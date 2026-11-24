Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 196 ülke ve 1 milyonu aşkın ziyaretçinin katılımıyla tarihin en büyük zirvesini gerçekleştirdiklerini belirterek, "COP'ta farklı alanlarda 26 milyar doları aşan anlaşma imzalandı" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Kabine Toplantısı'nın ardından Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecine ilişkin soruları yanıtladı. COP'ta farklı alanlarda 26 milyar doları aşan anlaşma imzalandığını ve ülkeye önemli ekonomik girdi sağlandığını vurgulayan Kurum, Antalya'da düzenlenen organizasyonda 196 ülkeyi, 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi, 102 lideri ve 300'ün üzerinde bakanı ağırlayarak tarihlerinin en büyük zirvesini gerçekleştirdiklerini bildirdi. "TARİHİMİZİN EN BÜYÜK ZİRVESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK" COP31'e yönelik eleştirilere değinen Kurum, Türkiye'nin başkanlık sürecinde ulusal menfaatleri gözeten bir tavır sergilediğini belirterek, açıklamalarında şunları kaydetti:

Murat Kurum, COP31 sürecinde Türkiye'nin ulusal menfaatlerinden taviz vermeyeceğini vurguladı. (Fotoğraf: AA) Biz bir kabile devleti değiliz. Ulusal menfaatlerimiz var. Bir duruşumuz var. Ve birilerinin dayatmasına bu anlamda boyun eğecek değiliz. Birilerine şirin gözükeceğiz diye adım atmayız. Birilerinin çıkarları için asıl iklim krizinin bedelini ödeyen ülkeleri gözden gelemeyiz. Türkiye bu tavırla başkanlık yapmıştır. Bizi eleştirenlerin böyle bir duruşu yok. Böyle bir duruştan haberi yok. Bakın dünya sistemi eleştiriyor, sistemin sonuç üretemediğini eleştiriyor, bizdeki muhalifler bizi eleştirmek için bu durumu fırsat biliyor. 36 BAŞLIKTA SOMUT KARARLAR ALINDI Bakın biz çok büyük bir organizasyon yaptık. 196 ülkeyi, 1 milyon ziyaretçiyi ağırladık. 102 lideri, 300'ün üzerinde bakanı ağırladık. Tarihimizin en büyük zirvesini gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Saygıdeğer eşi hanımefendiye teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Böylesi bir organizasyona ev sahipliği yaptığı için Antalya'ya, Antalyalı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Ülkemize çok önemli anlaşmalarda ekonomik girdi kaydettik. MURAT KURUM'DAN COP31 DEĞERLENDİRMESİ: "SONUÇ ODAKLI YAKLAŞIMLA KONFERANSA YÖN VERDİK" "AYNI KAREYE GİRMEK İSTEMEYENLERİ BİR ARAYA GETİRDİK" Çok şeffaf bir başkanlık yürüttük. Müzakereler Avustralya'daydı, biz COP Başkanı olarak devreye girdik. Oradaki 196 ülkeyi dinledik. Tüm gruplarla görüştük, beklentilerini not ettik. İnanın fotoğraf çektirmek için bile yan yana gelemeyen ülkeleri yan yana getirerek görüşmelerini sağladık, uzlaşma noktasına gelmeleri için çalıştık. Ve bu tüm dünyanın takdirini topladı. 1 milyonu aşkın ziyaretçiyle, 102 liderle, 300'ü aşkın bakanla tarihimizin en büyük organizasyonunu gerçekleştirdik. Burada bir grup bir kelimeye takıldı, belli menfaatlere dayalı beklentilerini dayattı.

196 ülkenin katıldığı zirvede Türkiye'nin kimsenin dayatmasına boyun eğmeyeceğini belirten Murat Kurum, başkanlık sürecine müdahale girişimlerine tepki gösterdi. (Fotoğraf: AA) AB bu noktada maalesef dayatmacı bir pozisyonla diğer ülkelerin ihtiyaçlarını görmeden, dinlemeden, dikkate almadan belli kararların çıkması üzerine bir süreç yürüttü. AB, fosil yakıtlarla ilgili uzaklaşma noktasında bir kelimeye takıldı; illa bu olacak diye. Neticede burada 196 ülkenin hep birlikte karar alabildiği bir ortam var. Biz sadece belli bir kesimi dikkate alamayız. Milli menfaatlerimiz var, ülkemizin bir politikası var. Biz yine daha önce alınan kararı metne yansıttık. Ama bu da onlara yetmedi. Bu kararı aldırmamak için oraya gelmişler. Biz orada çok önemli kararları metne koyduk. Eğer bir irade ise, uygulama iradesi ise en büyüğünü koymuşuz. Dolayısıyla bu iradeyi görmezden gelip benim dediğim olsun yaklaşımı doğru bir yaklaşım değil. Neticede dün konuşanların hepsinin hedefinde de onlar vardı. Tabii bizim başkanlık olarak yapabileceğimiz bu. Yani tarafları bir araya getireceğiz, uzlaşmaların zeminini hazırlayacağız ve uzlaşı çıkarsa da kararları yürüteceğiz. Ama bir ülkenin itirazı neticede bu kararın çıkmamasını sağladı. Kolay bir iş değil. 196 ülkeyi aynı masanın etrafında toplayıp aynı kararı çıkaracaksınız. Bugünkü siyasi konjonktürdeki sorunlar, bugünkü siyasi konjonktürdeki problemler ister istemez o masadaki kararlara doğrudan veya dolaylı etki yapıyor. Bu noktada irade göstermesini sağlaması gereken her türlü işi, sorumluluğu yaptık. "TÜRKİYE'NİN BAŞKANLIĞI SÜRECİNDE BİZE KİMSE MÜDAHALE EDEMEZ" Genel sekreter yardımcımız, baştan beri birlikte çalışıyoruz, normalde kendisini de severim ama burada Türkiye'nin başkanlığı sürecinde bize kimse müdahale edemez. Şu şöyle olsun diyemez. Biz kendi özgür irademizle kararımızı alırız, uygularız. Orada bir müdahale girişimi de oldu kendisinden. Ben de yerine geçmesini söyledim.