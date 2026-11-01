Daltonlar’dan Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na suikast hazırlığı: 5 kişi yakalandı
Daltonlar suç örgütünün, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı’na yönelik suikast hazırlığında olduğu ortaya çıktı. “Baron” lakaplı Yusuf Can Güngör’ün talimatıyla harekete geçen şüpheliler, saldırı için uygun koşullar oluşmayınca eylemden vazgeçti. İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Örgüt içerisinde "Baron" lakabını kullanan Yusuf Can Güngör'ün talimatıyla Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığı belirlendi. Saldırıyı gerçekleştirmek üzere Adana'dan İstanbul'a gelen İbrahim Çiftçi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
SALDIRGAN HÜCRE EVİNDE KALMIŞ!
Yapılan tespitlerde şüphelinin, Gaziantep'ten gelen 3 örgüt mensubuyla birlikte Esenyurt'taki bir hücre evinde kaldığı ortaya çıktı.
Operasyon kapsamında Cihan Can Gökkuş, Abdulkadir Demir ve Orhan Bozan da gözaltına alındı.
EV DEĞİL ADETA CEPHANE
Silahlı saldırıda kullanılacak silahları temin ettiği belirlenen Çınar Aksoy da yakalandı.
Operasyonlarda 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 200 fişek ele geçirildi.
SALDIRIDAN SON ANDA VAZGEÇMİŞLER!
Şüphelilerin ilk ifadelerinden hareketle, Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları, ancak uygun koşulların oluşmaması nedeniyle saldırıyı gerçekleştirmekten vazgeçtikleri değerlendirildi.