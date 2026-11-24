Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne 8 ilde operasyon düzenlendi: 21 gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 21'i yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 21'i yakalandı.
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