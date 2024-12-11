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A Haber Suriye'den canlı yayında! İşte son dakika gelişmeleri ve en özel görüntüler...

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ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 11.12.2024 11:02 Güncelleme: 11.12.2024 11:41
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A Haber Suriye’den canlı yayında

Esad rejimi çöktü Suriye'de yeni dönem başladı. A Haber ekipleri ilk günden itibaren sıcak gelişmeleri olay yerinden anbean aktarmaya devam ediyor. Gözler Esad'ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi'ne çevrilirken ekiplerimiz çarpıcı görüntüler kayda aldı.

Esad rejimin çökmesi ile Suriye'de yeni bir dönem başladı. Başkent Şam'da ise hayat normalleşme sürecine girdi.

AHaber CANLI YAYIN

A Haber ekibi çatışmaların ilk gününden itibaren Suriye'den gelişmeleri aktarıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

CANLI ANLATIM
10:30 11 Aralık 2024

A HABER SEDNAYA'DA

(Sednaya Hapishanesi) Mehmet Geçgel: Biz Sednaya Hapishanesi’ndeyiz. Rejimin işkence merkezinde bir taraftan arama çalışması yapılıyor.

Orada bulunan mahzenlerdeki kişilerin arama çalışmalarının devam ettiğini ifade edebiliriz.

ESAD'IN İNSAN MEZBAHANESİ

Suriye'de Esad rejimiyle özdeşleşen ve korku filmlerini aratmayan Sednaya Hapishanesi, rejimin yıkılmasıyla yeniden gündeme geldi. 

72 farklı işkence yöntemi uygulandığı öğrenilen işkence üssünde, en az 157 bin kişi bu zulme maruz kaldı. Başkent Şam'ın düşmesi ile muhalifler Sednaya Hapishanesi'nin yeraltı hücrelerinde mahsur kalan mahkumlara ulaşmak için haritalardan bakarak binanın yapısını çözmeye çalıştı. 

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10:29 11 Aralık 2024

SMO SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ’NE YAKLAŞTI

SMO’nun ilerleyişi de devam ediyor. Gelen bir son dakika bilgisine göre SMO Süleyman Şah Türbesi yakınlarına ulaştı. Oradan da kısa sürede müjdeli bir haber geleceğini öngörebiliyoruz. O noktanın da terörden arındırılacağı ifade ediliyor.

Bir yandan Deyrizor terörden temizlendi.

09:05 11 Aralık 2024

ŞAM’DAN CANLI YAYIN

(Şam) Mehmet Geçgel: Geride bıraktığımız günlere nazaran hayatın biraz daha normale dönmeye çalıştığı bir güne uyandığımızı ifade edebiliriz. Bazı işletmeler kepenklerini açmış durumda. Bazı bankaların da açıldığını gördük.

Şam’da caddelerde sokaklarda bir yandan vatandaşlar günlük yaşantılarına dönmeye çalışıyor. Bazı noktalarda ekmek dağıtımı yapıldığını gözlemledik. Gün içerisinde kutlamalara tanıklık edeceğiz gibi görünüyor. Kuzeyden hala güneye gelenler devam ediyor.

Diğer taraftan Deyrizor terörden temizlendi. Şam’da sakin bir durum var.

09:00 11 Aralık 2024

“PATLAMA SESİ DUYDUM”

Şimdi bir patlama sesi duydum. Nereden geldi anlamadım güçlü de bir patlama sesiydi bu noktaya yakın. Güneyden geldi ama güneyden gelen bir patlama sesi duydum. Bazen bunlar da olabiliyor.

Sednaya Hapishanesi’nde ise hala mahkumları aramaya devam ediyorlar. Çalışmalar sürüyor. Gizli hücrelerin olduğu yer altı hapishanelerinin olduğu da iddia ediliyor.

ASİT VARİLLERİNDE İNSANLAR ERİTİLDİ

Çok ciddi iddialar var. Asit varillerinde insanların eritildiğine dair iddialar hapishanede bulunan asitte eritilmiş insanların kalıntılarıyla doğrulanmış durumda. Oradan çıkan tutuklular ailelerine kavuşuyor ama birçoğunun akıl sağlığı yerinde değil. Biz bugün o noktaya da gideceğiz Sednaya Hapishanesi’ndeki gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

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