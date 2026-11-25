Denizli'de kavga ihbarıyla gidilen evde cinayet şüphesi! Elleri ve ayakları bağlıydı: 3 gözaltı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kavga ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerinin gittiği evde 49 yaşındaki Fedai Karagöz ölü bulundu. Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan Karagöz'ün ölümüyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kavga ihbarı üzerine gidilen evde 49 yaşındaki bir kişi ölü bulundu. Elleri ve ayakları bağlı halde bulunan Fedai Karagöz'ün ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
KAVGA İHBARI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay, Alpaslan Mahallesi 5559 Sokak'taki iki katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanda kavga yaşandığı yönündeki ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI HALDE BULUNDU
İkinci kattaki daireye giren ekipler, Fedai Karagöz'ü (49) elleri ve ayakları bağlı şekilde hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede Karagöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Evde bulunan 3 kişi, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Karagöz'ün cenazesi, Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.