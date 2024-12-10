Baas rejimi çöktü Suriye’de yeni dönem! Türkiye için riskler ve avantajlar
Esad başkent Şam'ı terk etti ve 61 yıllık Baas Partisi iktidarı ile 53 yıllık Esad ailesi yönetimi sona erdi. 13 yıl süren kanlı iç savaş sadece 12 günde bitti. Halep, İdlib ve Hama gibi önemli şehirlerde başlayan muhaliflerin ilerleyişi rejim güçlerinin kontrolünü kaybetmesine yol açtı. Başkent Şam'da da halkın sokaklara dökülmesiyle birlikte rejimin çöküşü hızlandı. Rejim karşıtı grupların kent merkezinde kontrolü ele geçirmesi, Esad rejiminin sonunu getirdi. Sednaya Hapishanesi’nde gelen görüntüler ise kan dondurdu. Uzman isimler A Haber'de çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
27 Kasım'da başlayan çatışmalar Halep, İdlib ve Hama'da rejimin kontrolünü kaybetmesiyle sonuçlandı. Şam'da halkın sokağa çıkması üzerine rejim güçleri geri çekildi. Rejim karşıtı gruplar kent merkezinde kontrolü sağladı. Sednaya Hapishanesi'nde gelen görüntüler ise kan dondurdu.
Yeni Suriye nasıl kurulacak? Ülkenin yeniden inşası nasıl sağlanacak? Farklı etnik ve dini gruplar arasındaki ilişkiler nasıl şekillenecek? Ve en önemlisi, barış kalıcı olacak mı? İşte uzmanları yorumları…
İSRAİL FIRSATÇILIK YAPIYOR
Gazeteci Murat Özer: İsrail şu anda fırsatçılığa soyundu. Bugüne kadar Suriye’deki devrimcilerin İsrail adına çalıştığını söyleyen İran ve aparatlarının söylemlerinin bütünüyle yalan olduğu ortaya çıktı. İsrail şu anda Suriye’ye 250’den fazla saldırı düzenledi. Muhalifler Halep’e girdikleri ilk gün Suriye bayrağının yanına Filistin bayrağı astılar.
Bu devrim aynı zamanda Filistin halkının da devrimidir. 13 yıl boyunca Suriye’ye bir çok kez gitti. Ben orada varil bombasında parçalanmış insanları gördüm. Yalınayak gezen binlerce çocuk gördüm. Yıkılan evlere şahit oldum. Biz de feryat ettik ama 13 boyunca uluslararası toplum Suriye halkının sesinin duymadı. Suriye’de yaşanan devrimin arkasında Türk halkının ciddi bir iradesi var. Suriye halkı ülkelerini yeniden inşa etmek için rahat bırakılmak istiyor. Ancak tersi bir durum olursa artık milyonlar Golan’a akarlar Tel Aviv’i başına yıkarlar
GOLAN TEPELERİ SURİYE’NİN OLACAK
Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: Netanyahu denilen mahlukatın göremediği bir şey var. Bu kalabalığın önüne geçecek bir güç yok. Esad elindeki güce rağmen 12 günde çözüldü. Feryat eden insan kalabalığın önünde silindi gitti. Suriye’de yeni gelişmeler yaşanacak ve muhalifler Golan Tepeleri’ni alacak. Bugünden yarına olacak bir durum ancak Suriye gerçekten o toprağın sahipleri bunu yapacak. Esad gibi Londra bağlantılı değil gerçek Suriyeliler iktidarı alıp ülkeyi inşa edecek ve milli refleks ile oldubittilere gereken cevabı verecek.
İsrail için o noktada son yakın. Artık ezber bozuldu. Suriye’de hapishanede yapılan işkencelerin aynısı İsrail’de Filistinlilere yapıldı. Orta Doğu nefes alacak am biraz daha sabır.
BAAS REJİMİ NESİLLERİ YOK ETTİ
Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ali Semin: Sednaya Hapishanesi’ni görünce Baas rejiminin Irak’ta yaptığının bir benzerini Suriye’de yaptığını görüyoruz. Saddam döneminde de Irak’ta benzeri bir işkence sistemi söz konusuydu. Bu tarz diktatör rejimler sosyolojik bölünmenin yanında kendi ülkelerini de böldüler. Toplum ile devlet arasındaki bağı koparın sonra toprakları da bölüyorlar.
Suriye toplumunun kendine gelmesi yıllarını alacak. Suriye’de yapılan devrimden sonra yapılan sürece bakıldığında işkence yapanlar da ortaya çıkacaktır. Baas rejimi boyunca yargısız infazlar yapıldı. Bıraktığınız kişi ile bulduğunuz kişi aynı değil. İşkencenin ötesinde aklını yitirenlerden bahsediyoruz. Baas rejimin nesilleri yok etti.
ULUSLARARASI BİR FON OLUŞTURULMALI
Suriyelilerin ülkelerine dönüşleri konusu çok önemli. Ben yüzde 80 gibi bir dönüş oranı bekliyorum. Kendi vatanlarına gitmek isteyeceklerdir. Suriye’de iç savaştan sonra şehirler yok edildi. Halep’n yüzde 40 yıkıldı. Bunlar şimdi dönüyor ama uluslararası toplumun Suriye’nin yeniden inşası için acilen bir fon ayarlaması gerekiyor.
TÜRKİYE İÇİN RİSKLER VE AVANTAJLAR
Türkiye açısından da riskler var. Eğer ki oradaki silahlar devlet yetkililerine teslim edilmediği zaman daha kaotik bir ortamı ortaya çıkaracaktır. Yeni kurulan hükümetin kapsayıcı ve herkesi kucaklayıcı olması gerekir. Bölgesel ve küresel yeni aktörler girerse bir risk ortaya çıkacaktır. Tel Rıfat, Münbiç ve Ayn El Arap gibi bölgelerin terörden temizlenmesi bir avantajdır. Türkiye için burada ciddi bir alan açılabilir. Teröristan kurutuluyor. Terörden kurtarılan alanlar Türkiye için oldukça önemli. Suriye için olumlu yönde bir geçiş süreci olmasını istiyoruz. 61 yıl boyunca Baas rejiminin baskısıyla yaşamış bir toplum var bu geçiş süreci kısa sürede olmayacaktır.
İSRAİL’İN KANLI FIRSATÇILIĞI
Esad’ın devrilmesinden bu yana İsrail bölgeye çok fazla saldırı düzenledi. Suriye’nin alt yapısını, ordusunu, istihbarat birimlerini bombaladı. İsrail burada fırsatçılık yapıyor. Golan Tepelerini genişletecek. Haritada kendine yer almak istiyor. Bu İsrail ile bir çatışmaya girmek muhaliflerin kazanımlarını kaybettirir çünkü İsrail bölgede tek değil. İsrail arkasında ABD ve Batı var. Süreç çok kritik. Netanyahu fırsat peşinde.
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