Yalova'da eğitim uçuşundaki F-16 kaza kırıma uğradı! MSB'den açıklama: Pilotumuz atlayarak kurtuldu

Yaşanan üzücü olayın ardından pilotun sağ kurtulmasının en büyük teselli olduğunu belirten Dr. Eray Güçlüer, "Kahraman pilotumuza geçmiş olsun diyorum. Allah'a şükür ona bir şey olmaması çok kıymetli, çok önemli. Tabii zaman zaman maalesef dünyanın çeşitli yerlerinde bu tür kazalar olabiliyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ordu bakım sisteminin bütün seviyelerinde en yüksek kapasiteye sahip dünyadaki en iyi ordulardan biri. Ama neticede bu bir insan yapımı ve çeşitli faktörlerden istenmese de bazen etkilenip işte bu tür muhtemelen teknik arıza nedeniyle düşebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

PİLOTUN SON ANA KADAR VERDİĞİ BÜYÜK MÜCADELE

Uçağın düşüş anındaki detaylara ve pilotun profesyonelliğine dikkat çeken Güçlüer, "Anladığımız kadarıyla özellikle inişe geçtiği sırada bu F-16 savaş uçağımız bir teknik arızaya uğruyor ve pilotumuz gerçekten son dakikaya kadar, son saniyeye kadar uçağı kurtarabilmek adına gerçekten büyük bir fedakarlık yapıyor. Bir yerleşim yerine vesaireye düşmemesi, ayrıca ilave Allah korusun bir can kaybı ya da hasar meydana gelmemiş olması son derece önemli. Bu da büyük bir ihtimalle pilotumuzun uçağı güvenli şekilde indirebilmek için son ana kadar mücadele etmesinin bir sonucu." sözleriyle durumu aktardı.

KAZA KIRIM RAPORU VE PİLOTUN BEYANLARI KRİTİK

Olayın nedeninin teknik incelemelerle ortaya çıkacağını ifade eden Güçlüer, "Tabii ki kaza kırım ekipleri bunu mutlaka tespit edeceklerdir. Zaten pilotumuz da bu noktada nasıl bir arıza sinyali aldığını, neler yaptığını belirtecektir. Onun bu beyanları çok önemli, vereceği bilgiler çok kıymetli olacaktır. Pilotumuzun Allah'a şükür herhangi bir sağlık problemine yol açacak bir şey olmadan kurtulmuş olması sevindirici." dedi.

"TÜRKİYE KAZA ORANI EN DÜŞÜK ÜLKELERDEN BİRİ"

Türkiye'nin askeri havacılıktaki başarısına ve lojistik gücüne değinen Dr. Eray Güçlüer, "Dünyanın her yerinde, bütün ülkelerde maalesef bu hava araçları ne kadar ne yaparsanız yapın öngörülemeyen bazı riskler nedeniyle düşebiliyor. Türkiye de gerçekten bu kaza kırım konusunda oran olarak en az olan ülkelerden biri. Bu da ordumuzun bakım sisteminin, lojistik altyapısının güçlü olmasından dolayıdır. Kaza kırım raporunu bekleyeceğiz, yetkililerimizin yapacağı açıklamalara itibar etmek gerekir." şeklinde konuştu.