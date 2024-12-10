Dünyanın konuştuğu o görüntüler A Haber’de! İşte Esad’ın işkence merkezinden yeni görüntüler...

A Haber ekipleri Suriye'de ilk ve en özel yayınlara imza atıyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, sığınmacı Beşar Esad'ın işkence merkezi olan Sednaya Hapishanesi'nden en özel görüntüleri aktardı. Utanç Hapishanesi'ndeki o görüntüler ile A Haber ekipleri tarihi anlara tanıklık etti.

A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun: Bir şekilde yakınlarına ulaşmaya çalışanlar var. Çeşitli aletlerle birlikte burada gördüğünüz gibi karanlığa gömülmüş durumda.

GİZLİ GEÇİTLERİN OLDUĞU SÖYLENİYOR

İnsanlar bu noktada bir umut aradı. Her bir nokta açılmış şuanda. İşte yine her bir taraftan insanlar didik didik etmişler buraları ama yakınlarını bulanlar tabi şanslı. Burası cezaevinin dışı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ama hala daha bulunabilmiş değil. Gizli geçitlerin olduğu söyleniyor. Gerçekten bunlar akılalmaz görüntüler.

İĞNEYLE KUYU KAZILIYOR

Yükselen dumanlar İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı noktalar. Her gün özellikle o noktalar İsrail savaş uçakları tarafından hedef alınıyor. Bakın burada iğneyle kuyu kazılıyor. Çünkü hala yerin altında birilerinin olduğu düşünülüyor O nedenle herkes elini taşın altına koymuş durumda. Buraya sağ giren ölü çıkıyor.

DÜNYANIN KONUŞTUĞU O GÖRÜNTÜLER A HABER'DE

Cezaevinin altında bir kat daha olduğu düşünülüyor ama o kata ulaşılamıyor. 6 metre kazılmış bu nokta ama hala daha kazmaya devam ediyorlar. Aşağıda ses olduğunu söylüyorlar bir umut.

YERİN ALTINDA 3 BİN KİŞİ VAR

Bölgedeki bir sivil: Mahkumlar yerin aşağında bunu biliyoruz. Bu Esad nasıl bir adam? Çok pislik birisi. Kapı var ama nerede var bulamıyoruz, ulaşamıyoruz. Burada adamlar mahkumlara ulaşmaya çalışıyor nereden baksanız 3 bin kişi var aşağıda. Yaşadıklarını bilmiyoruz, umarız sağ şekilde ulaşırız onlara.