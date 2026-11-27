Mekke Savunma İttifakı, ikinci olağan toplantısını Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun katıldığı zirvede bölgesel güvenlik ve savunma iş birliği başlıkları masaya yatırıldı. Toplantıda Husi saldırılarının kabul edilemez olduğu vurgulanırken, Babülmendep Boğazı'ndaki deniz güvenliği, İsrail'in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki ihlalleri ile Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik kritik mesajlar verildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilen ikinci olağan toplantıya ve anlaşmanın yasal sürecine ilişkin ayrıntıları paylaşan A Haber muhabiri Şener Çetin, "Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması Mekke'de imza altına alınmıştı üç ülke lideriyle birlikte. Tabii 5 Kasım tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük çoğunlukla kabul edilerek onaylandı. 14 Kasım itibarıyla da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İkinci toplantısını gerçekleştirdi komite" ifadelerini kullandı. Türkiye'den toplantıya üst düzey katılım sağlandığını belirten Şener Çetin, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte bir katılım gerçekleştirildi" sözleriyle aktardı.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE SAVUNMA VURGUSU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını ve toplantı gündemindeki öncelikli başlıkları değerlendiren Şener Çetin, "Özellikle ittifakın bölgedeki sorunların bölgesel sahiplenme anlayışıyla diyalog ve iş birliği temelinde çözüme kavuşturulmasını hedefleyen yapıcı bir girişim olduğunun tekrar altı çizildi" ifadelerini kullandı. Ankara'nın savunma alanındaki taahhütlerine ve ittifakın geleceğine dikkat çeken Şener Çetin, "Türkiye'nin bölgede ve ötesinde barış, güvenlik ve refahın güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda anlaşma kapsamında üstlenilen kolektif savunma taahhüdüne bağlılığının yinelendiğini söyleyelim. İttifakın kurumsallaşma sürecinde gelinen aşamaya ilişkin yine değerlendirmelerde bulunuldu" sözleriyle aktardı.

SUUDİ ARABİSTAN'LA DAYANIŞMA VE BABÜLMENDEP'TE DENİZ GÜVENLİĞİ

Zirvede Husi saldırılarına karşı verilen ortak tepkiyi paylaşan Şener Çetin, "Sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden Husi saldırılarının kabul edilemez olduğu teyit edildi. Türkiye'nin Suudi Arabistan'la tam dayanışma içerisinde olduğunun da teyit edildiğini söyleyelim" ifadelerini kullandı. Bölgedeki diplomatik çözüm arayışları ve deniz yollarının emniyeti konusunda yürütülen çalışmalara da değinen Şener Çetin, "ABD, İsrail ve İran arasındaki ihtilafın diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasıyla Babülmendep Boğazı'nda deniz güvenliğinin ve seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik ittifak üyelerince yürütülen girişimlerin de yine sürdürüldüğünün önemi vurgulandı" sözleriyle aktardı.

İSRAİL'İN SÜREN İHLALLERİ KABUL EDİLEMEZ

İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarının ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin toplantının önemli başlıkları arasında yer aldığını bildiren Şener Çetin, "İsrail'in Gazze'de yol açtığı insani yıkım başlıklar arasındaydı. Batı Şeria'da artan yerleşimci terörünün ve Doğu Kudüs'ün tarihi statükosuna yönelik ihlallerin kabul edilemez boyutlara ulaştığına dikkat çekildi" ifadelerini kullandı. Zirveden uluslararası topluma yapılan çağrıyı da aktaran Şener Çetin, "İsrail'in uluslararası hukuku ve temel insani değerleri hiçe sayan, barış ve güvenliği artan şekilde tehdit eden eylemleri karşısında da uluslararası toplumun ilkeli, kararlı ve ortak bir tutum sergilemesi zaruretine de tekrardan vurgu yapılmış oldu" sözleriyle aktardı.

SURİYE'NİN EGEMENLİĞİNE DESTEK VE SAVUNMA KARARLARI

Türkiye'nin Suriye politikasının da toplantıda vurgulandığını belirten Şener Çetin, "Türkiye'nin Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, ülkede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki yaklaşımını ve bu doğrultuda bölgesel sahiplenme anlayışıyla yürütülen girişimlere yönelik de desteğin yinelenmesinin öngörüldüğünü söylemek mümkün" ifadelerini kullandı. Anlaşmanın tarihçesini ve zirvede alınan kararların önemini hatırlatan Şener Çetin, "7 Ağustos tarihinde Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşması Mekke'de imza altına alınmıştı. Türkiye'de yasal süreç tamamlandı. Bu kapsamda özellikle ülkelerin savunma noktasında almış olduğu kararlar önemli. Bu kapsamda da ikinci toplantı gerçekleştirildi" sözleriyle aktardı.