türkiye olduğunu vurguluyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgeden aktardığı son bilgilerde Türkiye'nin garantör rolünün altını çizerek, "Hamas, İsrail'e Türkiye üzerinden güvenmek istiyor" dedi.
