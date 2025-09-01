Alevlerle mücadele sürüyor! A Haber Kastamonu-Karabük yangınında bölgeden aktardı

Yurdun çeşitli yerlerinde çıkan orman yangınları ile mücadele sürerken başka noktalardan da yangın haberleri geliyor. Denizli'de 29 Ağustos'ta Buldan ilçesinde çıkıp Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına 4'üncü gününde de havadan ve karadan müdahale sürüyor. A Haber Muhabiri Ahmet Erdem, Karabük'ün iki bölgesinde başlayan yangına ilişkin bölgeden son bilgileri aktardı. Saraycık mevkisindeki başlayan yangının Kastamonu'ya kadar ilerleyerek Güzelce köyüne kadar ulaştığını söyledi.