A Haber Suriye'de! İşte son dakika gelişmeleri ve en özel görüntüler...
Esad rejimi çöktü Suriye'de yeni dönem başladı. A Haber ekipleri ilk günden itibaren sıcak gelişmeleri olay yerinden anbean aktarmaya devam ediyor. Sınır kapılarında ise geri dönüş hareketliliği yaşanıyor. Muhabirlerimiz Suriye’nin farklı yerlerinden özel bilgileri ve özel görüntüleri hem Türkiye’ye hem dünyaya aktarıyor. İşte tüm detaylar…
Esad rejimin çökmesi ile Suriye'de yeni bir dönem başladı. Başkent Şam'da ise hayat normalleşme sürecine girdi.
A Haber ekibi çatışmaların ilk gününden itibaren Suriye'den gelişmeleri aktarıyor…
DEVRAN DEĞİŞTİ ONLAR KAÇIYOR
Lazkiye’de yaşayan bir Suriyeli vatandaş: Biz çok kara günler geçirdik. Haftalarca bize ekmek bile gelmesini engellediler. Getirdikleri ekmekleri bize 4 katına sattılar. Biz Türkmenler olarak burada ayrım yapmıyoruz. Burada ihtiyacı olan herkese yardım ediyoruz.
Biz Erdoğan’ın desteğinin devam etmesini istiyoruz. Kimse korkmasın burada herkes artık eminde. Erdoğan bizi desteklemeye devam etsin. Allah zalime gün yüzü göstermez. Şimdi onlar kaçıyor. Allah zalime karşı sabredin diyor. Gün bizim için geldi. Bu devran değişti! Artık onlar kaçıyor.
ÇOCUKLARIMI İSTİYORUM! ERDOĞAN SAĞ OLSUN
A Haber’e konuşan Suriyeli anne: Benim 3 tane kızım İstanbul’a gitti ve onları 12 senedir görmüyorum. Esad’ın askerleri oğlumu hücreye attılar sonra 300 milyon parasını aldılar. O da kaçtı ve Türkiye’ye gitti. Esad’ın kendisi ve askerleri bizim ciğerimizi yaktı. Artık çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Erdoğan sağ olsun. Türkiye halkı benim çocuklarıma yardım etti. Allah’ta Türkiye’ye yardım etsin.
Bana burada zorla imza attırıp evlerimi ve arabamı sattırdılar. Ben oğlumu İstanbul’a kaçırdım. Bizler burada dışarı çıkamıyorduk, hapis hayatı yaşıyorduk.
İNSANLAR ARTIK ÖZGÜR
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur: Elbette Suriye’nin tamamında bayram havası yaşanıyor. Buradaki insanlar bizlere ‘vatanınıza hoş geldiniz’ diyor. Bizler şu anda Lazkiye’deyiz ve burada kutlamalar sürüyor. İnsanlar artık özgürce sokaklarda gezebiliyor. Buradaki insanlar iç savaşta burada kaldılar ancak 12 yıldan beri dışarı çıkamıyorlardı. Evlerinde adeta hapis hayatı yaşıyorlardı.
Bizler Türkiye’den gelen gazetecileriz. Bizler de burada olanlara inanamıyoruz. Lazkiye’ye yaklaşmak mümkün değildi şimdi buradan vatandaşlarla yayın yapıyoruz. İnsanlar artık mutlu ve sokaklarda özgürce geziyorlar.
ESAD YOK SURİYE GÜZEL
Sınır kapılarında hareketliliği takip eden muhabirimiz Ahmet Nazif Vural evlerine dönen Suriyeli vatandaşlar mikrofon uzattı.
Suriyeli vatandaş: Ben Konya’da yaşıyordum. Şimdi Halep’e gidiyorum. Halep’te savaş varken Türkiye’ye geldim. Esad yıkıldı artık ülkeme dönüyorum. Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Türk milletinin hepsine çok teşekkür ederiz. Esad artık yok ve Suriye bizim için artık çok güzel.
Suriyeli vatandaş: Ben İstanbul’da yaşıyordum şimdi ülkeme Suriye’ye dönüyorum. Hama’ya gideceğim. Şimdi savaş bitti ve evimize dönüyoruz. Esad’da yok artık.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Çıtırtısı uzaktan duyuluyor: Hamura 1 bardak ekleyince börekler çıtır ve kabarık oluyor
- Bankalar 2025'i karşılıyor! Krediyle ev alacaklar için en ucuz konut kredisi faizleri
- Kişilik testi: Parmak şekliniz kişiliğinizin sırrını açığa çıkarıyor
- 110 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu güveçteymiş! Akdeniz'in yerli halkı sırlı tarifini paylaştı
- 12 ARALIK A101 AKTÜEL KATALOG | Bu hafta A101 kataloğunda neler var? Blender, tava seti, çaydanlık, kurutmalık
- AGS konu dağılımı belli oldu mu? MEB AGS 2025 ne zaman, hangi tarihte?
- Dünyanın En Güçlü Kadınları açıklandı: Türkiye’den yine o isim listede!
- Yerli Malı Haftası ŞİİRLERİ 2024 | En güzel, farklı, uzun ve kısa Yerli Malı Haftası 1-2-3-4-5 kıtalık şiirler...
- Optik illüzyon testi: Sadece üstün zekâlar görebilir: 5 saniyede aynı 2 arabayı bulabilir misin?
- 5 TL'lik banknota 50 bin TL değer biçildi! Cüzdanında bu paraları bulanlar zengin olabilir
- Diyet listesi ya da egzersiz olmadan kilo verme yöntemi! Bu 5 maddeyle şıp diye eriyeceksiniz
- KPSS’li ve KPSS’siz İŞKUR kamu memur alımları başladı: Kadro ve kontenjan detayları