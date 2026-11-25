İstanbul Sultangazi'de 5'inci kattaki evinden beton zemine düşerek ağır yaralanan Kardelen Hoş E. (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kocası Burak E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kardelen Hoş E., yaşadığı binanın 5'inci katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Henüz 1 aylık evli olan 22 yaşındaki Kardelen Hoş E., 5’inci kattaki evinden düşerek yaşamını yitirdi. (Fotoğraf: DHA) HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen Kardelen Hoş E., Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardelen Hoş E., doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 04.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Kardelen’in düştüğü binada olay gecesi yaşananlara ilişkin polis ekipleri çevre sakinlerinin ifadelerine başvurdu. (Fotoğraf: DHA) 4-5 SAAT BOYUNCA TARTIŞMIŞLAR İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili yürütülen çalışmada, çevre sakinlerinin ifadelerine de başvuruldu. Görüşmelerde, Kardelen Hoş E.'nin eşi Burak E. ile yaşadığı ve olay öncesinde daireden yaklaşık 4-5 saat boyunca tartışma sesleri duyulduğu bilgisine ulaşıldı.