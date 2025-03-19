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CANLI | Sosyal medya çöktü mü? 19 Mart Instagram neden açılmıyor? X (Twitter), YouTube... İnternette sorun mu var?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.03.2025 06:56 Güncelleme: 19.03.2025 09:48
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Canlı | Sosyal medyada erişim sorunu yaşanıyor!

Son dakika haberi... 19 Mart Çarşamba sabah saatleri itibarıyla kullanıcılar sosyal medya platformlarına giriş yaparken sorun yaşadıklarına dair bildirimler yapmaya başladılar. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu sabah Instagram, YouTube ve X (eski adıyla Twitter) platformlarında geniş çaplı erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar, mobil ve masaüstü cihazlardan bu platformlara erişmeye çalışırken hata mesajları ve bağlantı sorunlarıyla karşılaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, problemin küresel çapta olduğunu gösteriyor.

İşte son gelişmeler ve güncel açıklamlar...

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09:43 19 Mart 2025

WHATSAPP'TA ARA ARA BAĞLANTI SORUNU YAŞANIYOR!

Bugün saat 06.00'dan itibaren WhatsApp kullanıcıları hem mobil uygulama hem de WhatsApp Web üzerinden erişim sorunları yaşamaya başladı. Bu aksama mesaj gönderimi ve alımında zorluklar yaratırken, platformda zaman zaman düzelmeler gözlemleniyor. Sorunun tam nedeni hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor! WhatsApp’taki erişim ve akış sorunları çözüldüğünde, duruma dair güncel bilgilere ulaşabileceksiniz.

WHATSAPP’TA ARA ARA BAĞLANTI SORUNU YAŞANIYOR!
07:00 19 Mart 2025

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YOK!

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmezken, erişim sorunlarının nedeni hakkında farklı spekülasyonlar yapılıyor. Teknik bir arıza mı yaşandığı konusunda net bir bilgi bulunmuyor. Gelişmeler takip ediliyor.

06:50 19 Mart 2025

X (TWİTTER) AKIŞ VE MESAJLAŞMA PROBLEMİ YAŞIYOR

X platformunda ise kullanıcılar akış yenileme, tweet paylaşımı ve mesaj gönderme gibi işlemlerde ciddi aksamalar olduğunu bildirdi. Özellikle uygulama üzerinden erişim sağlamaya çalışan kullanıcılar hata mesajlarıyla karşılaştıklarını belirtti.
X TWİTTER AKIŞ VE MESAJLAŞMA PROBLEMİ YAŞIYOR
06:47 19 Mart 2025

YOUTUBE'DA VİDEO AKIŞI VE SUNUCU BAĞLANTISI PROBLEMİ

YouTube kullanıcıları platforma erişmeye çalışırken uzun süre bekleme sorunu yaşadıklarını videoların yüklenmediğini ve canlı yayınların kesintiye uğradığını aktardı. Bazı kullanıcılar ise YouTube'un tamamen erişilemez hale geldiğini ifade etti.

YOUTUBE’DA VİDEO AKIŞI VE SUNUCU BAĞLANTISI PROBLEMİ
06:45 19 Mart 2025

INSTAGRAM KULLANICILARI BAĞLANTI SORUNU

Instagram kullanıcıları, özellikle profil yükleme, hikaye paylaşımı ve akış yenileme gibi temel işlemleri gerçekleştiremediklerini belirtti. Bazı kullanıcılar ise doğrudan hesaplarına giriş yapamadıklarını ve sürekli hata mesajları aldıklarını bildirdi.

INSTAGRAM KULLANICILARI BAĞLANTI SORUNU

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