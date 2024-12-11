09:00 11 Aralık 2024

Şimdi bir patlama sesi duydum. Nereden geldi anlamadım güçlü de bir patlama sesiydi bu noktaya yakın. Güneyden geldi ama güneyden gelen bir patlama sesi duydum. Bazen bunlar da olabiliyor.

Sednaya Hapishanesi’nde ise hala mahkumları aramaya devam ediyorlar. Çalışmalar sürüyor. Gizli hücrelerin olduğu yer altı hapishanelerinin olduğu da iddia ediliyor.

ASİT VARİLLERİNDE İNSANLAR ERİTİLDİ

Çok ciddi iddialar var. Asit varillerinde insanların eritildiğine dair iddialar hapishanede bulunan asitte eritilmiş insanların kalıntılarıyla doğrulanmış durumda. Oradan çıkan tutuklular ailelerine kavuşuyor ama birçoğunun akıl sağlığı yerinde değil. Biz bugün o noktaya da gideceğiz Sednaya Hapishanesi’ndeki gelişmeleri yakından takip edeceğiz.