Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 21 düzensiz göçmen, hudut birlikleri ve jandarma ekiplerinin kontrollerinde yakalandı. Göçmenlerin işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.

Hudut birlikleri ve Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskiköy ile Saçlımüsellim köyü kırsalında yaptıkları kontrollerde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cezayir, Afganistan, Nepal, Etiyopya ve Fas uyruklu göçmenlerin işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği bildirildi.