Başkan Erdoğan'dan üst üste diplomatik temaslar: Putin'e Türkiye daveti

10:47 01 Eylül 2025

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanhay İşbirliği Teşkilatı’nın 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti’nde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"İŞ BİRLİĞİ RUHU SÜRÜYOR"

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde ilerlemeye devam ettiğini, ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi başlıklarda geçmişten gelen iş birliği ruhunun sürdüğünü ifade etti.

ADİL VE KALICI BARIŞ VURGUSU

Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirtti. Başkan Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiğini, Kafkaslar'da kalıcı istikrarın Türkiye ve Rusya’nın müşterek menfaatine olacağını ifade etti.

GAZZE VE SURİYE DE MASADA

Görüşmede ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği muhafaza edilmek suretiyle kalkındırılmasına ilişkin görüş teatisinde bulunuldu.