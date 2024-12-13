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A Haber Suriye'de! İşte son dakika gelişmeleri ve en özel görüntüler...

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Ahmet Nazif Vural
Giriş: 13.12.2024 09:47 Güncelleme: 13.12.2024 10:12
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A Haber Suriye’den canlı yayında!

Esad rejimi çöktü Suriye'de yeni dönem başladı. A Haber ekipleri ilk günden itibaren sıcak gelişmeleri olay yerinden anbean aktarmaya devam ediyor. Sınır kapılarında ise geri dönüş hareketliliği yaşanıyor. Muhabirlerimiz Suriye’nin farklı yerlerinden özel bilgileri ve özel görüntüleri hem Türkiye’ye hem dünyaya aktarıyor. İşte tüm detaylar…

Esad rejimin çökmesi ile Suriye'de yeni bir dönem başladı. Başkent Şam'da ise hayat normalleşme sürecine girdi.

A Haber ekibi çatışmaların ilk gününden itibaren Suriye'den gelişmeleri aktarıyor…

CANLI ANLATIM
10:05 13 Aralık 2024

DEVRAN DEĞİŞTİ ONLAR KAÇIYOR

Lazkiye’de yaşayan bir Suriyeli vatandaş: Biz çok kara günler geçirdik. Haftalarca bize ekmek bile gelmesini engellediler. Getirdikleri ekmekleri bize 4 katına sattılar. Biz Türkmenler olarak burada ayrım yapmıyoruz. Burada ihtiyacı olan herkese yardım ediyoruz.

Biz Erdoğan’ın desteğinin devam etmesini istiyoruz. Kimse korkmasın burada herkes artık eminde. Erdoğan bizi desteklemeye devam etsin. Allah zalime gün yüzü göstermez. Şimdi onlar kaçıyor. Allah zalime karşı sabredin diyor. Gün bizim için geldi. Bu devran değişti! Artık onlar kaçıyor.

DEVRAN DEĞİŞTİ ONLAR KAÇIYOR
10:00 13 Aralık 2024

ÇOCUKLARIMI İSTİYORUM! ERDOĞAN SAĞ OLSUN

A Haber’e konuşan Suriyeli anne: Benim 3 tane kızım İstanbul’a gitti ve onları 12 senedir görmüyorum. Esad’ın askerleri oğlumu hücreye attılar sonra 300 milyon parasını aldılar. O da kaçtı ve Türkiye’ye gitti. Esad’ın kendisi ve askerleri bizim ciğerimizi yaktı. Artık çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Erdoğan sağ olsun. Türkiye halkı benim çocuklarıma yardım etti. Allah’ta Türkiye’ye yardım etsin.

Bana burada zorla imza attırıp evlerimi ve arabamı sattırdılar. Ben oğlumu İstanbul’a kaçırdım. Bizler burada dışarı çıkamıyorduk, hapis hayatı yaşıyorduk.

09:55 13 Aralık 2024

İNSANLAR ARTIK ÖZGÜR

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur: Elbette Suriye’nin tamamında bayram havası yaşanıyor. Buradaki insanlar bizlere ‘vatanınıza hoş geldiniz’ diyor. Bizler şu anda Lazkiye’deyiz ve burada kutlamalar sürüyor. İnsanlar artık özgürce sokaklarda gezebiliyor. Buradaki insanlar iç savaşta burada kaldılar ancak 12 yıldan beri dışarı çıkamıyorlardı. Evlerinde adeta hapis hayatı yaşıyorlardı.

Bizler Türkiye’den gelen gazetecileriz. Bizler de burada olanlara inanamıyoruz. Lazkiye’ye yaklaşmak mümkün değildi şimdi buradan vatandaşlarla yayın yapıyoruz. İnsanlar artık mutlu ve sokaklarda özgürce geziyorlar.

İNSANLAR ARTIK ÖZGÜR
09:43 13 Aralık 2024

ESAD YOK SURİYE GÜZEL

Sınır kapılarında hareketliliği takip eden muhabirimiz Ahmet Nazif Vural evlerine dönen Suriyeli vatandaşlar mikrofon uzattı.

Suriyeli vatandaş: Ben Konya’da yaşıyordum. Şimdi Halep’e gidiyorum. Halep’te savaş varken Türkiye’ye geldim. Esad yıkıldı artık ülkeme dönüyorum. Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Türk milletinin hepsine çok teşekkür ederiz. Esad artık yok ve Suriye bizim için artık çok güzel.

Suriyeli vatandaş: Ben İstanbul’da yaşıyordum şimdi ülkeme Suriye’ye dönüyorum. Hama’ya gideceğim. Şimdi savaş bitti ve evimize dönüyoruz. Esad’da yok artık.

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