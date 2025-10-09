Ateşkesin son saniyelerinde bile vurdular: İsrail son saniyeye kadar yapabildiği kötülüğü yapıyor!

Ateşkes anlaşmasının imzalanmasına saatler kala Gazze'yi bombalamaya devam eden Siyonist ordu, çekilme açıklamalarına rağmen işgali sürdürdü. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgeden aktardığı son bilgilerde İsrail'in "son saniye zorbalığını", esir takasındaki "Şabat" detayını ve masanın tek güvencesinin neden Türkiye olduğunu anbean deşifre etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN