A Haber Suriye'de! İşte son dakika gelişmeleri ve en özel görüntüler...

10:05 13 Aralık 2024

Lazkiye’de yaşayan bir Suriyeli vatandaş: Biz çok kara günler geçirdik. Haftalarca bize ekmek bile gelmesini engellediler. Getirdikleri ekmekleri bize 4 katına sattılar. Biz Türkmenler olarak burada ayrım yapmıyoruz. Burada ihtiyacı olan herkese yardım ediyoruz.

Biz Erdoğan’ın desteğinin devam etmesini istiyoruz. Kimse korkmasın burada herkes artık eminde. Erdoğan bizi desteklemeye devam etsin. Allah zalime gün yüzü göstermez. Şimdi onlar kaçıyor. Allah zalime karşı sabredin diyor. Gün bizim için geldi. Bu devran değişti! Artık onlar kaçıyor.