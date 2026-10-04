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Türkiye, kendi ürettiği araçla Ay’a gidecek! Bakan Kacır hedefi açıkladı: 2027’nin ilk ayları

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye, kendi ürettiği araçla Ay’a gidecek! Bakan Kacır hedefi açıkladı: 2027’nin ilk ayları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin yüzde 87 yerlilik oranıyla ürettiği uzay aracını 2027’nin ilk aylarında Ay’a göndereceğini açıkladı. Antalya’da konuşan Kacır, aracın önce Ay çevresinde uydu görevi göreceğini ve Ay yüzeyine ilişkin araştırmalar yapılacağını belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Ay misyonu için hedeflenen tarihi açıkladı. Yüzde 87 yerlilik oranıyla üretilen uzay aracının 2027'nin ilk aylarında Ay'a gönderileceğini belirten Kacır, aracın önce Ay çevresinde uydu görevi göreceğini söyledi.

Türkiye, kendi ürettiği araçla Ay’a gidecek! Bakan Kacır hedefi açıkladı: 2027’nin ilk ayları - 1

Kacır, Antalya'da 77'nci Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) öncesinde düzenlenen Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıya 38 ülkeden bakan, bakan yardımcısı, büyükelçi ve parlamenterler katıldı. Barışçıl amaçlı uzay araştırmaları, uzay hukuku, sürdürülebilir uzay ekonomisi ve küresel uzay yönetişimi ele alındı.

Türkiye, kendi ürettiği araçla Ay’a gidecek! Bakan Kacır hedefi açıkladı: 2027’nin ilk ayları - 2

YÜZDE 87 YERLİ ARAÇ AY'A GÖNDERİLECEK

Türkiye'nin derin uzay programına hazırlandığını belirten Kacır, "2027'nin ilk aylarında Türk mühendislerin, çalışma arkadaşlarımızın, bilim insanlarımızın, araştırmacılarımızın birlikte ortaya koydukları gayret neticesinde yüzde 87 yerlilik oranıyla üretmiş olduğumuz Ay uzay aracını Ay'a göndereceğiz" dedi.

Türkiye, kendi ürettiği araçla Ay’a gidecek! Bakan Kacır hedefi açıkladı: 2027’nin ilk ayları - 3

Kacır, bu misyonla Türkiye'nin kendi geliştirdiği ve ürettiği uzay aracıyla Ay'a erişebilen dokuz ülkeden biri hâline geleceğini ifade etti. Millî hibrit roket teknolojisinin derin uzayda kullanılmasının önemine de dikkat çekti.

Aracın görevini anlatan Kacır, "Göndereceğimiz Ay uzay aracı, önce Ay'ın çevresinde bir uydu vazifesi görecek ve Ay yüzeyine ilişkin araştırmalar gerçekleştirilecek" diye konuştu.

Türkiye, kendi ürettiği araçla Ay’a gidecek! Bakan Kacır hedefi açıkladı: 2027’nin ilk ayları - 4

ANTALYA'DA 111 ÜLKEDEN 12 BİNİ AŞKIN MİSAFİR AĞIRLANACAK

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Uluslararası Uzay Kongresi'nin 5-9 Ekim'de gerçekleştirileceğini belirten Kacır, Antalya'da 111 ülkeden 12 binden fazla misafirin ağırlanacağını söyledi.

Türkiye, kendi ürettiği araçla Ay’a gidecek! Bakan Kacır hedefi açıkladı: 2027’nin ilk ayları - 5

Kongreye 40'tan fazla astronotun katılacağını açıklayan Kacır, bu yıl 8 binden fazla bilimsel makale başvurusuyla rekor kırıldığını ifade etti. Organizasyonun bilimsel çalışmaların yanı sıra küresel uzay ve teknoloji şirketleriyle yeni nesil teknoloji girişimlerini buluşturan ticari bir platform olduğunu vurguladı.

Türkiye, kendi ürettiği araçla Ay’a gidecek! Bakan Kacır hedefi açıkladı: 2027’nin ilk ayları - 6

Kacır, hâlihazırda 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinin geleceğinin ve uzaydan daha etkin yararlanma yollarının kongrede ele alınacağını belirtti. Uzay çalışmalarına farklı ülkelerin katkı sunmasının ve kazanımlardan bütün dünyanın adil biçimde yararlanmasının önemine işaret etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin hem Millî Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirdiğini hem de Millî Uzay Programı'nı hayata geçirdiğini söyledi.

Türkiye, kendi ürettiği araçla Ay’a gidecek! Bakan Kacır hedefi açıkladı: 2027’nin ilk ayları - 7

İMECE-2, İMECE-3 VE TÜRKSAT 7A HEDEFİ

Türkiye'nin insanlı uzay araştırmalarına katkı sunmaya devam edeceğini belirten Kacır, İMECE ile metre altı çözünürlükte görüntüleme uydusu geliştirebilen ülkeler arasına girdiğini kaydetti.

TÜRKSAT 6A'nın Türkiye'nin ilk millî haberleşme uydusu olduğunu hatırlatan Kacır, "Böylelikle Türkiye, kendi haberleşme uydularını geliştirebilen 11 ülkeden biri hâline geldi" dedi.

Kacır, İMECE-2 ve İMECE-3 ile görüntüleme uydularında daha nitelikli projelerin hayata geçirileceğini, TÜRKSAT 7A'nın da daha ileri teknoloji kabiliyetleriyle Türkiye'nin kendi imkânları kullanılarak geliştirileceğini ve üretileceğini açıkladı.

Türkiye, kendi ürettiği araçla Ay’a gidecek! Bakan Kacır hedefi açıkladı: 2027’nin ilk ayları - 8

SOMALİ'DEKİ UZAY LİMANIYLA BAĞIMSIZ ERİŞİM HEDEFİ

Somali'de hayata geçirilen uzay limanının kritik önem taşıdığını belirten Kacır, projenin ekvatora yakın konumuna dikkat çekti.

Uzay limanının Türkiye'yi kendi roketleriyle, kendi ürettiği araçları kendi uzay limanından uzaya gönderebilen bir ülke olma hedefine taşıyacağını ifade eden Kacır, "Böylelikle Türkiye'miz, uzaya bağımsız erişim sağlayabilen çok az sayıdaki ülkeden biri hâline gelecek" dedi.

Türkiye, kendi ürettiği araçla Ay’a gidecek! Bakan Kacır hedefi açıkladı: 2027’nin ilk ayları - 9

FUAT OKTAY: TÜRKİYE'NİN HER ALANDA İLK 10 HEDEFİ VAR

Toplantıya katılan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye'nin kendi uydularını üreten, ilk astronotunu uzaya gönderen ve derin uzay çalışmalarına adım atan bir ülke olduğunu söyledi.

Somali'de inşa edilen uzay limanının en kritik aşamalardan biri olduğunu vurgulayan Oktay, "Bu çalışmalarla ilk 11'de yer alıyoruz ama Türkiye'nin her alanda ilk 10'da yer alma hedefi var" diye konuştu.

Oktay, Ay'da kalıcı olma, Ay'ı bir uzay istasyonuna dönüştürme ve Mars yolculuğuna yönelik testlerle çalışmaların Ay'da yapılması hedeflerine de değindi.

Türkiye, kendi ürettiği araçla Ay’a gidecek! Bakan Kacır hedefi açıkladı: 2027’nin ilk ayları - 10

UZAY TRAFİĞİ VE KAYNAKLAR İÇİN HUKUKİ ZEMİN

Bakanlar ve Parlamenterler Toplantısı kapsamında ilk kez ortak deklarasyon yayımlanacağını belirten Kacır'ın ardından Oktay da toplantıda bir deklarasyon yayımlandığını ifade etti.

Uzay çalışmalarını parlamento boyutunda değerlendirdiklerini söyleyen Oktay; uzay trafiği, çevre kirliliği ve madenlerin kullanımı konusunda uluslararası bir hukuki zemin oluşturulmasının önemini anlattı.

Oktay, parlamenterlerin hükümetler, uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve ilgili yapılarla birlikte bu çalışmalara katkı sunmaya çalıştığını belirtti.

#Türkiye Ay
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