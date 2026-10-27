-°C
CANLI YAYIN

'Daltonlar'a şafak operasyonu: 30 ilde 85 şüphelinin tamamı yakalandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
'Daltonlar'a şafak operasyonu: 30 ilde 85 şüphelinin tamamı yakalandı

İstanbul merkezli 30 ilde "Daltonlar" suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul merkezli 30 ilde "Daltonlar" suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.

Ayrıntılar geliyor..

#Daltonlar Suç Örgütü
Sarıgül'ün kayıt dışı serveti mercek altında: Prag’daki villadan Belek’teki otele
Sonraki Haber
Sarıgül'ün kayıt dışı serveti mercek altında: Prag’daki villadan Belek’teki otele
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın