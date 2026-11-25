Denizli'de kavga ihbarıyla gidilen evde cinayet şüphesi! Elleri ve ayakları bağlıydı: 3 gözaltı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kavga ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerinin gittiği evde 49 yaşındaki Fedai Karagöz ölü bulundu. Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan Karagöz'ün ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.