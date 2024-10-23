Başkan Erdoğan'dan Rusya'da diplomasi zirvesi! Ayağının tozuyla kritik görüşme

15:48 23 Ekim 2024

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16. BRICS Zirvesi için gittiği Tataristan’da Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yla bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Venezuela ilişkilerinin son yıllarda birçok alanda geliştiğini, iş birliğinin daha ileriye taşınması için adımlar atmayı sürdürecekleri ifade edildi.

Öte yandan Başkan Erdoğan, İsrail’in yayılan saldırganlığının sadece Orta Doğu’nun değil, dünyanın tamamının huzur ve güvenliğini tehdit ettiğini, uluslararası toplumun İsrail’i durdurmak için acil ve etkili adımlar atması gerektiğini belirtildi.