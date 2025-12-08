CANLI | Futbolda ikinci dalga bahis operasyonu! 22 hakem daha disiplin kuruluna sevk edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması devam ederken TFF, 22 hakemin daha bahis soruşturması nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ise bir futbolcunun telefonunda ortaya çıkan skandal mesaja ulaştı. İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis soruşturmasında 2. dalga 5 Aralık Cuma günü sabah saatlerinde gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler adliyeye sevk edildi.
İşte dakika dakika 2. dalga operasyondan detaylar:
27 FUTBOLCU DAHA PFDK'YA SEVK EDİLDİ
Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 1'i Süper Lig'den olmak üzere 27 futbolcu daha tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. 10 Kasım tarihinde başlayan bahis soruşturması kapsamında TFF bugün ek tespitlerin olduğunu duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Futbol Federasyonu’nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK’ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen ve incelemesi devam eden 47 futbolcudan soruşturması tamamlanan aşağıdaki 27 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 09.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir. Soruşturması devam eden 20 futbolcu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazılan yazının cevabı beklenmekte olup, gelecek cevaplar doğrultusunda disiplin sevk süreci tamamlanacaktır. Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edilen 27 futbolcu aşağıda yer almaktadır.
Abdulcebrail Akbulut: Düzce Cam Düzcespor
Ahmed Kağan Gürbüz: Amasyaspor Fk
Arif Rışvanoğlu: Yalova Fk 77 Spor Kulübü
Berat Badak: Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Berke Çelik: Mdgrup Osmaniyespor
Bilal Güven: Niğde Belediyesi Spor
Buğra Çiçek: Bucaspor 1928
Burak Tolunay Sekin: Menemen Futbol Kulübü
Cengiz Alp Köseer: İkas Eyüpspor
Emin Kaan Arslan: Bulvarspor
Emin Yakup Oktay: Oktaş Uşak Spor A.Ş.
Emirhan Sefa Öz: Etimesgut Spor Kulübü
Emre Nizam: Giresunspor
Gökdeniz Bayrakdar: Sipay Bodrum FK
Hüseyin Emir İkiz: Ağrı 1970 Spor Kulübü
Kaan Mert Vardar: Galata Spor Kulübü
Kerem Yorulmaz: Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Mehmet Mustafa Çolak: Edirnespor
Ömer Faruk Çalışkan: İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Ramazan Karakurt: Ağrı 1970 Spor Kulübü
Taha Batuhan Yayıkcı: Bursaspor
Tarık Yusuf Karakaya: Bursa Yıldırım Spor Kulübü
Tuğra Aygün Ergün: Bandırma Spor
Ulaş Oktay Yıldız: Beykoz Anadolu Spor A.Ş.
Yasin Başaytaç: GMG Kastamonuspor
Yusuf Sertkaya: Sipay Bodrum FK
Yusuf Tursun: Sultan Su İnegölspor"
22 HAKEM DAHA
TFF bahis oynadıkları gerekçesiyle 22 hakemin daha disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
METEHAN BALTACI SUÇLAMALARI REDDETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Metehan Baltacı, emniyetteki ifadesinde futbolculuk dışında başkaca bir gelir kaynağının olmadığını belirterek, aylık gelirinin 1,5 milyon lira olduğunu söyledi.
"Nesine" sitesinde 2020-2021 yılları arasında üyeliği olduğunu söyleyen Baltacı, şu anda kullanmadığını ve diğer sitelerde üyeliğinin olmadığını, siteyi aktif olarak kullanıp kullanmadığını net olarak hatırlamadığını anlattı.
"KESİNLİKLE YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE ÜYELİĞİM YOK"
Baltacı kesinlikle yasa dışı bahis sitelerinde üyelinin olmadığını ve herhangi bir işlem yapmadığını vurgulayarak, ifadesinde şunları kaydetti:
"Kasım 2025'in ikinci haftasında, futbol oynadığım Galatasaray Futbol Kulübüne TFF tarafından yapılan bildiriyle bahis oynadığımı öğrendim. Bunun üzerine geriye doğru düşündüğümde gelen evrakları kontrol ettiğimde ben Galatasaray Futbol Kulübünde 17 yaşımda profesyonel futbolcu olarak sözleşme imzaladıktan sonra henüz A takım kadrosunda değilken, halen altyapı takımında oynamaktayken, yani fiilen amatör futbolcuyken Galatasaray A takımının oynadığı birkaç müsabakasından oynadığımı hatırladım. Ben bu bahisleri yasal olan Nesine sitesi üzerinden oynadım, o dönemde bu durumun futbolcu olduğum için bir suç olacağını, suç teşkil ettiğini bilmiyordum, henüz 17-18 yaşlarında idim. Ancak hangi takımlarla müsabakasına oynadığımı tam olarak hatırlayamıyorum. Galatasaray Futbol Kulübünün A takımda oynamaya başladıktan sonra asla müsabakalarına yönelik yasal/yasa dışı bahis oynamadım. Yukarıda oynadığımı bildirmiş olduğum tarihlerde beni yönlendiren kimse olmadı, kendi irademle oynadım."
"SAĞLAM BİR KUPON VAR 6000 İLE İDDİA ATACAĞIM"
İfadesinde Baltacı'ya arkadaşları ile olan mesajlaşmalar da soruldu. Baltacı'ya 2021 yılında WhatsApp grubunda "Beyler sağlam kupon var mı 6000 ile iddaa oynıcam", "Hatay gs karşılıklı gol kesin, 1.60 oran, 2-3 maç daha koysam, 10000 olur, Askeri ücret maaşı ikiye katlamam lazım." şeklinde attığı mesajlar gösterildi.
Baltacı bu mesajlara ilişkin şunları söyledi:
"Bahse konu grup 2016-2017 yıllarında normal arkadaşlar arasında kullanılan bir WhatsApp grubudur. Bahse konu konuşmalarla ilgili olarak zaten ben burada konuşmanın başında 'sağlam kupon var mı 6000 basacağım' diye sormuşum. Ben etki edeceğim bir müsabakayla ilgili konuşmuş olsam kimseye kupon sormam. Her ne kadar bunları şakayla karışık olarak grupta kupon sorsam da ve tam olarak hatırlamasam da maçın sonucuna etki edecek birinin böyle bir soru sorması hayatın olağan akışına aykırıdır.
Ayrıca bahse konu maça da kupon yapmadım. Ayrıca bahse konu maçta Hatayspor-Galatasaray'ı 3-0 yenmiş. Dolayısı ile bahse konu konuşma tamamen yorum, geyiktir. Maçın sonucunda dair bir bilgimin olmadığını göstermektedir. Belli ki konuşulanlar ahbaplar arasında yapılan bir geyik muhabbetidir."
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Grupta yer alan farklı tarihteki konuşmalara ilişkin ise Baltacı, arkadaşlarıyla bahisle alakalı sohbetleri olduğunu belirterek, "Urfaspor Eyüpspor arasındaki maçta ben kadroda yoktum, sakattım. Bahse konu sohbetler de karşılıklı gol olacağını bilerek yönlendirme yapmadım. Sadece benim tahminimdi. Erzurum Eyüpspor maçına ben sonradan girdim. Bahse konu maç 4-0 Eyüpspor'un galibiyeti ile sonuçlandı. Benim tahminim de yanlış çıktı. Maçın skoruna etki edecek bir şey yapmadım. Bahse konu konuşmalar gruptaki arkadaşlarım ile geyik muhabbetleridir. Ayrıca bahis üzerine tahminlerimizle ilgili konuşmalardır. Herhangi bir şekilde şahsım tarafına bir kupon geliri paylaşımı olmamıştır, bu şekilde bir kazancım asla söz konusu değildir. Konuşma içeriklerinde görüldüğü üzere kupon miktarları küçük paralarla oynanan paralardır, arkadaşlar arasındaki tahminlerimize ilişkin konuşmalardır. Asla bir bahis organizasyonu değildir." ifadelerini kullandı.
Şüpheli Metehan Baltacı savcılık ifadesinde ise şunları söyledi:
"Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım. Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir. Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."
YANDAŞ VE DİKMEN ARASINDA MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ
Futbolda bahis soruşturması kapsamında savcılığın hazırladığı sevk yazısında, tutuklanan şüpheli Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş'ın tutuklanan şüpheli Ersen Dikmen'e yasal bahis için yaptığı para transferleri yer aldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanması istenen bazı şüpheliler hakkındaki sevk yazısına ulaşıldı.
Yazıda, tutuklanan Mert Hakan Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen'e Aralık 2021 ve Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira para transferi yaptığı belirtildi.
Şüpheli Dikmen'in Yandaş'tan gelen tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği aktarılan yazıda, Dikmen'in şüpheli Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 974 lira gönderdiği ifade edildi.
Sevk yazısında Dikmen'in şüpheli Yandaş'dan para transferi almaya başladığı Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü'nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu belirtildi.
Sevk yazısında Yandaş'ın dijital materyal incelemesine ilişkin "Şüpheli Mert Hakan Yandaş'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği, böylelikle şüpheli Yandaş'ın şüpheli Ersen Dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu değerlendirilmiştir."
Şüpheli Ersen Dikmen'in dijital materyallerinde yapılan incelemelerde ise Yandaş ile olan para transferlerine ait bilgilendirme mesajları ile WhatsApp grubu içerisinde bahis oynanmasına ilişkin çok sayıda mesaj ve kupon görseli olduğunun tespit edildiği belirtilen yazıda, Dikmen'in Yandaş'ın oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bireysel anlamda bahis yapmasına aracılık ederek müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu kaydedildi.
"BİLİR'İN ÜYELİĞİ BULUNMAMASINA RAĞMEN 3 KEZ BAHİS İŞLEMİ YAPILDI"
Savcılığın sevk yazısında, Boluspor'da aktif futbolcu olan şüpheli Ensar Bilir'in "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde üyeliği bulunduğu, Boluspor'da oynadığı dönemde, 2022 ve 2024 tarihlerinde İstanbulspor-Boluspor maçlarında "rakip takım kazanır" oynadığı, Boluspor- Bandırmaspor maçına berabere, Keçiörengücü-Boluspor ve Boluspor-Gençlerbirliği "2,5 alt", Boluspor-İstanbulspor maçına ise "2,5 üst" şeklinde bahis oynadığı kaydedildi.
4 yasa dışı bahis sitesine erişim yaptığına dair web geçmişinin tespit edildiği belirtilen yazıda, Bilir'in ifadesinde yasa dışı bahis sitelerine üyeliğinin bulunmadığını, 3 kez bahis işleminin olduğunu ve 18 kişilik geniş kadrosunda yer aldığı herhangi bir maçına bahis oynamadığını söylediği anlatıldı.
"KENDİ TAKIMINA KUPON YAPTIĞINA DAİR KONUŞMALAR OLDUĞU İDDİASI"
Şüpheli Oktay Aydin'in "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu belirtilen yazıda, şüphelinin kupon yaptığı tarihlerde Vanspor takımında sözleşmesinin olduğu, Kırşehir Belediyespor-Vanspor FK maçına, kendi takımı kazanır ve toplam "2,5 üst" olur şeklinde bahis oynadığı belirtildi.
Sevk yazısında şüpheli Aydin'ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde web geçmişinde 2 yasa dışı bahis sitesine erişim yaptığının tespit edildiği, Vanspor oyuncusu olduğu dönemde kendi takımına kupon yaptığına dair konuşma içerikleri olduğu kaydedildi.
Şüpheli Yücel Gürol'un "Bilyoner" isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, Adana Demirspor futbol takımında futbol oynadığı dönemde Adana Demirspor'un maçlarına bahis oynadığı ifade edilen yazıda, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde yasa dışı bahis sitesine ait kupon resimleri, yine bu siteden kendi takımına kupon yaptığına dair görseller tespit edildiği aktarıldı.
Fatih Karagümrük AŞ'de aktif futbolcu olan tutuklanan şüpheli Kerem Yusuf Sirkeci'nin Nesine sitesinde üyelik kaydının bulunduğu dile getirilen yazıda, ekim 2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Fatih Karagümrük AŞ maçına 1,5 üstü atar, 2021 tarihinde oynanan Samsunspor-Fatih Karagümrük AŞ maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadığı belirtildi.
ÇAKMAK'IN BAZI MAÇLARA KUPON YAPTIĞI BELİRTİLDİ
Şüpheli Ahmet Abdullah Çakmak'ın Sivasspor AŞ'de aktif futbolcu olduğu, şüphelinin "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, 8 Eylül 2020-31 Mayıs 2023 arasında Sancaktepe Futbol Kulübünde oynadığı ifade edildi.
Yazıda, şüpheli Çakmak'ın 28 Ocak 2021 ile 31 Mayıs 2022 arasında Serik Spor AŞ'ye geçici transferinin gerçekleştiği, 30 Mart 2022'de Serik Bld-Adıyaman 1954 maçına "karşılıklı gol" var şeklinde bahis oynadığı, yine şüphelinin Serik Bld, Turgutlu Spor, Serik Bld, Pazar Spor maçlarına kendi takımına "maç sonucu kazanır" şeklinde bahis yaptığı kaydedildi.
Şüpheli Çakmak'ın ifadesinde, "nesine.com"da üyeliğinin olduğunu ve bazı maçlara kupon yaptığını belirttiği aktarılan yazıda, şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yaparak, müsabakanın sonucunu etkileyerek üzerine atılı suçu işlediği vurgulandı.
Yazıda, şüpheli Eren Karadağ'ın Çorum Futbol Kulübü AŞ'de aktif futbolcu olduğu, "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde üyeliği bulunduğu ifade edilerek, şüphelinin 1 Ağustos 2018-31 Mayıs 2024 arasında Çaykur Rizesporun sözleşmeli oyuncusu olduğu, ancak sözleşme tarihlerinde Esenler Erokspor, Pazarspor, Adanaspor AŞ, Düzce Cam Düzcespor, Batman Petrol Spor AŞ ve Küçükçekmece Sinop Spor kulüplerinde geçici sözleşmeyle oynadığı anlatıldı.
3-4 YIL ÖNCE OYUN OYNADI
Şüpheli Karadağ'ın Rizespor (Çaykur Rize Spor) döneminde 12 Mayıs 2025-11 Aralık 2021 arasında Fenerbahçe-Rizespor, Rizespor-Hatayspor, Sivasspor-Rizespor, Trabzonspor- Rizespor, Fenerbahçe-Rizespor şeklinde "rakip takım kazanır" şeklinde bahis oynadığı vurgulanan yazıda, "Şüphelinin adli arama el koyma kararı uyarınca el konulan dijital materyal incelemelerinde, 'restbet' isimli yasa dışı bahis sitesine erişim yaptığına dair web geçmişi olduğu, 'restbest' sitesinde yapılmış kupon görsellerinin tespit edildiği" ifadeleri yer aldı.
Şüpheli Karadağ'ın ifadesinde, "Misli.com"un sponsor olması ve maçları burada yayınlaması sebebiyle üyelik açtığını, en son 3-4 yıl önce oyun oynadığını, o zamandan beri hiç giriş yapmadığını, herhangi bir yasa dışı bahis sitesinde üyeliğinin olmadığını beyan ettiği aktarılan yazıda, yapılan adli bilişim incelemesinde "erenkaradağ1" kullanıcı adıyla "restbet 1154.com" isimli bahis sitesine giriş yapıldığı ve telefonunun resimler bölümünde yine bu bahis sitesine ait kupon resimlerinin olduğu anlatıldı.
Karadağ'ın ifadesinde söz konusu resimlerin kendisine ait olmadığını, başkası tarafından kendisine gönderilmiş olabileceğini, Düzcespor-Erzincanspor maçına iddia oynadığını ancak kaybettiğini, herhangi bir manipülasyon amacıyla oynamadığını söylediği aktarıldı.
BAHİS YAPMAK İÇİN MUSABAKA SONUÇLARINI ETKİLEMEYE ÇALIŞTI
Yazıda, "Nesine" adlı siteye kaydı olan şüphelilerden Uğur Adem Gezer'in bahis oynadığı tarihlerde Trabzonspor futbol takımında futbol oynadığı, şüphelinin bahis oynadığı maçlarda rakip takıma "maç sonucu kazanır" şeklinde bahis oynadığının tespit edildiği kaydedildi.
Şüphelinin, şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğu ifade edildi.
Yazıda, tutuklanan şüpheli Emrah Çelik'in Antalyaspor AŞ'nin ikinci başkanı olduğu, Antalyaspor maçları için bahis yaptığı yönünde bilgilerin bulunduğu aktarılarak, 2019-2024 arasında Antalyaspor futbol takımının oynadığı müsabakalara ilişkin çok sayıda yasal bahis verilerinin olduğu, şüphelinin bu şekilde bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı.
Tutuklanan şüpheli Yunus Emre Tekoğul'un "Misli" isimli yasal bahis sitesinde üyeliği bulunduğu, bahis oynadığı tarihlerde Sakaryaspor'da futbol oynadığı kaydedilen yazıda, şüphelinin 5 Ekim 2024'te Fatih Karagümrük-Sakaryaspor müsabakasına "maç sonucu rakip kazanır" şeklinde bahis oynadığı anlatıldı.
Yazıda, şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, "Holigan bet" isimli yasa dışı bahis sitesi tarafından gönderilmiş mesaj, ilgili bahis sitesine ait kupon, nesine isimli yasal bahis sitesinden üyelere gönderilen mesaj tespit edildiği, WhatsApp'ta Selim Y. isimli kişiyle olan yazışmalarında, "Kazanır mısınız, Manisa kötü, bandırma s****, giricem yarına kadar, gir gir ayarlicaz, biz maçı, eyvallah yunusum, iyi kazandırdınız, ne kadar kazandın, 400, 50 lirası benim, kanka umut bile iniyor maça, kg bas garantile, illaki gol yerim ben" şeklinde mesajlaşma içerikleri tespit edildiği vurgulandı.
METEHAN BALTACI'NIN TELEFONUNDAKİ YAZIŞMALARDA BAHİS TESPİTİ
Metehan Baltacı'nın telefonundaki konuşmalarda yasa dışı bahis tespiti
Yazıda, tutuklanan şüphelilerden Metehan Baltacı'nın "Nesine" adlı siteye üyeliği olduğu belirtilerek, şu değerlendirme yer aldı:
"Şüphelinin Galatasaray Spor Kulübünde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı, şüphelinin oynama şekli olarak kendi takımı kazanır ve '2,5 üst gol' olur şeklinde bahis aldığı belirlenmiştir. Şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde, 2021'e ait WhatsApp mesajında vevobahis isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resmi olduğu anlaşılmıştır. 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde ufuk isimli şahsa 'Urfa Eyüp kg' şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlar tespit edilmiştir."
Yazıda, Baltacı'nın "tipo90", "totobo", "holiganbet" isimli yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığı belirtilerek, "Buna göre şüphelinin oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği" kaydedildi.
Tutuklu şüpheli İzzet Furkan Malak'ın en son 7 Ağustos 2025'te Göztepe Spor Kulübü AŞ'de SGK kaydının bulunduğu, Nesine isimli siteye üye olduğu belirtilen yazıda, Malak'ın 6 Ekim 2023'te Boluspor-Göztepe maçına "2,5 alt" şeklinde bahis oynadığı, dijital materyal incelemelerinde ise bahis oynadığına ilişkin mesajlara ve yasa dışı bahis sitesine ait görsel ve rulet oynandığına ilişkin resimler bulunduğu ifade edildi.
Şüphelinin ifadesinde "Nesine" isimli yasal bahis sitesinde aktif olmadığını, yasa dışı bahis sitelerine üyeliğinin bulunmadığını, Göztepe'nin altyapısında oynarken kendisinin oynamadığı bir maç için Nesine üzerinden çok cüzi bir miktarda bahis oynadığını, bu nedenle 45 gün hak mahrumiyeti aldığını, yasak olduğunu bilmediğini, keyif amaçlı altyapıda oynarken bahis oynadığını, herhangi bir gelir elde etmediğini söylediği de yazıda yer aldı.
Yazıda tutuklanan şüpheli Bartu Kaya hakkında yapılan değerlendirmelerde ise "Amed Sportif Faaliyetler AŞ'de aktif futbolcu olan şüphelinin "Bilyoner" isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, Bornova 1877 Sportif AŞ'de oynadığı dönemde 1922 Konyaspor-Bornova 1877 Maçına bahis yaptığı ancak Bilyoner üzerinden gelen verilerde müsabakalara hangi bahsi yaptığının belirtilmediği anlaşıldı." denildi.
BARTU KAYA ÜYELİĞİNİN BULUNDUĞUNU İTİRAF ETTİ
Bartu Kaya yasa dışı bahis sitesine üyeliğinin bulunduğunu söyledi
Dijital materyal incelemelerinde, Kaya'nın yasa dışı bahis sitesinde Amedspor'da oynadığı dönemde bir maça "3,5 gol olur" şeklinde bahis oynadığı, yine Orduspor ile Şilespor arasında oynanan müsabakaya ilişkin Ordusporun kazanacağına yönelik bahis oynadığı, ayrıca çok sayıda yasa dışı bahis sitesine yapılmış kupon görsellerinin tespit edildiği belirtildi.
Kaya ifadesinde, "Nesine, Misli ve Bilyoner" sitelerinde üyeliklerinin olduğunu, bu üyelikleri maç izlemek için açtığını, bahse konu sitelerin maç izletebilmesi için kupon yapılması istediğini belirtmesi üzerine bahis yaptığını, "1xbet" gibi yasa dışı bahis sitelerinde üyeliklerinin olduğunu, bunun bahis amaçlı olmadığını, slot oyunları oynamak için açtığını, formasını giydiği kulüplere bahis almadığını belirtti.
20 KİŞİ TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheliden 20 kişi tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden 38'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk ve Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir yer alırken soruşturma kapsamında 5 şüphelinin de yurtdışında olduğu tespit edilmişti.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
19 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Gözaltına alınan 39 şüphelinin ifadeleri 19 savcı tarafından alındı. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
ÇAKAR HAKKINDAKİ GÖZALTI KARARI KALDIRILDI
Diğer yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan spor yorumcusu Ahmet Çakar kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedaviye alınan Çakar’ın sağlık durumu nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı. Çakar tedavisinin ardından sağlık durumuna göre ifade vermek için adliyeye mevcutlu olarak getirilecek.
29 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan Zorbay Küçük, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
20 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 19 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıkan Fenerbahçe oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak ve Ahmet Okatan, Konyasporlu futbolcu Alassane Ndao, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya tutuklandı.
Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
MERT HAKAN YANDAŞ TUTUKLANDI
İKİ KULÜP BAŞKANININ BERABERLİK İÇİN ANLAŞTIĞI ORTAYA ÇIKTI
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında savcılığın hazırladığı sevk yazısında, 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının berabere bitmesi için iki kulüp başkanının anlaşma yaptığı, bu anlaşmanın teknik heyete ve oyunculara da aktarıldığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 39 şüpheliden, tutuklanmaları istenen 29'unun sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.
Savcılıkça tutuklanma talebiyle sulh ceza mahkemesine gönderilen sevk yazısında, şüpheliler Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Gürhan Sünmez ve Volkan Erten'le ilgili tespitler yer aldı.
Yazıda, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan 2024'te Ankaraspor-Nazilli Belediyespor arasında oynanan futbol müsabakasıyla ilgili basında yer alan iddialar üzerine, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesi uyarınca Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca 1 Mayıs 2024'te resen soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.
İKİ KULÜP BAŞKANI MAÇIN ÖNCESİNDE, SONRASINDA VE BİR GÜN SONRA GÖRÜŞMÜŞ
Yazıda yer verilen Haziran 2024'te hazırlanan bilirkişi raporunda, Ankaraspor Başkanı şüpheli Mehmet Emin Katipoğlu ile Nazilli Belediyespor Başkanı şüpheli Şahin Kaya arasında maç öncesi 28 Nisan'da saat 13.47'de, maç bitimi saat 17.06'da ve maç oynandıktan bir gün sonra saat 14.29'da telefon görüşmelerinin olduğu tespit edildi.
Sevk yazısında yer alan müsabaka raporunda, maçın gidişatının ve sonucunun usulsüz bahis kazançları elde etmek amacıyla yasa dışı şekilde etkilendiğine dair açık ve güçlü kanıtların bulunduğu, ayrıca bahis şirketlerinin yüzde 69'unun maçın berabere biteceğine yönelik son derece şüpheli oranlar nedeniyle maç öncesi bahislerini erkenden kapattığı belirtildi.
Yazıda yer alan Kasım 2025'te alınan ek bilirkişi raporunda da iki takım arasında oynanan maçın ilk yarı ve ikinci yarısının 0-0 bittiği, maçın her iki takım içinde "top çevirme" şeklinde geçtiği vurgulandı.
Takımların maç esnasında birbirlerine baskı kurmadıkları, zaman geçirmek maksatlı defans oyuncularına ya da kaleciye "geri pas" yaptıkları, gol atma ya da birbirlerine üstünlük kurma amacında olmadıkları ifade edilen raporda, zaman zaman sakatlıklar sebebiyle maçın durduğu kaydedildi.
Sevk yazısında yer alan rapordaki tespitlerde, maçta tek gol pozisyonu olacak anın 89'ncu dakikada gerçekleştiği, pozisyonda Nazilli Belediyespor oyuncusunun rakip kaleye doğru atak yaptığı, kaleci ile karşı karşıya kalamadan bu atağın Ankarasporlu oyuncular tarafından engellendiği, Nazilli Belediyespor oyuncusunun topu kaybetmesinden sonra topa yakın mesafede olmasına karşın topu tekrar kazanmak için hiçbir çaba sarf etmediği anlatıldı.
Sonrasında topun Ankarasporlu futbolcu tarafından ceza sahasının dışındaki kendi oyuncusuna verilmek suretiyle uzaklaştırıldığı, hakemin oyunu durdurmasından sonra Ankaraspor'lu oyuncunun topu taca attığı belirtilen raporda hakemin, futbolcu R.Y'nin yanına gittiği, pozisyon sonrası Ankarasporlu 3 futbolcunun pozisyona giren Nazilli Belediyespor oyuncusuna tepki gösterdikleri aktarıldı.
SEVK YAZISINDA YER ALAN MAÇ İSTATİSTİKLERİNİN GENELİNİN İSE 0 OLDUĞU GÖRÜLDÜ
Sevk yazısında şüpheli Şahin Kaya'dan elde edilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede "Zonguldak teşvik gönderecekmiş Ankaraspor'a ondan bizim bir an önce görüşmemiz lazım dayı" şeklinde maçtan önce yapılmış konuşma içerikleri ve "Her yerde konuşuyormuşsun ben maçı bağladım, aradım diye böyle şeyler söyleme dayı" şeklinde maçtan sonra mesajlaşma içerikleri tespit edildiği aktarıldı.
Şüphelinin, Ekim 2024'te oynanan Nazilli-Soma maçına "karşılıklı gol var" şeklinde bahis oynadığı "Tumbet" adlı yasa dışı bahis sitesine ait kuponu, görüştüğü kişiye gönderdiği belirtilen yazıda, yapılan açık kaynak araştırmasında maçı Somasporun 5-1 kazandığı anlatıldı.
İKİ KULÜP BAŞKANI MAÇIN BERABERE BİTMESİ İÇİN ANLAŞMIŞ
Sevk yazısının değerlendirme bölümünde, beraberlik skoruyla Ankaraspor'un play-offlara kalmasının ve Nazilli Belediyespor'un da ligde kalmasının kesinleşeceği, tarafların bu skordan menfaat elde ettikleri belirtilerek, şöyle devam edildi:
"Kulüp başkanları aralarında müsabakanın sonucunu etkilemek amacıyla maçın sonucunun berabere bitmesi için anlaşmışlardır. Bu anlaşmanın Ankaraspor Kulübü sahibi Ahmet Okatan'dan habersiz ilerlemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Tarafların bu aralarında vardıkları anlaşmayı teknik heyete ve oyunculara aktardıkları, oyuncu grubunun da bu anlaşmaya uygun olacak şekilde maç içerisinde şut atmadıkları gibi maçta gol tehlikesinin yaşanmadığı, teknik heyetin de oyuna anlaşma doğrultusunda müdahale etmediği ilgili raporlardan anlaşılmıştır."
Mevcut delil durumu şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, delilleri yok etme ve karartma ihtimali dikkate alınarak şüpheliler, Ahmet Okatan, Mehmet Emin Katipoğlu, Şahin Kaya'nın "şike" suçundan, Gürhan Sünmez, Volkan Erten'in ise "şike anlaşması doğrultusunda spor müsabakasının sonuçlanmasına katkıda bulunmak" suçundan ayrı ayrı tutuklanmaları talep edildi.
4 İSİM TUTUKLANDI
ZORBAY KÜÇÜK ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden haklarında adli kontrol istenen 10 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlandı.
Hakimlik talep doğrultusunda şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve üst klasman hakemi Zorbay Küçük hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Öte yandan tutuklanmaları talep edilen 29 şüphelinin hakimlikteki işlemleri sürüyor.
ŞÜPHELİLER HAKKINDA HAZIRLANAN SEVK YAZILARI ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan 10 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik hakkında hazırlanan sevk yazıları ortaya çıktı.
FENERBAHÇE MAÇLARIDA DAHİL OLMAK ÜZERE ÇOK SAYIDA BAHİS KUPONU BULUNDU
Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının kaptanı olan Mert Hakan Yandaş’ın, şüpheli Ersen Dikmen ile 04 Aralık 2021 – 26 Ekim 2025 tarihleri arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira tutarında para transferi yaptığı, Dikmen’in Yandaş’tan gelen tutarları kısa süre içerisinde yasal bahis sitelerine gönderdiği, şüpheli Ersen Dikmen’in Mert Hakan Yandaş’a toplam 2 milyon 60 bin 74 lira gönderdiği Dikmen’in Yandaş’tan para transferi almaya başladığı tarih olan 04 Aralık 2021 ve sonrasında yasal bahis siteleri üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübü’nün futbol maçları da dahil olmak üzere çok sayıda bahis kuponunun bulunduğu, Yandaş’ın dijital materyallerinde yapılan incelemelerde oyuncusu olduğu Fenerbahçe futbol takımına bahis oynandığına dair kupon görsellerinin bulunduğunun tespit edildiği, Yandaş’ın şüpheli Dikmen üzerinden oynadığı futbol takımından bağımsız olarak bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği yazıldı.
OYNAMA ŞEKLİ OLARAK KENDİ KAZANIR VE 2,5 ÜST GOL OLUR ŞEKLİNDE BAHİS ALDIĞI YAZILDI
Galatasaray’lı futbolcu Metehan Baltacı’nın Nesine isimli yasal bahis sitesinde üyelik kaydının bulunduğu, şüphelinin Galatasaray Spor Kulübü’nde oyuncu olduğu zaman diliminde 27 müsabakaya bahis oynadığı, Şüphelinin oynama şekli olarak kendi takımı kazanır ve 2,5 üst gol olur şeklinde bahis aldığı, dijital materyallerinde yapılan incelemelerde; 2021 yılına ait mesajlarında Vevobahis isimli yasa dışı bahis sitesinden alındığı değerlendirilen bahis kuponu resmi olduğu, 2024 yılına ait konuşma içeriklerinde Eyüpspor oyuncusu olduğu dönemde Ufuk isimli kişiye ‘Urfa Eyüp kg’ şeklinde kupon önerisinde bulunduğu ve bahis oynanmasına ilişkin mesajlarının tespit edildiği ve yine ‘Tipo90’, ‘Totobo’, ‘Holiganbet’ isimli yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı adı ve parola ile giriş yaptığı, oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek amacıyla bireysel anlamda bahis yapmak suretiyle müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği belirtildi.
YÜKSEK TUTARLI PARA TRANSFERLERİ TESPİT EDİLDİ
Adana Demirspor Eski Başkanı Murat Sancak hakkında hazırlanan MASAK raporunda; 2017 yılı ve sonrasında kendi hesapları arasında gerçekleştirdiği işlemler hariç toplam 1.157 işlemde 1 milyar 226 altı milyon TL tutarlı para transferi alma, 8 bin 799 işlemde 1 Milyar 197 milyon TL tutarlı para transferi gönderme işleminin bulunduğu, kendisinin ve ortağı olduğu firmaların Adana Demirspor Kulübü, Adana Demirspor Futbol A.Ş. ve Adana Demirspor Sportif Yatırımlar ve Ticaret A.Ş. ile çok yüksek tutarlı para transferi işlemlerinin bulunduğu, Yasadışı bahis kapsamında işlem kaydı bulunan birçok kişi ile aralarında para transferinin olduğu, ayrıca bahse konu raporda kaynağı hakkında bilgi belge sunulamayan yüksek tutarlı nakit işlemlerinin tespit edildiği, yine hakkında yakalama kararı olan Metin Korkmaz ile yüksek miktarda para transferlerinin bulunduğu yazıldı.
ÇOK SAYIDA BAHİS VERİLERİ BULUNDUĞU TESPİT EDİLDİ
Emrah Çelik’in Antalyaspor A.Ş’nin ikinci başkanı olduğu, açık kaynak araştırmasında yöneticisi olduğu dönemde Antalyaspor maçları için bahis yaptığı yönünde bilgilerin bulunduğu, 2019–2024 tarihleri arasında Antalyaspor futbol takımının oynadığı müsabakalara ilişkin çok sayıda yasal bahis verilerinin bulunduğunun tespit edildiği, bu şekilde şüphelinin bahis yapmak suretiyle müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik eylemlerde bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı.
"KARŞILIKLI GOL OYNA BEN KESİN YERİM"
Mustafa Kadir Mercan, bahis soruşturmasına ilişkin önemli bilgileri ilk kez A Haber’de paylaştı. Mercan, tutuklama talebiyle sevk edilen bir futbolcunun telefonunda “Karşılıklı gol oyna, ben kesin yerim” şeklinde bir mesajın tespit edildiğini açıkladı.
Muhabirimiz Mustafa Kadir Mercan şu bilgileri aktardı:
"İyi akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturması kapsamında ikinci dalga operasyon geçtiğimiz cuma sabahı İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilmişti. Toplam 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarken, 39 kişi yakalanmıştı. Az önce savcılık ifadeleri tamamlandı ve sevkler yapıldı. Bu kapsamda 29 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Soruşturma dosyasında dikkat çekici tespitler bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, MASAK raporları, HTS kayıtları ve mesaj içeriklerinin tek tek incelendiğini açıklamıştı. Bu kapsamda gözaltına alınan bir futbolcunun WhatsApp yazışmalarında çarpıcı bir mesaj tespit edildi. Masumiyet karinesi gereği ismini vermek istemiyoruz ancak söz konusu futbolcunun, arkadaşıyla yaptığı konuşmada şu ifadeyi kullandığı belirlendi:
“Sen bu maça karşılıklı gol oyna, nasıl olsa bir gol yerim.”
Bu mesaj, savcılık tarafından maçın sonucunu etkilemeye teşebbüs kapsamında değerlendirildi ve şüpheli futbolcu tutuklama talebiyle sevk edilen isimler arasında yer aldı.
Gelelim tutuklamaya sevk edilen diğer isimlere… Toplam 29 kişi arasında Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Enner Valencia, Ersan Dikmen ve Murat Sancak gibi dikkat çeken isimler bulunuyor.
Savcılık, Mert Hakan Yandaş’ın kendi adına oynamadığı, bahisleri başka birine oynattığı iddiasını öne sürüyor. Ayrıca Ersan Dikmen’in, Mert Hakan’ın gönderdiği paraları çok kısa süre içinde yasal bahis sitelerine aktardığı da tespit edilmiş durumda. Yine soruşturma kapsamındaki mesajlaşmalarda, bazı Fenerbahçe maçları için “üç faul yapar”, “bir sarı kart görür” gibi özel bahislerin alındığı belirlenmiş.
Bir diğer kritik isim ise Murat Sancak. Sancak, “suç gelirlerini aklama” suçlamasıyla hakimliğe sevk edildi. MASAK raporlarına göre Sancak’a ait hesaplarda:
1.157 işlemde 1 milyar 226 milyon TL giriş,
8.799 işlemde 1 milyar 479 milyon TL çıkış
tespit edildi. Bu para trafiği “suçtan elde edilen gelir” şüphesiyle değerlendirilmiş durumda. Sancak ise ifadesinde hesap hareketlerinin şirket muhasebesince yürütüldüğünü, paraların ticari faaliyetler ve kulüp giderlerine ait olduğunu savundu.
Sulh Ceza Hakimliği’ndeki işlemler devam ediyor. Hangi isimlerin tutuklanacağı, hangilerinin adli kontrolle serbest bırakılacağı birazdan netleşmiş olacak. Biz de gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.
Son olarak şunu da ekleyelim: İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, daha önce yaptığı açıklamada UEFA ve Interpol ile ortak çalıştıklarını, Türkiye’de yasadışı kabul edilen yabancı bahis sitelerinden IP kayıtlarının talep edildiğini belirtmişti. Cuma günkü operasyonla birlikte bu verilerin bir kısmına ulaşıldığı anlaşılıyor. Soruşturmanın yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacağı, Gürcistan, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerdeki şüphelilerin de ikili ilişkiler yoluyla Türkiye’ye getirilebileceği ifade ediliyor."
"TAKIM ARKADAŞLARIMLA SLOT OYNARDIK"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan 10 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilen Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı’nın savcılık ifadeleri ortaya çıktı.
'PROFESYONEL KARİYERİMDE HİÇBİR ŞEKİLDE ŞİKE TEKLİFİ ALMADIM'
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş savcılık ifadesinde, "Ersen Dikmen’i yaklaşık 10 yıldır tanırım. Altınordu futbol takımında oynadığım sıralarda giydiğim maç forması bir şekilde Ersen Dikmen’e ulaşmış, kendisi de bana sosyal medyadan mesaj attı. 'Forman elime ulaştı, teşekkür ederim' şeklinde söyledi. Bu şekilde sosyal medya üzerinden konuştuk, tanıştık. Alt liglerde oynadığım dönemlerde İstanbul ilindeki müsabakalara Ersen Dikmen seyirci olarak geliyordu. Kendisi ile görüşüyorduk. Fenerbahçe futbol takımında oynamaya başladıktan sonra İstanbul iline yerleşince Ersen Dikmen ile daha çok görüşmeye başladım. Sosyal ortamlarda da buluşuyor, görüşüyorduk. Alt liglerde oynadığım dönemlerde maddi açıdan iyi kazanamadığımdan Ersen Dikmen maddi açıdan da bana destek oluyordu. Pandemiden sonra Ersen Dikmen’in işleri kötüye gitmeye başladıktan sonra ben de artık iyi kazanmaya başlayınca Dikmen’e maddi olarak borç verdim. Bir kısım borcunu ödemiştir. Ödemediği kısmı için herhangi bir talebim olmamıştır. Bildiğim kadarıyla yasal bahis sitelerinde üyeliğim bulunmamaktadır. Yasadışı bahis sitelerinde de üyeliğim bulunmamaktadır. Yasadışı bahis sitelerinden futbol müsabakalarının sonuçlarına asla kupon yapmadım. Profesyonel kariyerimde hiçbir şekilde şike teklifi almadım. Şike anlaşması içerisinde yer almadım. Şike yapmadım. Kimse oynayacağım veya oynadığım müsabakalar ile ilgili telkinde, yönlendirmede bulunmadı. Profesyonel olarak sözleşmeli olduğum futbol takımlarının müsabakalarına hiçbir şekilde yasal veya yasadışı bir şekilde kupon yapmadım. Dikmen’e borç gönderdim. Gönderdiğim paraları yasal bahis sitelerine gönderdiğini bilmiyordum. Dikmen’in futbol müsabakalarının sonuçlarına bahis oynadığını biliyordum. Ancak bu denli yüksek miktarlarda ve benim gönderdiğim paralarla oynayıp oynamadığını bilmiyorum. Dikmen’in hangi futbol müsabakalarına kupon yaptığını bilmiyordum. Fenerbahçe futbol takımının müsabakalarına ilişkin kuponlarına benim kesinlikle bir yönlendirmem olmamıştır. Yasadışı bahis sitelerinde herhangi bir şekilde oyun oynamak için para göndermedim. Yasal bahis sitesinde hesabım olup olmadığını hatırlamıyorum. Üzerinden çok uzun zaman geçti. Eski futbolcu Hakan Balta’nın eşi Derya Balta’dan araç satın almak için borç para istedim. O da gönderdi. 2024 yılında adıma kayıtlı otomobili satın aldım. Elime nakit para geçtikten sonra da Derya Balta’ya olan borcumu geri ödedim. Aramızdaki para transferi ilişkisi bundan ibarettir. Dijital materyallerde tespit edilen konuşma içerikleri bana aittir. Futbol üzerine konuşmalardır. Volkan Nart isimli şahıs Sivasspor’da oynadığım dönemde tanıştığım kişidir. İstanbul’da yaşamaktadır. Onunla da futbol üzerine konuşmalar yapmışızdır. Yine Fenerbahçe’den futbolcu arkadaşlarımla birlikte yasadışı bahis sitelerinde slot oyunları oynadık. Ancak kimin hesabından oynadığımızı hatırlamıyorum. Çok uzun sürmedi ve oynamayı bıraktık" şeklinde konuştu.
‘FORMASINI GİYDİĞİM HİÇ BİR TAKIMA KUPON YAPMADIM’
Galatasaray’lı futbolcu Metehan Baltacı, "Ben hiçbir suretle herhangi bir yasadışı bahis sitesinde herhangi bir işlem yapmadım. Bununla beraber benim adıma da herhangi birinin bu tarz sitelerde işlem yapmamıştır. Tarafıma sorulan yasadışı bahis sitesi ile benim herhangi bir alakam yoktur. Mesajlaşma grubunda başka bir arkadaşımın atmış olduğu görüntüdür. Söz konusu görüntü 2021 yılına aittir. Ben yasal sitede hatırladığım kadarıyla 2021 yılında üyelik açmıştım. Tam kaç kere kupon yaptığımı bilmiyorum ama hiçbir suretle formasını giymiş olduğum herhangi bir takım adına kupon yapmadım. Yine oynamış olduğum maç bahislerindeki futbolcular ile herhangi bir irtibatım olmamıştır. Benim şike yapmam söz konusu değildir. Mesaj içeriklerinde de gözüktüğü üzere birçok kuponda arkadaşlarımdan takım sormaktaydım, şike yapacak olsam böyle yazışmaların olması mümkün olmazdı. Söz konusu kuponları yapmamdan dolayı TFF tarafından idari ceza verildi. Ancak bu cezanın içeriği kupon yapmamdan kaynaklı olup şike iddiası ile ilgili herhangi bir husus da yoktur" dedi.
FUTBOLCULARDAN METEHAN BALTACI’NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında geçtiğimiz saat itibarıyla savcılık ifadeleri tamamlandı. Konuya ilişkin son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, adliyeye sevk edilen isimleri tek tek saydı. Mercan, hakkında yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen Metehan Baltacı’nın ortaya çıkan ifadesine ilişkin konuşarak şu ifadeleri kullandı:
İŞTE TUTUKLANAN İSİMLER
“Kimler tutuklamaya sevk edildi, kimler adli kontrol talebiyle sevk işlemleri yapıldı, dilerseniz onlardan başlayalım. Toplamda 29 isim için tutuklama talebiyle sevk işlemleri yapıldı. Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğlu, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Murat Sancak. Şimdi Murat Sancak'a bir parantez açacak olursak aslında biraz önce söylediğim isimler maç sonucunu etkilemeye teşebbüs suçlamalarıyla Sulh Ceza Hakimliklerine sevk edildi. Murat Sancak'sa aklama suçundan Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Endao, Ensar Bilir, Oktay Aydın, Yücel Gürol, Mert Hakan Yandaş, Ersan Dikmen, Kerem Yusuf Sircici, Emircan Çiçek, Ahmet Okatatan, Gürhan Sümmes, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Ümit Kaya gibi isimler tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen isimler. 10 kişi de adli kontrol şartıyla Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Onlar da Zorbay Küçük, Gamze Neli Kaya, Uğur Kaan Yıldız, Tolga Kalender, Samet Karabatak, Salih Malkoçoğlu, İsmail Kalburcu, Erhan Çelenk, Cengiz Demir, Abdülsamet Burak.
36 KUPON OYNAMIŞ
Şimdi aslında soruşturmanın detaylarına bakacak olursak da hem Metehan Baltacı için hem de Mert Hakan için önemli tespitler var savcılık tarafından. Dilerseniz Metehan Baltacı ile başlayalım. Savcılığın tespitleri şu yönde: Galatasaray ve Eyüpspor futbolcusu olduğu dönemde 1800 TL arasında değişen tutarlar 36 kupon yaptığı, 920 TL tutarında 5 kuponun kazandığını tespit edilmiş durumda. Kupon yaptığı maçta 18 kişilik geniş kadroya girmemiştir. Galatasaray'da olduğu dönemde şahıs oynama şekli olarak kendi takımı kazanmıştır dedi ve bir kuponda da yine 2,5 üst oynamış şeklinde yani bir maçta 3 gol olur şeklinde yapılan tespitler var. Vermiş olduğu ifadede sadece yasal bahis sitesinden bahis oynadığını, asla yasa dışı bahis oynamadığını söyledi.”
29 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadeleri görevlendirilen 19 savcı tarafından alınıyor. Geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo olan spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı ise kaldırıldı. Şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan 10 şüpheli ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 46 kişiden 38'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında futbol yorumcusu Ahmet Çakar, futbolcular Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Ankaraspor kulüp sahibi Ahmet Okatan, kulüp başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük, Antalyaspor yöneticisi Emrah Çelik, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk ve Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir yer alırken soruşturma kapsamında 5 şüphelinin de yurtdışında olduğu tespit edilmişti.
37 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.
19 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Gözaltına alınan 39 şüphelinin savclılıktaki ifadeleri sürüyor. Şüphelilerin ifadeleri 19 savcı tarafından alınıyor. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilecek.
ÇAKAR HAKKINDAKİ GÖZALTI KARARI KALDIRILDI
Diğer yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan spor yorumcusu Ahmet Çakar kalp krizi geçirdi. Geçirdiği kalp krizinin ardından hastanede tedaviye alınan Çakar’ın sağlık durumu nedeniyle hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı. Çakar tedavisinin ardından sağlık durumuna göre ifade vermek için adliyeye mevcutlu olarak getirilecek.
29 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Metehan Baltacı, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan, Mehmet Emin katipoğlu ve Ümit Kaya’nın da bulunduğu 29 kişi tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan Zorbay Küçük, Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ise adli kontrol altına alınmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
197 FUTBOLCU DAHA PFDK'YA SEVK EDİLDİ
TFF, 197 amatör futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
TFF'nin açıklaması şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında 10.11.2025 tarihinde PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcunun haricinde profesyonel liglerde yer alan kulüplerin "A Takım" listelerinde yer alan veya ilgili lig statüleri uyarınca esame listesine yazılarak profesyonel müsabakalarda oynatılabilen amatör statüdeki 658 futbolcudan bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki 197 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 08.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."
İŞTE O İSİMLER:
Abdulkadir Çelik - Afyonspor Kulübü
Abdulkadir Açar - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Abdullah Doğukan Yaldız - Edirnespor
Abdulmelik Hanalp - Nazilli Spor A.Ş.
Adar Alkan - Amed Sportif Faaliyetler
Ahmet Demirelli - Kasımpaşa A.Ş.
Ahmet Küçükaydın - Giresunspor
Ahmet Sezer - Karabük İdmanyurdu Spor
Ahmet Arda Birinci - Adana Demirspor A.Ş.
Ahmet Arda Çakmak - Nazilli Spor A.Ş.
Ali Şentürk - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Ali Arkın Yılmaz - Artvin Hopaspor
Ali Kubilay Altunay - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Ali Osman Döner - Nazilli Spor A.Ş.
Alperen Duman - Afyonspor Kulübü
Alperen Kahraman - Oktaş Uşak Spor A.Ş.
Arda Bayram - MKE Ankaragücü
Arda Uysal - Afyonspor Kulübü
Ayberk Deniz - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Aziz Demir - Pazarspor
Aziz Astağaç - Polatlı 1926 Spor Kulübü
Aziz Can Temel - Oktaş Uşak Spor A.Ş.
Bahadır Gölgeli - Kilis 1984 A.Ş.
Baraa Kaya - Yozgat Belediyesi Bozok Spor
Baran Karakoç - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Bartu Saltan - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.
Batuhan Uçan - Edirnespor
Bedran Ekin - Eskişehirspor Kulübü
Bekir Can Uğur - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Berk Zerenman - Eskişehirspor Kulübü
Berk Demirtaş - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Berk Kırkıcı - Nazilli Spor A.Ş.
Berkay Özdeniz - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Berkay Yılmaz - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Berkay Güntay - Kestel Çilek Spor Kulübü
Berkcan Cengiz - Karabük İdmanyurdu Spor
Berke Şenözlüler - Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş.
Berke Açan - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Buğra Özkan - Söke 1970 Spor Kulübü
Buğra Can Yıldırım - Mdgrup Osmaniyespor
Buğra Serhat Güneş - Amasyaspor FK
Bulut Güç - Giresunspor
Can Polat Kayan - Pazarspor
Cenk Çalışkan - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Cenker Özdemir - Karacabey Belediye Spor A.Ş.
Çağatay Faik Gümüşkaya - Artvin Hopaspor
Demir Yavuz - Adana Demirspor A.Ş.
Deniz Tığlıoğlu - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Doğukan Bostan - Nazilli Spor A.Ş.
Dolunay Göl - Silivrispor
Efe Pehlivan - Altay
Efe Alp Uysal - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Ege Teomete - Giresunspor
Egemen Günce - Eskişehirspor Kulübü
Ekin Arda Atmaca - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Ekrem Koçak - Anagold 24Erzincanspor
Emir Yıldız - Nazilli Spor A.Ş.
Emir Can Yusuf - Yalova FK 77 Spor Kulübü
Emirhan Yılmazer - Yeni Malatyaspor
Emirhan Özer - Astor Enerji Çankaya Spor Kulübü
Emirhan Tak - Edirnespor
Emirhan Adak - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Emirhan Al - Kestel Çilek Spor Kulübü
Emirhan Esmen - Nazilli Spor A.Ş.
Emre Derge - Kepez Spor Futbol A.Ş.
Emre Suna - Eskişehirspor Kulübü
Emre Nuri Bilgin - Kestel Çilek Spor Kulübü
Emrullah Eren - Kozan Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Enes Nas - Yeni Malatyaspor
Enes Üstün - Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü
Enes Karaoğlu - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Ensar Sultansuyu - Karşıyaka
Eray Sürül - Afyonspor Kulübü
Erdem Dağlı - Sakaryaspor A.Ş.
Eren Akar - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
Eren Altıntaş - Karabük İdmanyurdu Spor
Ertuğ Yakan - 1926 Bulancakspor
Eyüp Ensar Bozkurt - Suvermez Kapadokya Spor
Fatih Kılıç - Nazilli Spor A.Ş.
Faysal Berdan Kaya - Niğde Belediyesi Spor
Fırat Güleryüz - Yalova FK 77 Spor Kulübü
Furkan Arslan - Afyonspor Kulübü
Furkan Eren - Kestel Çilek Spor Kulübü
Gökdeniz Kara - Afyonspor Kulübü
Görkem Özalper - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Hakan Berfun Sayar - Silifke Belediye Spor
Haktan Yüce - Edirnespor
Halef Keklik - Afyonspor Kulübü
Halil Can Durmuş - Suvermez Kapadokya Spor
Halil Fatih Açıkgöz - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Halil Gürkan Erdoğan - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Halit Rıfkı Yılmaz - Adana 01 Futbol Kulübü SK
Harun Akhan - Suvermez Kapadokya Spor
Hasan Berke Kayacan - Karabük İdmanyurdu Spor
Hasan Talha Ceylan - Nazilli Spor A.Ş.
Hidayet Mert Demir - Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü
Hulusi Terzioğlu - Pazarspor
Hüseyin Eşkol - Çayeli Spor Kulübü
İbrahim Çam - Niğde Belediyesi Spor
İnan Mengütaş - Nazilli Spor A.Ş.
İsa Satıcı - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü
Kaan Gücavlı - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Kemal Aksu - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor
Kemal Kaan Kılıç - Kdz. Ereğli Belediye Spor
Koray Ege Sağım - Bursa Nilüfer Futbol A.Ş.
Mahmut Emin Kabul - Karabük İdmanyurdu Spor
Mehmet Güzel - Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
Mehmet Biricik - Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü
Mehmet Akif Cingöz - Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor
Mehmet Ali Akın - Nazilli Spor A.Ş.
Mehmet Arda İşbilir - Oktaş Uşak Spor A.Ş.
Mehmet Bavver Özbahçeci - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Mehmet Efe Yüzbaşıoğlu - SMS Grup Sarıyer Spor
Mehmet Emin Mumcu - Afyonspor Kulübü
Mehmet Eren Aktaş - Afyonspor Kulübü
Mehmet Görkem Aras - Afyonspor Kulübü
Mehmet Mert Pala - Nazilli Spor A.Ş.
Mehmet Salih Demircan - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Mehmet Tuğrul Başkan - Kırıkkale FK Spor Kulübü
Mert Aydın - Edirnespor
Mert Gayıp - Edirnespor
Mert Yurdakul - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Mertcan Koç - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Metin Barutçu - Nazilli Spor A.Ş.
Miraç Uzunoğlu - Boluspor
Miralay Bekir Bakır - Oktaş Uşak Spor A.Ş.
Muhammed Doğan - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
Muhammed Gelturan - Ağrı 1970 Spor Kulübü
Muhammed Asaf Hacısalihoğlu - KCT 1461 Trabzon FK
Muhammed Bilal Karayel - Kırıkkale FK Spor Kulübü
Muhammed Raşid Kocaman - Ankara Demirspor
Muhammet Özer - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Muhammet Furkan Azak - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Muharrem Şahinkaya - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor
Murat Eltürk - İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü
Mustafa Çiçek - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
Mustafa Alşimşek - 52 Orduspor FK
Mustafa İnan - Eskişehirspor Kulübü
Mustafa Bilge Diyadin - Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor
Mustafa Talha Öz - Adanaspor A.Ş.
Mutlu Arda Alim - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Muzaffer Doğan - Edirnespor
Muzaffer Dolu - Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor
Mücahit Emre Şahin - Kestel Çilek Spor Kulübü
Oğuz Kilitçi - Sakaryaspor A.Ş.
Oğuz Duman - GMG Kastamonuspor
Oğuzhan Çelik - 12 Bingöl Spor
Okan Sarı - Eskişehirspor Kulübü
Oruç Efe Gürlek - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor
Osman Gümüş - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Osman Erol - Orduspor 1967 A.Ş.
Ozan Karabacak - Edirnespor
Ömer Oğuz - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor
Ömer Çetinbaş - Nazilli Spor A.Ş.
Ömer Faruk Kurt - Nazilli Spor A.Ş.
Ömer Latif Ateş - Afyonspor Kulübü
Ömer Yiğit Kirişkuzu - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Ramis Şahin - Orduspor 1967 A.Ş.
Recep Metin - Nazilli Spor A.Ş.
Salih Oktay - Altay
Salih Talha Kürçer - Serik Spor Futbol A.Ş.
Sami Aras - Mdgrup Osmaniyespor
Saruhan Fındıkçı - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Sefa Gülay - Adana Demirspor A.Ş.
Selahattin Özen - Nazilli Spor A.Ş.
Selçuk Kaya - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Semih İlğun - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Semih Berk Çakır - Denizli İdmanyurdu Güreller Spor Kulübü
Sertan Sevener - Menemen Futbol Kulübü
Şerafettin Bodur - Kırıkkale FK Spor Kulübü
Şevki Çoban - Silifke Belediye Spor
Taha Yeşilbaş - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Tahsin Can Demiran - Edirnespor
Talha Garip - Yeni Malatyaspor
Talha Özler - Eskişehirspor Kulübü
Talha Gök - Silifke Belediye Spor
Talha Enes Külekçi - Giresunspor
Taner Türk - Nazilli Spor A.Ş.
Tugay Keleş - Karabük İdmanyurdu Spor
Tunahan Öztürk - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Tümer Oruç - İnegöl Kafkas Spor Kulübü
Uğurkan Cebeli - Afyonspor Kulübü
Ulaş Deniz - Silifke Belediye Spor
Umut Akpınar - Oktaş Uşak Spor A.Ş.
Utku Büyükköse - Afyonspor Kulübü
Utkucan Buğra Boğa - Afyonspor Kulübü
Vefa Gültek - İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü A.Ş.
Yakup Kenar - Adana 01 Futbol Kulübü SK
Yakup Ekinci - 1926 Bulancakspor
Yasin Yaşar - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Yiğit Siraç Çoban - Muğlaspor Kulübü
Yunus Emre Yıldız - Küçükçekmece Sinop Spor A.Ş.
Yusuf Eroğlu - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Yusuf Uzabacı - Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.
Yusuf Enes Çınar - İnkılap Futbol Spor Kulübü
Yusuf Tan Reis - Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü
Yusufcan Kutlu - Nazilli Spor A.Ş.
ÇAKAR HAKKINDA KARAR
BÖYLE GÖTÜRÜLDÜLER!
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Galatasaray Spor Kulübünün futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe Spor Kulübünün futbolcusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük ve eski Adana Demirspor Spor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne getirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİLER!
İstanbul merkezli 16 ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube tarafından icra edilen operasyonlarda, eski Adana Demir Spor Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı iddia edilen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün de aralarında bulunduğu 38 kişi ilk aşamada gözaltına alınmış ve sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülmüştü.
Gözaltına bulunan 38 kişi 6 Aralık Cumartesi günü Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler daha sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
BAHİS SORUŞTURMASINDA İKİNCİ DALGA!
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheliden 38'i 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) 13 Kasım'daki toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller bulunduğu belirtildi.
KENDİ MAÇLARINA BAHİS YAPMIŞLAR!
Kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen aralarında Galatasaray Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın da olduğu 27 futbolcu hakkında gözaltı kararı olduğu anlatılan açıklamada, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı belirlenen Fenerbahçe Spor Kulübünün profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler çerçevesinde Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenör hakkında da gözaltı kararı verildiği bilgisi verildi.
Açıklamada, 24 Aralık 2023'te oynanan Ümraniyespor-Giresunspor futbol müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti bulunduğu aktarılarak, bu kapsamda da 1'i futbolcu 6 şahıs hakkında gözaltı kararı verildiği anlatıldı.
İŞTE HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 46 şüpheliden 38'i gözaltına alındı. İşte gözaltı kararı verilen isimler:
"Kayserispor futbolcusu Abdulsamet Burak, Sakaryaspor futbolcuları Abdurrahman Bayram, Arda Türken, Yunus Emre Tekoğul, Sivasspor futbolcusu Ahmet Abdullah Çakmak, Amedspor futbolcuları Bartu Kaya, Oktay Aydın, Uğur Adem Gezer, Hatayspor futbolcusu Cengiz Demir, Pendikspor futbolcusu Emircan Çiçek, Boluspor futbolcuları Ensar Bilir, İsmail Kalburcu, Orkun Özdemir, Çorumspor futbolcusu Eren Karadağ, Serikspor futbolcusu Erhan Çelenk, Göztepe futbolcusu İzzet Furkan Malak, Uğur Kaan Yıldız, Manisaspor futbolcusu Kadir Kaan Yurdakul, Samet Karabatak, Fatih Karagümrük futbolcusu Kerem Yusuf Sirkeci, Erzurumspor futbolcusu Muhammed Furkan Özhan, Bandırmaspor futbolcusu Tolga Kalender, Alanyaspor futbolcusu Yusuf Özdemir, Adana Demirspor futbolcusu Yücel Gürol, Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş ve bahis oynattığı kişi Ersen Dikmen, Trabzonspor futbolcusu Salih Malkoçoğlu, hakem Zorbay Küçük, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Altayspor Kulübü yöneticisi Emrah Çelik, spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar ile eşi Hayriye Arzu Çakar (yurt dışı), Ümraniyespor-Giresunspor maçıyla ilgili Cüneyt Semirli (yurt dışı), Ümit Kaya (yurt dışı), Koray Şanlı, Faruk Can Genç, Cenk Sarıtaş, Gamze Neli Kaya, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor futbol müsabakası ile alakalı Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya, Konyaspor futbolcusu Allasane Ndao (yurt dışı), Adana Demirspor Başkanvekili Metin Korkmaz (yurt dışı)"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BİLSEM giriş belgesi yayımlandı mı? e-Okul BİLSEM sorgulama ekranı açıldı mı?
- 2025’in en çok ziyaret edilen şehirleri: Türkiye’den iki şehir ilk 10 arasına girdi
- 31 Aralık'ta okul var mı? Okullar açık mı, mesai yarım gün mü?
- Grafik ilk kez yükseldi! Yağış sonrası barajlarda son durum ne oldu? İSKİ, ASKİ, BUSKİ
- Ev satışında yeni dönem başladı: WebTapu vekalet iptali nedir, nasıl uygulanacak?
- Galatasaray Eren Elmalı cezası ne zaman bitecek? Monaco maçı ihtimali netleşti
- MGM'den sarı alarm: Bu soğuk boşuna değil! Kar radara girdi, İstanbul için geri sayım
- Geminid meteor yağmuru 2025: Türkiye'den ne zaman izlenebilecek?
- 2026 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Başvuru, ücret ve celp takvimi
- Doğum izni süresi uzuyor: Kamu ve özel sektör çalışanlarına yeni haklar
- 82 ve 83 plaka geliyor mu? Türkiye’de il sayısı artabilir: Yeni liste açıklandı
- A101'e 11 Aralık’ta neler geliyor? Yeni aktüel liste yayınlandı: Su sebili, ısıtıcı