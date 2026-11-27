Gençlere teknoloji fırsatı! Milli Teknoloji Uzmanlık Programları için son tarih 20 Aralık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde yürütülen Milli Teknoloji Uzmanlık Programları için son başvuru tarihinin 20 Aralık olduğunu duyurdu. Program kapsamında gençlere çip tasarımı ve otonom sürüş teknolojileri alanlarında uzmanlaşma fırsatı sunulacak.