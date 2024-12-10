Baas rejimi çöktü Suriye’de yeni dönem! Türkiye için riskler ve avantajlar

11:10 10 Aralık 2024

Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: Netanyahu denilen mahlukatın göremediği bir şey var. Bu kalabalığın önüne geçecek bir güç yok. Esad elindeki güce rağmen 12 günde çözüldü. Feryat eden insan kalabalığın önünde silindi gitti. Suriye’de yeni gelişmeler yaşanacak ve muhalifler Golan Tepeleri’ni alacak. Bugünden yarına olacak bir durum ancak Suriye gerçekten o toprağın sahipleri bunu yapacak. Esad gibi Londra bağlantılı değil gerçek Suriyeliler iktidarı alıp ülkeyi inşa edecek ve milli refleks ile oldubittilere gereken cevabı verecek.

İsrail için o noktada son yakın. Artık ezber bozuldu. Suriye’de hapishanede yapılan işkencelerin aynısı İsrail’de Filistinlilere yapıldı. Orta Doğu nefes alacak am biraz daha sabır.