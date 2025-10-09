09 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Ateşkesin son saniyelerinde bile vurdular: İsrail son saniyeye kadar yapabildiği kötülüğü yapıyor!
Ateşkesin son saniyelerinde bile vurdular: İsrail son saniyeye kadar yapabildiği kötülüğü yapıyor!

Ateşkesin son saniyelerinde bile vurdular: İsrail son saniyeye kadar yapabildiği kötülüğü yapıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.10.2025 10:55
Ateşkes anlaşmasının imzalanmasına saatler kala Gazze'yi bombalamaya devam eden Siyonist ordu, çekilme açıklamalarına rağmen işgali sürdürdü. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, bölgeden aktardığı son bilgilerde İsrail'in "son saniye zorbalığını", esir takasındaki "Şabat" detayını ve masanın tek güvencesinin neden Türkiye olduğunu anbean deşifre etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ateşkesin son saniyelerinde bile vurdular: İsrail son saniyeye kadar yapabildiği kötülüğü yapıyor!
Gazze’de ateşkes: Hamas ve İsrail onayladı!
Gazze'de ateşkes: Hamas ve İsrail onayladı!
Gazze’de tarihi ateşkes! Coşkun Başbuğ A Haber’de değerlendirdi: Filistin’in tek çıkış yolu...
Gazze’de tarihi ateşkes! Coşkun Başbuğ A Haber’de değerlendirdi: Filistin'in tek çıkış yolu...
Bakan Fidan Paris’teki Gazze toplantısına katılacak!
Bakan Fidan Paris'teki Gazze toplantısına katılacak!
İsrail son saniyeye kadar yapabildiği kötülüğü yapıyor!
"İsrail son saniyeye kadar yapabildiği kötülüğü yapıyor!"
Trump, Katar ve Mısır’a teşekkür ediyorum!
"Trump, Katar ve Mısır'a teşekkür ediyorum!"
Gazze’de barışın formülü!
Gazze'de barışın formülü!
İsrail sözünü tutacak mı?
"İsrail sözünü tutacak mı?"
Başkan Erdoğan: Büyük memnuniyet duyuyorum!
Başkan Erdoğan: Büyük memnuniyet duyuyorum!
Gazze’de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
Ateşkesin garantörü Ankara olacak
Ateşkesin garantörü Ankara olacak
Gazze’de ateşkese rağmen patlamalar yaşanıyor!
Gazze’de ateşkese rağmen patlamalar yaşanıyor!
Gazze’de tarihi ateşkes imzalandı: Gazze sevinçli bir güne uyandı
Gazze’de tarihi ateşkes imzalandı: Gazze sevinçli bir güne uyandı
Daha Fazla Video Göster