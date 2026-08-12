Yalova'da eğitim uçuşundaki F-16 kaza kırıma uğradı! MSB'den açıklama: Pilotumuz atlayarak kurtuldu
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde bulunan 18. Ana Jet Üssü yakınlarında bir eğitim uçuşundaki F-16'nın kaza kırıma uğradığı bilgisi ulaştı. İlk belirlemelere göre iniş pozisyonunda olan uçağın düştüğü, pilotların ise paraşütle atlayarak kurtulduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, MSB'den ise açıklama geldi. MSB, "F-16 uçağımız düştü, pilotumuz atlayarak kurtuldu" ifadelerine yer verdi.
Yalova'da bir eğitim uçuşundaki F-16'nın düştüğü bildirildi. Kaza sonrası yaşanan alev topu ve siyah dumanlar da bir çok noktadan görülürken Milli Savunma Bakanlığından da (MSB) açıklama geldi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANALAR...
CANLI ANLATIM
F-16 EĞİTİM UÇAĞININ DÜŞME ANI KAMERADA
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde eğitim uçuşu yapan F-16'nın alçaldığı sırada kaza kırıma uğradığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"PİLOT BÜYÜK BİR FACİAYI ÖNLEDİ"
Yaşanan üzücü olayın ardından pilotun sağ kurtulmasının en büyük teselli olduğunu belirten Dr. Eray Güçlüer, "Kahraman pilotumuza geçmiş olsun diyorum. Allah'a şükür ona bir şey olmaması çok kıymetli, çok önemli. Tabii zaman zaman maalesef dünyanın çeşitli yerlerinde bu tür kazalar olabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ordu bakım sisteminin bütün seviyelerinde en yüksek kapasiteye sahip dünyadaki en iyi ordulardan biri. Ama neticede bu bir insan yapımı ve çeşitli faktörlerden istenmese de bazen etkilenip işte bu tür muhtemelen teknik arıza nedeniyle düşebiliyorlar." ifadelerini kullandı.
PİLOTUN SON ANA KADAR VERDİĞİ BÜYÜK MÜCADELE
Uçağın düşüş anındaki detaylara ve pilotun profesyonelliğine dikkat çeken Güçlüer, "Anladığımız kadarıyla özellikle inişe geçtiği sırada bu F-16 savaş uçağımız bir teknik arızaya uğruyor ve pilotumuz gerçekten son dakikaya kadar, son saniyeye kadar uçağı kurtarabilmek adına gerçekten büyük bir fedakarlık yapıyor. Bir yerleşim yerine vesaireye düşmemesi, ayrıca ilave Allah korusun bir can kaybı ya da hasar meydana gelmemiş olması son derece önemli. Bu da büyük bir ihtimalle pilotumuzun uçağı güvenli şekilde indirebilmek için son ana kadar mücadele etmesinin bir sonucu." sözleriyle durumu aktardı.
KAZA KIRIM RAPORU VE PİLOTUN BEYANLARI KRİTİK
Olayın nedeninin teknik incelemelerle ortaya çıkacağını ifade eden Güçlüer, "Tabii ki kaza kırım ekipleri bunu mutlaka tespit edeceklerdir. Zaten pilotumuz da bu noktada nasıl bir arıza sinyali aldığını, neler yaptığını belirtecektir. Onun bu beyanları çok önemli, vereceği bilgiler çok kıymetli olacaktır. Pilotumuzun Allah'a şükür herhangi bir sağlık problemine yol açacak bir şey olmadan kurtulmuş olması sevindirici." dedi.
"TÜRKİYE KAZA ORANI EN DÜŞÜK ÜLKELERDEN BİRİ"
Türkiye'nin askeri havacılıktaki başarısına ve lojistik gücüne değinen Dr. Eray Güçlüer, "Dünyanın her yerinde, bütün ülkelerde maalesef bu hava araçları ne kadar ne yaparsanız yapın öngörülemeyen bazı riskler nedeniyle düşebiliyor. Türkiye de gerçekten bu kaza kırım konusunda oran olarak en az olan ülkelerden biri. Bu da ordumuzun bakım sisteminin, lojistik altyapısının güçlü olmasından dolayıdır. Kaza kırım raporunu bekleyeceğiz, yetkililerimizin yapacağı açıklamalara itibar etmek gerekir." şeklinde konuştu.
"CAN VE MAL KAYBI YOK"
Olayın hemen ardından A Haber'de bilgilendirmede bulunan Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, "Bugün saat 15:30 civarında eğitim uçuşu yapan bir F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı. Ama şükürler olsun pilotumuzda herhangi bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı. Kazanın yaşandığı bölgedeki duruma da açıklık getiren Usta, "Uçağımızın düştüğü mahalde herhangi bir sivil veya askeri yaralanma, can kaybımız yok. Şükürler olsun olay kontrolümüz altında." sözlerini ekledi.
TÜM EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Kazanın haber alınmasıyla birlikte devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini belirten Vali Ahmet Hamdi Usta, "Olayın gerçekleşmesinden itibaren AFAD ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz ve UMKE ekiplerimiz olay yerine intikal ederek muhtemel olası tedbirleri aldılar. Şu anda her şey kontrol altında, kayda değer önemli bir durum yok." açıklamasında bulundu. En büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu dile getiren Usta, "En önemli unsur pilotumuzun hayatta olması ve sağlık durumunun iyi olmasıdır. Bunun dışında uçağın düştüğü yerde herhangi bir sivil ve asker vatandaşımızın can ve mal kaybı olmaması bizim için sevindirici bir olay." dedi.
KAZA KIRIM EKİBİ İNCELEME BAŞLATACAK
Pilotun hastanedeki durumu ve kazanın nedenine ilişkin detaylara da değinen Vali Ahmet Hamdi Usta, "Pilotumuz şu anda bir hastanede gözlem altında, herhangi bir sıkıntısı yok. Kazanın nasıl olduğu ise kaza kırım ekibinin çalışmalarından sonra ortaya çıkacak bir olaydır. Kaza kırım ekibi olayla ilgili mutlaka pilotun bilgisine başvuracaktır." şeklinde konuştu. Vali Usta, açıklamalarını "Milletimizi Allah bu tür kazalardan korusun, hepimize geçmiş olsun." temennileriyle sonlandırdı.