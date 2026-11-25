İçişleri Bakanlığı koordinesinde 60 ilde “Yeni Nesil Suç Örgütleri”ne yönelik operasyonlar düzenlendi. Silahlı eylem, kurşunlama, kundaklama ve yasa dışı silah ticareti gibi faaliyetlere karıştıkları belirtilen 280 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, 60 ilde "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne yönelik düzenlenen operasyonlarda 280 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlarda silahlı eylemlerden kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine, yasa dışı silah ticaretinden sosyal medya üzerinden örgüt propagandasına kadar uzanan suç faaliyetleri mercek altına alındı.

60 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre operasyonlar, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla gerçekleştirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen çalışmalara MİT Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da katıldı.

Ortak çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonlarda toplam 280 şüpheli yakalandı.

SİLAHLI EYLEM, KURŞUNLAMA VE KUNDAKLAMA

Bakanlığın açıklamasında, yakalanan şüphelilerin karıştıkları öne sürülen faaliyetler şöyle sıralandı:

Silahlı eylem, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karışarak halk üzerinde korku ve panik yaratmak,

Yasa dışı silah temini ve ticaretiyle yapılanmalarını güçlendirmeye çalışmak,

Sosyal medya platformları üzerinden yeni eleman kazanmaya çalışmak ve baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarla örgüt propagandası yapmak,

İletişim platformlarında oluşturulan gruplar aracılığıyla tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulunmak,

Suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmaya çalışmak.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençleri hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada operasyonlarda görev alan polis ekipleri, ilgili başkanlıklar, daire başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıkları tebrik edildi.