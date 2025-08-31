Denizli'de alevlerin 3. günü! Aydın'a sıçrayan yangına havadan ve karadan mücadele
Yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınları ile mücadele sürerken başka noktalardan da yangın haberleri geliyor. Denizli'de 29 Ağustos'ta Buldan ilçesinde çıkıp Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına 3'üncü gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor. Denizli'nin Pamukkale ilçesi, Karabük ve Bartın'da da alevlerle mücadele sürüyor.
Türkiye'nin yeşil vatan mücadelesi devam ederken birçok ilimizde de yangınlar çıkıyor. Alevlere havadan ve karadan devam ettiği yangınlarda ekiplerin can hıraş mücadelesi sürüyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER...
DENİZLİ PAMUKKALE'DE ORMAN YANGINI!
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 25 personel sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
KARABÜK'TE DE ORMAN YANGINI!
Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.
Eflani ilçesi Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiyeye bağlı ekipler sevk edildi. Yoğun duman oluşan bölgede ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
BARTIN VALİSİ: ŞU AN DA TAHLİYE YOK, ALEVLER YUKARI ALANA İLERLİYOR
Bartın Valisi Nurtaç Arslan, "Şu anda orman yangını devam ediyor. 1 helikopter müdahaleye başladı. 2 helikopter de yangını söndürmek için çalışmalara başlayacak. Köyde şu an da tahliye yok. Yangın rüzgarın etkisiyle yukarı alana ilerliyor. Yer ekiplerimiz de çalışmalarını sürdürüyor" dedi.
BARTIN'DA KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKI'NDA YANGIN!
Bartın'ın Ulus ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.
Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Aşağıçerçi köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri ve arazöz sevk edildi.
Alevler ve duman geniş alanda etkili olurken, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.
Rüzgar ve arazi şartları ekiplerin çalışmasını güçleştiriyor. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Vali Arslan, gazetecilere, yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini belirterek, "Şimdilik bir tahliye söz konusu değil. Yangın rüzgarın da etkisiyle yukarı bölgeye doğru ilerliyor. Gerek iş makineleri gerek itfaiye ekipleriyle yoğun şekilde çalışmamız sürüyor." dedi.
SAKARYA'DA YANGIN KONTROL ALTINDA
Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ormanlık alan yangınında yaklaşık 5 dönüm yer zarar gördü.
İhsaniye Mahallesi'nde ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
İtfaiye ve arazözlerin müdahalesiyle yangın, yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 5 dönüm alan zarar görürken, hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
DENİZLİ'DE ALEVLERLE MÜCADELE 3. GÜN!
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkıp Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına 3'üncü gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Denizli'nin Buldan ilçesindeki ormanlık alanda önceki gün saat 14.40 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçradı. 3'üncü günde de 3 söndürme uçağı, 10 helikopter, 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel ile alevlere müdahale sürüyor.
