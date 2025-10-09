09 Ekim 2025, Perşembe
Hamas'ın tek bir kaygısı vardı: İsrail sözünü tutacak mı?
Gazze'de aylardır süren soykırımın ardından gelen ateşkes haberi, İsrail'de rehine yakınları tarafından sevinçle karşılandı. Tel Aviv'deki "Kaçırılanlar Meydanı"nda haftalardır nöbet tutan aileler, anlaşma haberiyle rahat bir nefes aldı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, o kritik noktadan gelişmeleri aktarırken, ateşkesin perde arkasında Türkiye'nin oynadığı kilit role ve Hamas'ın tek güvendiği ismin neden Ankara olduğuna dikkat çekti.