Türkiye, kendi ürettiği araçla Ay’a gidecek! Bakan Kacır hedefi açıkladı: 2027’nin ilk ayları
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin yüzde 87 yerlilik oranıyla ürettiği uzay aracını 2027’nin ilk aylarında Ay’a göndereceğini açıkladı. Antalya’da konuşan Kacır, aracın önce Ay çevresinde uydu görevi göreceğini ve Ay yüzeyine ilişkin araştırmalar yapılacağını belirtti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ay misyonu için hedeflenen tarihi açıkladı. Yüzde 87 yerlilik oranıyla üretilen uzay aracının 2027'nin ilk aylarında Ay'a gönderileceğini belirten Kacır, aracın önce Ay çevresinde uydu görevi göreceğini söyledi.
Kacır, Antalya'da 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) öncesinde düzenlenen Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıya 38 ülkeden bakan, bakan yardımcısı, büyükelçi ve parlamenterler katıldı. Barışçıl amaçlı uzay araştırmaları, uzay hukuku, sürdürülebilir uzay ekonomisi ve küresel uzay yönetişimi ele alındı.
YÜZDE 87 YERLİ ARAÇ AY'A GÖNDERİLECEK
Türkiye'nin derin uzay programına hazırlandığını belirten Kacır, "2027'nin ilk aylarında Türk mühendislerin, çalışma arkadaşlarımızın, bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın birlikte ortaya koydukları gayret neticesinde yüzde 87 yerlilik oranıyla üretmiş olduğumuz Ay uzay aracını Ay'a göndereceğiz" dedi.