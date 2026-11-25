Ankara'da metro istasyonunda tartıştığı güvenlik görevlilerine bıçak çeken kişi etkisiz hâle getirilip gelen polise teslim edilirken olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Metro istasyonunda bir kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Güvenlik görevlileri, kendilerine bıçak çeken kişiyi yere yatırıp etkisiz hâle getirdi. Elindeki bıçak alınan kişi, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, elinde bıçak olan kişinin yere yatırılıp etkisiz hâle getirildiği görüldü.