09 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Hamas'ın tek bir kaygısı vardı: İsrail sözünü tutacak mı?
Hamas’ın tek bir kaygısı vardı: İsrail sözünü tutacak mı?

Hamas'ın tek bir kaygısı vardı: İsrail sözünü tutacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2025 10:02
Gazze'de aylardır süren soykırımın ardından gelen ateşkes haberi, İsrail'de rehine yakınları tarafından sevinçle karşılandı. Tel Aviv'deki "Kaçırılanlar Meydanı"nda haftalardır nöbet tutan aileler, anlaşma haberiyle rahat bir nefes aldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, o kritik noktadan gelişmeleri aktarırken, ateşkesin perde arkasında Türkiye'nin oynadığı kilit role ve Hamas'ın tek güvendiği ismin neden Ankara olduğuna dikkat çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hamas’ın tek bir kaygısı vardı: İsrail sözünü tutacak mı?
Trump, Katar ve Mısır’a teşekkür ediyorum!
"Trump, Katar ve Mısır'a teşekkür ediyorum!"
Gazze’de barışın formülü!
Gazze'de barışın formülü!
İsrail sözünü tutacak mı?
"İsrail sözünü tutacak mı?"
Başkan Erdoğan: Büyük memnuniyet duyuyorum!
Başkan Erdoğan: Büyük memnuniyet duyuyorum!
Gazze’de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
Ateşkesin garantörü Ankara olacak
Ateşkesin garantörü Ankara olacak
Gazze’de ateşkese rağmen patlamalar yaşanıyor!
Gazze’de ateşkese rağmen patlamalar yaşanıyor!
Gazze’de tarihi ateşkes imzalandı: Gazze sevinçli bir güne uyandı
Gazze’de tarihi ateşkes imzalandı: Gazze sevinçli bir güne uyandı
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu!
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu!
Katil İsrail 3 tümeni Gazze merkezinden çekiyor!
Katil İsrail 3 tümeni Gazze merkezinden çekiyor!
Çizgi film karakterleri çete oldu! Tartışma yaratan kavram: Suça sürüklenen çocuklar
Çizgi film karakterleri çete oldu! Tartışma yaratan kavram: Suça sürüklenen çocuklar
Mısır müzakerelerinde ilk görüntüler
Mısır müzakerelerinde ilk görüntüler
Daha Fazla Video Göster