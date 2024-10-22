Devlet Bahçeli'den "İmralı" çıkışı! A Haber'de çarpıcı sözler: Pimi çekilmiş bombayı attı

11:40 22 Ekim 2024

Takvim Gazetesi Ekrem Kızıltaş: Sayın Bahçeli’nin kısa bir süre önce başlattığı Meclis’te DEM Partililerin ellerini sıktı bu arada CHP’lilere de benzer bir davranışta bulunmuştu. Aslında Türkiye’nin bir dönem önce belki normalleşme dediği bir sürecin MHP nezdindeki anlamı Sayın Cumhurbaşkanının iç cepheyi kuvvetlendirmek güçlendirmek ve bölgedeki gelişmeler doğrultusunda Türkiye’nin kendi içinde daha dik duruş sergileyebilmesi daha sağlıklı durabilmesi açısından gerekli olduğunu söyledi. DEM Partililerin ellerini sıkmış ve bunun arkasından çok değişik yorumlar yapılsa da Sayın Bahçeli net bir şekilde bunu DEM Parti’nin Türkiye’nin partisi olması ihtiyacına binaen yaptığını bu anlamda vurgulamıştı.

“ALTINI BİR KEZ DAHA ÇİZDİ”

Bu hafta yaptığı konuşmalar bu davranışın değişik yorumlamaları üzerine altını doldurma babında Türkiye’nin maruz kaldığı terör meselesinin halledilmesi konusunda MHP olarak önem verdikleri hususların altını bir kez daha çizmesi oldu. Bahçeli’nin açıklamaları normalde daha önceki söz ve davranışlarının içerisinden kötü niyetli birilerinin cımbızla çekip öne çıkarmaya çalıştığı cümlelerin anlamsız olduğunu partisiyle beraber Türkiye’nin varlığı birliği ve bekasıyla birlikte terör meselesinin halledilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını bütün gerekli desteği vereceklerinin altını bir kez daha çizmiş oldu. Altını doldurma gayreti olmadık yorumlar yaparak ortalığı bulandırmaya çalışanların yanlış yaptıklarının ilanı.