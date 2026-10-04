Kacır, bu misyonla Türkiye'nin kendi geliştirdiği ve ürettiği uzay aracıyla Ay'a erişebilen dokuz ülkeden biri hâline geleceğini ifade etti. Millî hibrit roket teknolojisinin derin uzayda kullanılmasının önemine de dikkat çekti.

Aracın görevini anlatan Kacır, "Göndereceğimiz Ay uzay aracı, önce Ay'ın çevresinde bir uydu vazifesi görecek ve Ay yüzeyine ilişkin araştırmalar gerçekleştirilecek" diye konuştu.