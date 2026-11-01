Daltonlar’dan Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na suikast hazırlığı: 5 kişi yakalandı

Daltonlar suç örgütünün, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na yönelik suikast hazırlığında olduğu ortaya çıktı. “Baron” lakaplı Yusuf Can Güngör’ün talimatıyla harekete geçen şüpheliler, saldırı için uygun koşullar oluşmayınca eylemden vazgeçti. İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.