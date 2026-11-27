Gençlere teknoloji fırsatı! Milli Teknoloji Uzmanlık Programları için son tarih 20 Aralık
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde yürütülen Milli Teknoloji Uzmanlık Programları için son başvuru tarihinin 20 Aralık olduğunu duyurdu. Program kapsamında gençlere çip tasarımı ve otonom sürüş teknolojileri alanlarında uzmanlaşma fırsatı sunulacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, otonom sürüş teknolojileri ve çip tasarımı alanlarında Milli Teknoloji Uzmanlık Programları için son başvuru tarihinin 20 Aralık olduğunu belirtti.
Kacır, NSosyal hesabından konuya ilişkin bilgi verdi.
Söz konusu programın, Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde yürütüldüğünü bildiren Kacır, şunları kaydetti: "Geleceğin teknolojilerinde söz sahibi olacak gençlerimizi Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketlerinin ve akademisyenlerin katkılarıyla yetiştiriyoruz. Milli Teknoloji Uzmanlık Programları ile çip tasarımı ve otonom sürüş teknolojileri alanlarında uzmanlaşma fırsatı gençlerimizi bekliyor. Son başvuru 20 Aralık."
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