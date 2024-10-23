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A Haber canlı yayınında son dakika olarak duyurdu! A Haber İsrail'in saldırdığı hastanede

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ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 23.10.2024 12:10 Güncelleme: 23.10.2024 14:29
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Katil İsrail'in Lübnan'a saldırıları aralıksız devam ediyor. A Haber ekipleri gerilimin ilk anından itibaren bölgedeki gelişmeleri anbean aktarıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, saldırının olduğu noktadan son durumu aktardı. Karataş, "Az önce buradakilerden aldığımız bilgilere göre sadece bir aileden 13 kişi ve toplamda 39 kişi hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Terör devleti İsrail, Gazze'de yaptığı katliamı sürdürürken Lübnan'a da saldırılarına aralıksız devam ediyor.

Orta Doğu'da gerilim artarken A Haber ekipleri ilk andan itibaren sıcak gelişmeleri en özel görüntülerle aktarıyor.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

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13:06 23 Ekim 2024

A HABER SALDIRININ OLDUĞU NOKTADA

Katil İsrail'in hedef aldığı Beyrut'taki Refik Hariri Hastanesi'nin çevresi enkaza döndü. 18 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Mehmet Karataş: Geçtiğimiz gün içerisinde gece saatlerinde yine bombardımanlara tutulan noktalardan biri. İşgalci İsrail’in saldırdığı adreslerden birindeyiz. Şu anda çalışma yapılıyor. Burada birçok bina yerle bir oldu. Enkazın altında kalanların olduğu bilgisi var. Onların çıkarılması için çalışmalar dün gece itibariyle devam ediyor.

2 gün önce Refik Hariri Hastanesi’nin hemen yanı başı İsrail’in hedeflerinde olan yerlerden biriydi. Burası tam olarak yapılmak istenenin özeti halinde. Her taraf yerle bir olmuş.

İSRAİL'İN "SİVİLLER HEDEF DEĞİL" YALANI

Yıkılan bu evlerde insanlar yaşıyordu. İsrail her yaptığı açıklamada sivilleri değil Hizbullah’ı hedef aldığını söylüyor ama burada yaşayan insanlar vardı. İki binada Suriye uyruklu kişilerin olduğu ve o ailelerin bu noktada yaşamakta olduğu bilgisini az önce buradaki vatandaşlardan öğrenmiş olduk.

"13'Ü AYNI AİLEDEN 39 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

18 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Az önce buradakilerden aldığımız bilgilerde sadece bir ailede 13 kişi hayatını kaybetmiş ve toplamda 39 kişinin hayatını kaybettiği buradaki tüm yaşayanlar tarafından ifade ediliyor. 60'ın üzerinde yaralı var. 

Bulunduğumuz yerin hemen 100-150 metre yanı ise Refik Hariri Devlet Hastanesi’nin olduğu bir yer. Oranın ön tarafı da oldukça etkilendi. Beyrut’ta her geçen gün saldırılar giderek artıyor.​

12:11 23 Ekim 2024

SALDIRILAR YİNE BAŞLADI

A Haber muhabiri Mehmet Karataş: İşgalci İsrail’in Beyrut’taki saldırıları devam ederken bir taraftan da yine Lübnan’ın güneyinde şu dakikalarda bir kez daha saldırıların başladığını sizlerle paylaşalım.

Son dakika bilgisi olarak hemen aktaralım geçtiğimiz saatler içerisinde İsrail tarafından önce bir tehdit yapıldı bir harita paylaşıldı ve bu haritanın olduğu bölge ise buranın liman kenti olan en güneyinde bulunan yerlerden biri olan Sur’du. Sur’a da tehditler sonrasında o beklenen saldırı gerçekleşti. Şu dakikalarda Sur’da bir taraftan büyük bir göçün başladığını ama bir yandan da saldırıların başladığını paylaşalım.

12:10 23 Ekim 2024

DAHİYE'DE DUMANLAR YÜKSELDİ

Hemen karşımız en çok hedef olan nokta yani Dahiye. Dahiye’de gece saatleri boyunca dumanlar yükseldi ve yine semalarında işgalci İsrail’in savaş uçakları gece boyunca bu noktada uçuşlarını gerçekleştirdi ve tam 7 ayrı nokta gece boyunca vuruldu.


Geceden vurdukları noktalarda hala dumanların farklı birçok yerden yükseldiğini görüyoruz.

12:09 23 Ekim 2024

GÖÇ DALGASI BAŞLADI

İsrail ordusunun saldırı tehditlerinden sonra Lübnan’ın güneyindeki Sur kentine yeni bir göç dalgası da başladı. Sabah saatleri itibariyle İsrail tarafından yapılan tehdit Sur’u vuracakları yönündeydi. Vatandaşların orayı terk etmesi konusunda uyarılarda bulundular. Ardından da her yapılan uyarı sonrasında kısa bir süre içinde hemen o saldırı gerçekleşiyor. Şu anda da aynı durum söz konusu. Dahiye’de dumanların yükseldiği görülüyor.

Biz yayına girmeden hemen 10 dakika öncesinde artık İsrail’in Lübnan’ın tarihi liman kenti olan Sur’a saldırı düzenlemediği başladığı bilgisi bizlere ulaştı.

12:08 23 Ekim 2024

NASRALLAH'IN HALEFİ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Bir taraftan da işgal ordusu Nasrallah’ın veliahtı olan Haşim Safiyuddin’in öldürüldüğünü duyurdu dün gece. Hizbullah’tan bu açıklamaya dair henüz bir açıklama gelmedi.

12:07 23 Ekim 2024

İSRAİL'DE 'KAYIP DRONE' PANİĞİ

Bir yandan Hizbullah’ın da İsrail’e karşı mücadelesi devam ediyor. Drone’larla füzelerle onlar da İsrail’e karşı misillemelerini devam ettiriyor. İsrail’de büyük panik yaşandı. Gönderilen drone İsrail semalarında 1 saat boyunca gezdi.

İsrail’in Gazze’den sonra gözünü diktiği bir diğer adres Beyrut. Burada da saldırılar devam ediyor.

A Haber İsrailin hedef aldığı Beyrutta A HABER İSRAİL'İN HEDEF ALDIĞI BEYRUT'TA
A Haber saldırının olduğu noktada A HABER SALDIRININ OLDUĞU NOKTADA

Katliam destekçisinden İsraile Gazze çağrısı

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