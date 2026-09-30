TEKNOFEST coşkusu Şanlıurfa'da! Bakan Kacır ve Vali Şıldak A Haber'e konuştu: “Türkiye ‘Biz yapamayız’ anlayışını yıkmıştır”

TEKNOFEST, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda teknoloji ve savunma sanayisi gösterileriyle düzenleniyor. A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel’in canlı yayın konuğu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, festivalin bölgeye etkisini anlattı. Kacır, “1 milyon 600 binden fazla gencimiz geleceğe yürüyor” dedi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu kez tarihin sıfır noktası Şanlıurfa'da kapılarını açtı. Sabahın erken saatlerinden itibaren GAP Havalimanı alanını dolduran yüz binler, gökyüzündeki ve yerdeki milli gurur projeleriyle buluştu. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel'in canlı yayın konuğu olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, organizasyonun detaylarını, Türkiye'nin tam bağımsızlık vizyonunu ve gençlerin teknolojiye olan tarihi ilgisini anlattı. BAKAN KACIR VE VALİ ŞILDAK A HABER'DE "TEKNOFEST'İN ARKASINDA MİLLİ İNANÇ VE BAĞLILIK VAR" Yayın açılışında katılımcıları selamlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır konuşmasında, festivalin 2018 yılından bu yana katettiği mesafeye dikkat çekti. 9 yılda milletle birlikte 15'inci TEKNOFEST'e imza attıklarını hatırlatan Bakan Kacır, "Tabii TEKNOFEST heyecanının arkasında Milli Teknoloji Hamlesi'ne olan güçlü inanç ve bağlılık var. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirmesi, kritik teknolojilerde tam bağımsızlık seviyesine erişebilmesi; kendi uçaklarını, helikopterlerini, kara araçlarını, deniz platformlarını, İHA'larını, SİHA'larını, denizaltılarını, uydu-uzay sistemlerini, siber sistemlerini, kuantum teknolojilerini geliştiren, üreten bir ülke olma yolculuğu milletimizce çok güçlü şekilde sahiplenildi. Milli Teknoloji Hamlesi, Türkiye'nin aslında tam bağımsızlık yolculuğunun adı. Türk milleti; kritik teknolojilerde tam bağımsızlık olmaksızın bugünün dünyasında ekonomik ve nihayetinde siyasi bağımsızlığın olamayacağının bilincinde, şuurunda ve işte yüz binler bu inançla burada buluştular" ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da teknoloji ve savunma sanayisi buluşması başladı - foto: ahaber.com.tr "1 MİLYON 600 BİNDEN FAZLA GENCİMİZ GELECEĞE YÜRÜYOR" TEKNOFEST kuşağının geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Bakan Kacır, festival kapsamındaki rekor katılımları aktararak, "TEKNOFEST'i bizim için çok anlamlı kılan; TEKNOFEST kuşağının, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle TEKNOFEST neslinin, TEKNOFEST'lerle geleceğe yürüyüşü. Burada 62 teknoloji yarışması düzenledik bu yıl. 760 binden fazla takımda 1 milyon 600 binden fazla gencimiz kendi projelerini geliştirdiler. Hayallerini Ar-Ge projelerine, projelerini teknoloji girişimlerine dönüştürüyorlar. Bu heyecanı paylaşıyor olmak, gelecek nesillerin Türkiye'yi çok daha aydınlık yarınlara taşıyacağını burada doğrudan tespit ediyor, bunu müşahede ediyor olmak bizim için gerçekten iftihar vesilesi" sözleriyle aktardı.