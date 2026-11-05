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Daltonlar çetesine darbe! Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Daltonlar çetesine darbe! Gürcistan'dan Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Daltonlar Organize Suç Örgütü üyesi Gökhan Şahin, Gürcistan'dan Türkiye'ye iade edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Gökhan Şahin'in Türkiye'ye iadesi sağlandı.Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama ile bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçlarından kırmızı bültenle aranan Şahin'in Gürcistan'dan iade işlemi gerçekleştirildi.

Operasyonun ardından yapılan açıklamada, çalışmalarda görev alan kahraman polisler, Interpol Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve emeği geçenler tebrik edildi.

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#Emniyet Genel Müdürlüğü #Daltonlar Suç Örgütü
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