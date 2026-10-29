Türkiye Cumhuriyeti'nin 103 yıllık şanlı gururu! Çankaya'dan geleceğe uzanan vizyon
Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı bağımsızlık meşalesiyle başlayan Milli Mücadele, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya Köşkü'nde "Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz" sözleriyle duyurduğu tarihi karar, bugün 103'üncü yılını gurur ve coşkuyla kutluyor.
Türkiye, bugün Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü büyük bir gurur, coşku ve heyecanla kutluyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Millî Mücadele'nin zaferle taçlanmasının ardından kurulan Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin ve kendi geleceğini belirleme kararlılığının en büyük simgesi oldu.
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29 EKİM KORTEJ GEÇİŞİ YAĞIŞ NEDENİYLE İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ
İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişinin, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek olan Vatan Caddesi Kortej geçişi, yağış nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Cumhuriyet Bayramı kutlama programı saat 10.30’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.
İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Adnan Menderes Bulvarı'nda (Vatan Caddesi) gerçekleştirilecek kutlama töreni ve tören geçişi dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren kapatılan cadde ve yollarda, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
Sürücüler, program bitimine kadar İstanbul Valiliği tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı.
Bu kapsamda, Vatan Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı, D-100 kara yolunun kuzey ve güney istikametlerinden, 10. Yıl, Oğuzhan, Ordu, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin caddelerinden, Edirnekapı'dan, Hal Yolu'nun güney istikametinden, Atatürk Bulvarı ve Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi'ne giriş olmayacak.
Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden de Vatan Caddesi'ne katılım olmayacak. Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar da trafiğe kapatıldı.
Sürücüler, alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu'nu kullanabilecek.
CUMHURİYET'E ESERLE SAHİP ÇIKILIYOR
Cumhuriyet'in 103 yıllık yolculuğu, Türkiye'nin bağımsızlık hedefini farklı dönemlerin imkânlarıyla ileri taşıma çabasına da sahne oldu. Bugün millî muharip uçak KAAN, insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) savunma sanayisindeki dönüşümün öne çıkan projeleri arasında yer alıyor.
Savunma ve havacılık ihracatı 2025'te 10 milyar 54 milyon dolara ulaşırken Türkiye'nin toplam mal ihracatı 273,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Üretim ve teknoloji kapasitesindeki gelişmeler, uluslararası alanda yürütülen diplomatik temaslar ve dış politikadaki girişimlerle birlikte değerlendirildiğinde Cumhuriyet'in 103 yıllık tarihi, geçmişten devralınan bağımsızlık iradesinin bugünün Türkiye'sinde farklı alanlarda sürdürülmesinin de hikâyesini oluşturuyor.