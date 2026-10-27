'Daltonlar'a şafak operasyonu: 30 ilde 85 şüphelinin tamamı yakalandı
Giriş Tarihi:
İstanbul merkezli 30 ilde "Daltonlar" suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul merkezli 30 ilde "Daltonlar" suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi.
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#Daltonlar Suç Örgütü