Türk dünyası idealinin söylemden fiiliyata geçmesinin tarihi bir zorunluluk olduğunu vurgulayan A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, "Orta Asya haritasını gözünüzün önüne getirdiğinizde Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, ileride Türkmenistan’ın da katılımıyla Azerbaycan ve Türkiye hattı karşımıza muazzam bir tablo çıkarıyor. Bu hat, Çin’den Avrupa’ya kadar Türkiye üzerinden kesintisiz bir koridor anlamına geliyor" dedi. Orta Koridor’un sıradan bir ulaştırma hattı olmadığını belirten Akgün, "Eğer bu hat gereğince fiiliyata geçecek olursa demiryollarından enerjiye ve siber hatlara kadar çok yönlü bir güvenlik iş birliğini beraberinde getirecektir. Bu da yeni güvenlik ve iş birliği anlaşmalarını zorunlu kılacaktır" ifadelerini kullandı.

"AİLE FOTOĞRAFINDA AYRILIK GAYRILIKLARA YER YOKTUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlik ve beraberlik mesajlarının tarihi nitelikte olduğunu dile getiren Murat Akgün, "Sayın Cumhurbaşkanımızın en dikkat çeken vurgularından biri ezelden ebediyete uzanan kardeşlik bağıydı. Madem kökenimiz bir, dilimiz bir; tanımımız kardeşlikten başka bir şey olamaz. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bir adım daha öteye giderek 'Türk aile fotoğrafında kırgınlıklara, ihtilaflara, ayrılık gayrılıklara yer yoktur' mesajını verdi. 22. yüzyıla yön verecek böylesine devasa avantajlar ve küresel projeler varken, küçük meselelerle bu birliğin zedelenmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

FİLİSTİN'DE SOYKIRIM ÇAĞRISI VE KKTC VURGUSU

Zirvede ele alınan insani ve bölgesel başlıklara değinen Akgün, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Filistin konusunda daha fazla gayret gösterilmesi gerektiği net şekilde ifade edildi. Gazze meselesi artık sadece bir Arap davası değil, topyekun bir insanlık davasıdır. Çoluk çocuk, yaşlı demeden bir milletin yok edilmeye çalışıldığı bu sürecin adı açık bir soykırımdır" sözleriyle aktardı. KKTC'nin Türk dünyasındaki yerine işaret eden Murat Akgün, "KKTC bu teşkilatın ayrılmaz bir parçasıdır ve daha fazla dayanışmaya ihtiyaç vardır. Güney Kafkasya'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışın kalıcı hale gelmesi de bu coğrafyanın önündeki en hayati hedeflerden biridir" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'TAN ERDOĞAN'A 48 SAATTE İKİ TELEFON: TÜRKİYE'NİN KÜRESEL AĞIRLIĞI

Türkiye’nin zirve ile birlikte devraldığı dönem başkanlığının küresel yansımalarını aktaran Akgün, "Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı, güneyimizde ise ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları dünya ticaretini sarsıyor. Böyle bir kriz ortamında Türkiye, İsrail hariç tüm taraflarla görüşebilen tek aktör konumundadır. Nitekim Donald Trump’ın 48 saat içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı iki kez telefonla arayarak başarı dileklerini iletmesi, Türkiye'nin uluslararası alandaki ağırlığının en somut göstergesidir" şeklinde konuştu. Macaristan’ın gözlemci varlığının ve gelecekte Finlandiya gibi ülkelerin sürece dahil olma ihtimalinin değerine değinen Akgün, Türk Devletleri Teşkilatı'nın geleceğe emin adımlarla yürüyen küresel bir güce dönüştüğünü sözlerine ekledi.