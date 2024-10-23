Başkan Erdoğan'dan Rusya'da diplomasi zirvesi! Ayağının tozuyla kritik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere beraberindeki heyetle Tataristan'a gitti. Başkan Erdoğan, iki gün sürecek ziyaretinde katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan ziyaret kapsamında ilk görüşmesini Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenecek BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "CAN" ile Tataristan'a geldi.
Başkan Erdoğan, iki gün sürecek ziyaretinde katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de yapacak.
BAŞKAN ERDOĞAN VENEZUELA DEVLET BAŞKANI MADURO İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16. BRICS Zirvesi için gittiği Tataristan’da Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro’yla bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Venezuela ilişkilerinin son yıllarda birçok alanda geliştiğini, iş birliğinin daha ileriye taşınması için adımlar atmayı sürdürecekleri ifade edildi.
Öte yandan Başkan Erdoğan, İsrail’in yayılan saldırganlığının sadece Orta Doğu’nun değil, dünyanın tamamının huzur ve güvenliğini tehdit ettiğini, uluslararası toplumun İsrail’i durdurmak için acil ve etkili adımlar atması gerektiğini belirtildi.
BAŞKAN ERDOĞAN KAZAN'DA!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazan şehrine ulaştı.
Başkan Erdoğan'ı, Uluslararası Kazan Havalimanı'nda, Tataristan Başbakanı Birinci Yardımcısı Rustem Nigmatulen, Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç ile Moskova Büyükelçiliği ve Kazan Başkonsolosluğu yetkilileri karşıladı.
Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan ile birlikte, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Tataristan'a gitti.
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