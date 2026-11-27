İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada 73 ilde düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Operasyonlarda 2 ton 761 kilogram uyuşturucu madde ve 1 milyon 918 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirilirken, yakalanan 1.870 şüpheliden 1.017’si tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada 73 ilde düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 ton 761 kilogram 598 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 918 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 1.870 şüpheliden 1.017'si tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince 73 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

73 İLDE 2 BİN 431 EKİP GÖREV ALDI

Operasyonlara 2 bin 431 ekip ve 3 bin 889 personel katıldı. Çalışmalarda ayrıca 10 hava aracı ve 35 narkotik dedektör köpeği görev yaptı.

1.870 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 1.017'Sİ TUTUKLANDI

Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonlarda toplam 1.870 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 1.017'si tutuklanırken, 291 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

"ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, uyuşturucuyla mücadelenin çocukların, gençlerin ve ailelerin geleceğini korumak açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, "Uyuşturucu, birçok suçu besleyen karanlık bir ana damardır. Bu damarı kurutmak; çocuklarımızın istikbalini, gençlerimizin geleceğini ve ailelerimizin huzurunu korumak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, operasyonlarda görev alan polisleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığını, Cumhuriyet başsavcılıklarını ve emeği geçenleri tebrik etti.