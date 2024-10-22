Devlet Bahçeli'den "İmralı" çıkışı! A Haber'de çarpıcı sözler: Pimi çekilmiş bombayı attı
MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında ezber bozan açıklamalarda bulundu. “Bunu dahi sineye çekmeye hazırız” diyen Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa TBMM’ye gelsin ‘terör bitti’ desin" ifadelerini kullandı. Bahçeli'nin sözleri ne anlama geliyor? Bahçeli'nin bahsettiği "umut hakkı" nedir? Uzman isimler konuya ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin çözüm sürecine ihtiyacı olmadığını vurgulayan Bahçeli, "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün tamamen lağvedildiğini haykırsın." ifadelerini kullandı.
Uzman isimler Devlet Bahçeli'nin ezber bozan açıklamalarını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
EZBER BOZAN ÇIKIŞ
Takvim Gazetesi Ekrem Kızıltaş: Sayın Bahçeli’nin kısa bir süre önce başlattığı Meclis’te DEM Partililerin ellerini sıktı bu arada CHP’lilere de benzer bir davranışta bulunmuştu. Aslında Türkiye’nin bir dönem önce belki normalleşme dediği bir sürecin MHP nezdindeki anlamı Sayın Cumhurbaşkanının iç cepheyi kuvvetlendirmek güçlendirmek ve bölgedeki gelişmeler doğrultusunda Türkiye’nin kendi içinde daha dik duruş sergileyebilmesi daha sağlıklı durabilmesi açısından gerekli olduğunu söyledi. DEM Partililerin ellerini sıkmış ve bunun arkasından çok değişik yorumlar yapılsa da Sayın Bahçeli net bir şekilde bunu DEM Parti’nin Türkiye’nin partisi olması ihtiyacına binaen yaptığını bu anlamda vurgulamıştı.
“ALTINI BİR KEZ DAHA ÇİZDİ”
Bu hafta yaptığı konuşmalar bu davranışın değişik yorumlamaları üzerine altını doldurma babında Türkiye’nin maruz kaldığı terör meselesinin halledilmesi konusunda MHP olarak önem verdikleri hususların altını bir kez daha çizmesi oldu. Bahçeli’nin açıklamaları normalde daha önceki söz ve davranışlarının içerisinden kötü niyetli birilerinin cımbızla çekip öne çıkarmaya çalıştığı cümlelerin anlamsız olduğunu partisiyle beraber Türkiye’nin varlığı birliği ve bekasıyla birlikte terör meselesinin halledilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını bütün gerekli desteği vereceklerinin altını bir kez daha çizmiş oldu. Altını doldurma gayreti olmadık yorumlar yaparak ortalığı bulandırmaya çalışanların yanlış yaptıklarının ilanı.
“BİR İŞARETİYDİ”
Bu konuşmanın bence zirve noktası ve en önemli noktası en şaşırtıcı olanı en ezber bozanı da bu sözler oldu. Sayın Bahçeli’nin çıkışlarını belli parantezlere sıkıştırmak isteyenler, Türkiye’nin varlığı birliği bekası için terörün durması için Türkiye’nin kendi ayakları üzerinde durması için gerek duyulursa gelip parlamentoda DEM Parti grubunda konuşma yapsın demesi zannediyorum kendilerine izaf edilen MHP’ye Bahçeli’ye izafe edilen bunlar terörün bitmesi konusunda akla mantığa uygun bir takım şeylerin yapılmasını bile istemiyorlar şeklindeki değerlendirmenin hiçbir anlamı olmadığını ve Sayın Bahçeli’nin ezber bozan bu sözleriyle gerektiğinde kendileri açısından kesinlikle kabul edilemez olduğu düşünülebilecek bazı ezber bozan adımlara da olur vereceklerinin bir işaretiydi.
“APO SLOGANLARI ATSALAR DA BAŞKA YERLERE BAĞLI”
Sayın Bahçeli büyük ihtimalle şu anda tecritte bulunan Öcalan’ın örgüt açısından parti açısından değeri onlar açısından söylediklerinin önemli olup olmadığı konusuna da belki işaret etmek istiyor. Çünkü PKK ve onun uzantısı parti içinden birileri ne söylüyor olursa olsun özellikle son senelerde Öcalan’ın doğrudan PKK’ya ve aslında sahadaki temsilcisi olan siyasi partilere pek de hakim olamadığının çeşitli göstergelerini görmüştük. Dolayısıyla terörün devam ettirilmesi sürdürülmesi bu Meclis’teki partinin terör örgütünün emrinde olmasıyla alakalı değerlendirmeleri yapanlar sık sık bunların ‘APO’ sloganları atsalar da aslında onun da ötesinde başka yerlere bağlı olduklarını ‘APO’nun makul ve mantıklı gibi gözüken bir takım taleplerini göz ardı ettiklerini dinlemediklerini de belki bir anlamda ihsas ettiren bir açıklama.
Sayın Behçeli’nin gelinen noktada müthiş ezber bozan bir şey söyledi.
“SAMİMİYETİNİZİ GÖSTERECEK”
Terör ve Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: Sayın Bahçeli’nin açıklaması önemli. Terörle mücadele daha doğrusu terör örgütlerinin sonlandırmasında iki metod var. Terörizmle mücadele ve diğeri terörizmle müzakere. Sayın Bahçeli müzakere yolunu açıyor. Bu yolu açarken de burada terör örgütünün masaya silahla oturmasını istemiyor. Tabii ki bu olmaz. Mücadele bunca yıl yapıldı. Bölgede emeli olan o terör örgütünü destekleyen besleyen bazı ülkelerin bunu sürekli manipüle ettiğini düşündüğümüzde de o zaman bunun uzun vadede o ülkeye de zarar verdiği düşünülüyor. Artık bu terör sorununun bitirilmesi gerekiyor. Müzakere ise evet buyurun müzakere yapalım ama silahsız bir şekilde bir müzakere masası istiyoruz. Bu da sizin samimiyetinizi gösterecek şeklinde bir açıklama.
NE YANIT VERİRLER?
PİMİ ÇEKİLMİŞ BOMBAYI ATTI
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Bahçeli’nin açıklamaları şok etkisi yarattı. Ciddi bir sürpriz oldu. Devlet Bahçeli pimi çekilmiş patlamaya hazır bombayı DEM’liler ve DEM’in çevresinde yuvalanan bir takım çevrelere verdi. Artık bundan sonra onlar baksınlar onlar düşünsünler. Kullanış aparat olan teröristbaşı Öcalan üzerinde bir takım söylemler üretiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da adete kalkışma yapmaya kalktılar Valilik çok güzel önlemler aldı. Orada Öcalan’a tecritin kaldırılması için gösteriler yapılacaktı. Kültür Yolu Festivali vardı onu da engellemeye çalıştılar. Devlet bunlara izin vermedi artık eski güçleri yok.
BARONLAR SİLAH BIRAKMAZ
Sürekli olarak Öcalan üzerinden bir söylem üretiyorlar. Olmayan Kürt sorunu üzerinden söylem yapıyorlar. Türkiye’de terör sorunu var bunun başında da Öcalan var. Örgütün silah bırakması için çağrı yapılmasını ve Türkiye’ye hizmet edilmesini ifade etti. Hatta ve hatta Umut Hakkı durumundan bahsetti. Bunun gerçekleşmesi zor. Kandil’de baronlar var. Onlar zaten buradan besleniyorlar ve bunlar kolay kolay silah bırakmazlar. Çözüm Süreci’nde PKK elebaşı Öcalan silah bırakmaktan bahsetmişti ve Kandil’deki dahil olmak üzere tutsak birinin açıklamalarını kabul etmediler.
UMUT HAKKI NEDİR?
Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Devlet Bahçeli yine tüm ezberleri bozdu. Birden bire Umut Hakkı’nı ortaya koydu. Bu şu anda bizim sistemimizde kanuni bir hak değil. Yani bunun kullanılması ya da devreye sokulması gibi bir prosedür değil. Hem bizim ceza sistemimizde hem tüm ceza sistemlerinde “Islah” durumu vardır. İnfazın yanında Islah bunun yanında da kişinin aynı zamanda bir gün özgür olacağı ve aynı zamanda topluma kavuşacağı sosyal varlık olarak bulunacağı bir haktır. Umut Hakkı; idam haricinde her mahkum bu hissiyatla süresini tamamlamalı şeklinde değerlendirilir.
DEVLETE NEDAMET GETİRECEK
Öcalan gibi terör elebaşının bir gün tekrar Umut Hakkı içerinden Meclis’e gelip konuşma yapabilmesi Islah siteminin öngördüğü bir haktır. Bu çağrının en önemli noktası Çözüm Süreci mi? olur diye düşünüyorduk. Umut Hakkı sözleri ile Çözüm Süreci’nde çok daha fazlası ortaya çıkmış durumda. PKK kurucusu Abdullah Öcalan açısından bakıldığı zaman; Öcalan’ın hapiste çürüyerek FETÖ elebaşı Gülen gibi vatansız ve topraksız gibi ölüp gitmemesi anlamını taşır. Türkiye’deki hukuki sistemde Umut Hakkı diye bir düzenleme yok. Türkiye’nin 40 yılına malolmuş ve onlarca şehit verdirmiş birine af olmaz olmamalıdır. Ancak Devlet karşısında nedamet getirmenin ölmeden önce topluma bir fayda sağlayabilme noktasında yol açılabilir.
Umut Hakkı sadece bir tutuklunun ya da hükümlünün hakkı değildir. Yarın bu ülkede zengin müreffeh bir ülkede bize tanınan haktır.
3 YERDE UMUT HAKKI YOK!
Prof. Dr. Zakir Avşar: Umut Hakkı noktasında Türkiye’nin hukuk sistemine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yöneltilen eleştiriler var. Bizde 3 yerde Umut Hakkı yoktur. Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine aynı zamanda milli savunmaya karşı işlenen suçlar Umut Hakkı denilen yani koşullu salıvermenin dışındadır. Eğer ağırlaştırılmış müebbet hükmü almışsa bu hak yoktur.
Devlet Bahçeli burada eğer bu teröristbaşı Öcalan Meclis’te örgütü lağvetmeyi bir şekilde ifade ederse ve PKK silahları gömerse o zaman Umut Hakkı’nda bahsedilir diyor. Bu bir açılım değildir. Var olan bir terör örgütünün birilerinin aparatı olarak kullanılmaktan çıkarılmasıdır. Yani Türkiye’ye zarar vermesinin önüne geçilmek isteniyor.
DEM’liler zaman zaman “Öcalan olmadan çözüm olmaz” diyorlar. O zaman getirin DEM Grubu’nda konuşturun ve örgüt fes edin çağrısı yapıyor. Bunun başka taraflara çekilecek bir tarafı yoktur. Bununda önünü açacak yasal düzenlemeler yapılır.
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