09 Ekim 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Ateşkesin son saniyelerinde bile vurdular: İsrail son saniyeye kadar yapabildiği kötülüğü yapıyor!
Ateşkes anlaşmasının imzalanmasına saatler kala Gazze'yi bombalamaya devam eden Siyonist ordu, çekilme açıklamalarına rağmen işgali sürdürdü. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgeden aktardığı son bilgilerde İsrail'in "son saniye zorbalığını", esir takasındaki "Şabat" detayını ve masanın tek güvencesinin neden Türkiye olduğunu anbean deşifre etti.