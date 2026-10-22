Kacır, 2027 yılı başından itibaren telefonlardaki yabancı navigasyon uygulamalarının kaldırılarak tamamen yerli ve milli bir navigasyon uygulamasının kullanılmasına hazırlanıldığını söyledi.

Navigasyonda yerli dönem başlıyor | Fotoğraf: A Haber

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Teknik Üniversitesi'nin (BTÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılışı ve Fahri Doktora Töreni'ne katıldı. Yıldırım ilçesindeki Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenen törende konuşan Bakan Kacır, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında savunma sanayisinden uzay teknolojilerine, yapay zekadan yerli otomobile kadar birçok alanda yürütülen çalışmaları anlattı.

Türkiye'nin küresel teknoloji yarışında giderek güçlendiğini belirten Kacır, ülkede bin 700'ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunduğunu, bunların 164'ünün Bursa'da faaliyet gösterdiğini söyledi. Türkiye'nin yıllık Ar-Ge harcamasının 2002'de 1,2 milyar dolardan yaklaşık 20 milyar dolara yükseldiğini ifade eden Kacır, 311 bin kişilik Ar-Ge insan kaynağına ulaşıldığını kaydetti.

YERLİ NAVİGASYON İÇİN TARİH VERDİ Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı için yerli yazılım ve uygulamaların önemine dikkat çeken Bakan Kacır, "Yerli harita ve navigasyon uygulamasını önemsiyoruz. Bunu stratejik bir alan olarak görüyoruz. Son dönemlerde dünyada olup bitenleri muhakkak takip ediyorsunuz. Bu sivil uygulamaların, sivil gördüğümüz uygulamaların aslında veri güvenliği açısından ne kadar önemli olduğunu hepimiz fark ediyoruz. Dolayısıyla inşallah 2027 yılı başından itibaren telefonlarımızdaki yabancı uygulamaların hepsini silmeye ve tümüyle yerli-milli navigasyon uygulaması kullanmaya hazırlanıyoruz. Bu projede de Togg'un çok güzel katkıları var" diye konuştu.

"AY'A ERİŞMEYİ BAŞARAN 9 ÜLKEDEN BİRİ OLACAĞIZ"

Türkiye'nin uzay çalışmalarına ilişkin hedeflerini de açıklayan Kacır, yerli imkanlarla geliştirilen Ay aracının 2027 yılının ilk aylarında gönderilmesinin planlandığını belirterek, "Bunun için Ay programını hayata geçiriyoruz. Kendi geliştirdiğimiz Hibrit İtki Sistemini de (HİS) kullandığımız, yüzde 80'in üzerinde yerlilikle üretimini tamamladığımız Ay aracını 2027 yılının ilk aylarında inşallah Ay'a göndereceğiz. Ay'a erişmeyi başaran 9 ülkeden biri haline geleceğiz" dedi.

Türkiye'nin kendi uydularını kendi roketleriyle uzaya göndermeyi hedeflediğini ifade eden Kacır, Somali'de uzay limanı kurulmasına yönelik çalışmaların başladığını söyledi.