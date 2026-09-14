Bakan Kacır duyurdu: Türkiye'nin Ay aracı 2027'de fırlatılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Türkiye'nin ay görevi takvimine dair açıklamasında "Ay aracını 2027'nin ilk aylarında fırlatmayı planlıyoruz. Yüzde 80 yerlilikle ürettik" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır Türkiye'nin ay görevi takvimine ilişkin yüzde 80 yerlilikle üretilen ay aracının 2027'nin ilk aylarında fırlatmayı planladıklarını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır "Üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladığımız Ay uzay aracımızı, sistem seviyesi çevresel testlerinin gerçekleştirilmesi için TUSAŞ'a uğurluyoruz." dedi.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Uzay aracımızı bilimsel çalışmalarımızı tamamladıktan sonra ay yüzeyine yerleştirmek istiyoruz. Sistemimizi ay yüzeyine yerleştireceğiz. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki uzay aracımızı yüzde 80 yerlilik oranıyla geliştirdik.

Ay uzay aracımızı TUSAŞ'a yolcu ediyoruz. Buradaki testlerle dayanıklılığını kontrol edeceğiz. testlerin tamamlanmasında sonra Kennedy Uzay İstasyonuna göndereceğiz. 2027'nin ilk aylarında uzaya göndermeyi planlıyoruz.

2022 yılının başında başlattığımız program yüzde 77 oranında tamamlanmıştır. Ay Uzay Aracımızın geliştirme süreçlerinde yerli firmalarımız ve girişimlerimiz görev aldı.

Uzay aracımız kuzey-güney yörüngesinde 100 km irtifada görev yapacak. Ay uzay aracımızın yörünge görevi sonrasında, kontrollü şekilde ay yüzeyine indireceğiz.

2022 yılının başında başlattığımız program yüzde 77 oranında tamamlanmıştır. Ay Uzay Aracımızın geliştirme süreçlerinde yerli firmalarımız ve girişimlerimiz görev aldı.