A Haber canlı yayınında son dakika olarak duyurdu! A Haber İsrail'in saldırdığı hastanede

13:06 23 Ekim 2024

Katil İsrail'in hedef aldığı Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'nin çevresi enkaza döndü. 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Mehmet Karataş: Geçtiğimiz gün içerisinde gece saatlerinde yine bombardımanlara tutulan noktalardan biri. İşgalci İsrail’in saldırdığı adreslerden birindeyiz. Şu anda çalışma yapılıyor. Burada birçok bina yerle bir oldu. Enkazın altında kalanların olduğu bilgisi var. Onların çıkarılması için çalışmalar dün gece itibariyle devam ediyor.

2 gün önce Refik Hariri Hastanesi’nin hemen yanı başı İsrail’in hedeflerinde olan yerlerden biriydi. Burası tam olarak yapılmak istenenin özeti halinde. Her taraf yerle bir olmuş.

İSRAİL'İN "SİVİLLER HEDEF DEĞİL" YALANI

Yıkılan bu evlerde insanlar yaşıyordu. İsrail her yaptığı açıklamada sivilleri değil Hizbullah’ı hedef aldığını söylüyor ama burada yaşayan insanlar vardı. İki binada Suriye uyruklu kişilerin olduğu ve o ailelerin bu noktada yaşamakta olduğu bilgisini az önce buradaki vatandaşlardan öğrenmiş olduk.

"13'Ü AYNI AİLEDEN 39 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

18 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Az önce buradakilerden aldığımız bilgilerde sadece bir ailede 13 kişi hayatını kaybetmiş ve toplamda 39 kişinin hayatını kaybettiği buradaki tüm yaşayanlar tarafından ifade ediliyor. 60'ın üzerinde yaralı var.

Bulunduğumuz yerin hemen 100-150 metre yanı ise Refik Hariri Devlet Hastanesi’nin olduğu bir yer. Oranın ön tarafı da oldukça etkilendi. Beyrut’ta her geçen gün saldırılar giderek artıyor.​