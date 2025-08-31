Başkan Erdoğan'dan üst üste diplomatik temaslar: Putin'e Türkiye daveti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'in Tiencin şehrinde çok sayıda diplomatik temasta bulunuyor. Dün (31 Ağustos Pazar) Çin Devlet Başkanı Şi ile bir araya gelen Başkan Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Erdoğan, Putin'i en kısa sürede Türkiye'ye beklediklerini ifade ederken Putin ise enerjideki ortaklığın "stratejik" olduğunu vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında bulunduğu Çin'in Tiencin kentinde yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.
Erdoğan'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinin yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
"EN KISA SÜREDE ÜLKEMİZE BEKLİYORUZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı’nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti’nde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.
"İŞ BİRLİĞİ RUHU SÜRÜYOR"
Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde ilerlemeye devam ettiğini, ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi başlıklarda geçmişten gelen iş birliği ruhunun sürdüğünü ifade etti.
ADİL VE KALICI BARIŞ VURGUSU
Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirtti. Başkan Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiğini, Kafkaslar'da kalıcı istikrarın Türkiye ve Rusya’nın müşterek menfaatine olacağını ifade etti.
GAZZE VE SURİYE DE MASADA
Görüşmede ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği muhafaza edilmek suretiyle kalkındırılmasına ilişkin görüş teatisinde bulunuldu.
PUTIN: ORTAKLIĞIMIZ STRATEJİK
Vladimir Putin yaptığı açıklamada "Enerjideki ortaklığımız stratejik. Karadeniz üzerinden TÜrkiye'ye kesintisiz gaz veriyoruz" dedi.
PUTIN İLE BULUŞTU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Çin’in Tiencin şehrinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan da katıldı.
ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ MERKEZ KOMİTESİ BİRİNCİ SEKRETERİ SAY İLE GÖRÜŞME
Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.
Başkan Erdoğan, Tiencin Konukevi'nde Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri Say ile çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, geniş bir heyetle Tiencin'de olduklarını söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile dün yaptıkları görüşmeyi anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Dünkü görüşmemizde Devlet Başkanı Sayın Şi'ye ülkenizle her alanda işbirliğini geliştirme kararlılığımızı vurguladık. Bu işbirliğini, Birleşmiş Milletler, G20 ve BRICS gibi platformlarda da güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerimizin ilerletilmesine olan desteğinizin sürmesini bekliyoruz. 50 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi dengeli ve sürdürülebilir şekilde arttırmak istiyoruz."
Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.
PAŞİNYAN'I KABUL ETTİ
Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, konakladığı otelde Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı kabul etti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da yer aldı.
ELE ALINAN KONULAR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabulünde, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnun olduğunu, Türkiye'nin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı desteklediğini ve sürece katkıda bulunmayı sürdüreceğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde Nikol Paşinyan'ı kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.
Buna göre, kabulde Güney Kafkasya'da kalıcı istikrar ve barışa yönelik atılan adımlar ışığında Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı.
Başkan Erdoğan, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnun olduğunu, Türkiye'nin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı desteklediğini ve sürece katkıda bulunmayı sürdüreceğini ifade etti.
Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında işbirliğini artırmaya matuf adımların değerlendirildiğini kaydetti.
ALİYEV İLE GÖRÜŞME
Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, konakladığı otelde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da yer aldı.
İŞTE MASADAKİ KONULAR
Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın gelecek dönemde bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde şekillendirmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan’ın enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini belirtti.
Başkan Erdoğan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etti.
İKİNCİ GÖRÜŞME ŞERİF İLE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.
İLK GÖRÜŞME EV SAHİBİYLE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.
Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjındaki temaslarına başladı.
Başkan Erdoğan, ilk olarak Tiencin Konukevi'nde Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü.
Erdoğan, görüşmede yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:
"Değerli dostum, zirveye özel davetiniz için teşekkür ediyorum. Davetinizin benim için kıymetli olduğu kadar anlamlı olduğunu da bilmenizi isterim. Şanghay İşbirliği Örgütünün en geniş katılımlı zirvesi vesilesiyle sizinle yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Teşkilatın çalışmalarına somut katkılarımızı sürdürmek arzusundayız. Küresel yönetişimin geliştirilmesine dair girişiminiz takdire şayan bir adımdır. Gerek şahsınıza gerek Çin ile ilişkilerimize büyük önem atfediyorum. Karşılıkla ziyaretlerle münasebetlerimize ivme kazandıralım diyorum."
