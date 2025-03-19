CANLI | Sosyal medya çöktü mü? 19 Mart Instagram neden açılmıyor? X (Twitter), YouTube... İnternette sorun mu var?

09:43 19 Mart 2025

Bugün saat 06.00'dan itibaren WhatsApp kullanıcıları hem mobil uygulama hem de WhatsApp Web üzerinden erişim sorunları yaşamaya başladı. Bu aksama mesaj gönderimi ve alımında zorluklar yaratırken, platformda zaman zaman düzelmeler gözlemleniyor. Sorunun tam nedeni hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor! WhatsApp’taki erişim ve akış sorunları çözüldüğünde, duruma dair güncel bilgilere ulaşabileceksiniz.